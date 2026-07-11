Celta de Vigo | Mercado de fichajes, plantilla y calendario, en directo

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.

Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

Borja Refojos Marcos Alonso posa junto a Sergio Álvarez y Marco Garcés en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Mos. / Pablo Hernández Gamarra Mercado de fichajes El contrato de Marcos Alonso tiene posibilidad de corte en 2027 La continuidad de Marcos Alonso en el Celta llevaba barruntándose unas cuantas semanas. Era un secreto a voces que el central madrileño iba a continuar portando la cruz de Santiago en el pecho y así lo confirmó el club vigués cuando barnizó de oficialidad la renovación. En ese entonces surgió un detalle sorprendente: la nueva vinculación del zaguero se extendía hasta el 30 de junio de 2028. Había renovado por dos temporadas. Es una novedad importante habida cuenta de que el propio futbolista expresó en varias ocasiones que iba año a año. Incluso desde la óptica del club parecía lógico sellar una continuidad por un curso más a un futbolista que cumplirá los 36 el próximo 28 de diciembre. Y lo cierto es que, aunque sobre el papel ponga dos campañas, a efectos reales puede quedarse en una sola si alguna de las dos partes así lo decide. El nuevo contrato de Marcos Alonso tiene una cláusula de corte al terminar la primera de las dos temporadas firmadas. Es decir, en junio de 2027. Puedes leer la información completa en este enlace.

R. V. Claudio Giráldez sigue las evoluciones del entrenamiento, incluidas las de Iago Aspas, que ayer comenzó su última temporada como profesional. / Pablo Hernández Gamarra Pretemporada Con 24 futbolistas en el primer día en la oficina Tras el acercamiento a la rutina en forma de pruebas físicas y médicas de esta semana, ayer volvió a sonar el despertador en los dormitorios de los futbolistas del Celta para recordarles que las vacaciones terminaron y que la temporada 2026/27 ya está en marcha sobre el césped de la ciudad deportiva de Mos. Claudio Giráldez y sus hombres llevaron a cabo la primera sesión del curso, que también fue bautismal para Aleix Febas. No tanto para Javi Galán, que sí que dio comienzo a su segunda etapa de celeste. En cualquier caso, un día especial para los dos fichajes que, hasta el momento, ha cerrado la dirección deportiva que comanda Marco Garcés. Ambos formaron parte de los 24 futbolistas que tuvo a su disposición el entrenador porriñés y su cuerpo técnico, en el que también vivió su primer día Alberto Suárez, ya expreparador del conjunto juvenil y nuevo encargado de las jugadas a balón parado en la escuadra principal del club. Todo en una sesión progresiva, a modo de toma de contacto con la actividad. Puedes leer la información completa en este enlace.

Segundo entrenamiento de pretemporada del Celta en la Cidade Deportiva Afouteza / Pablo Hernández Gamarra «Muy de vuelta»: el Celta ya suda en Afouteza Primeras carreras, vallas y bromas de la pretemporada del Celta. Los de Claudio Giráldez ya se encuentran en plena rutina en la Cidade Deportiva Afouteza. El propio club compartió en sus redes sociales un vídeo resumen de la jornada de hoy: "O Celta está moi de volta", resumen.

Pablo Varela 742897108 18601408408062678 6491606788569913848 n / Instagram / Borja Iglesias Mundial 2026 Borja Iglesias comparte su encuentro con Javier Bardem Borja Iglesias está exprimiendo al máximo su paso por Estados Unidos con la selección, como se puede ver en sus redes sociales. Eso sí, el delantero del Celta de Vigo no pierde el foco en lo importante y, a pesar de un debut mundialista breve, no deja de mentalizarse para ser importante en las siguientes rondas. Quién sabe si esta noche puede darle a España el pase a la semifinal en el partido contra Bélgica. En su último post de Instagram, el santiagués ha compartido uno de los momentos más especiales que le han dejado la concentración de la Selección en Los Ángeles, un encuentro con el actor Javier Bardem. «Menudo honor conocerte. Gracias de corazón por todo lo que haces para hacer de este lugar en el que vivimos un mundo mejor. Un fan absoluto de tu talento, pero muchísimo más de tu implicación social. Gracias por lo de hoy. Todavía no me lo creo», escribía Borja en sus redes. Puedes leer la información completa en este enlace.

Juan Carlos Álvarez Pablo Hernández Gamarra Cantera Fredi Alvarez: «El proyecto del Fortuna no va a cambiar» Como si el corazón aún siguiese en aquella hermosa tarde de junio en la que el Celta Fortuna alcanzó el soñado ascenso a Primera División, Fredi Alvarez compareció emocionado, al borde del llanto en algunos momentos, en la rueda de prensa que celebraba su renovación hasta 2028 como entrenador del filial. No estuvo solo en el derroche emocional porque a su derecha, Marián Mouriño, trataba de contener las lágrimas también, sobre todo cuando aseguró que el ascenso del Fortuna era el mejor regalo que le podía haber dado a su padre. Rebajaba un poco la dosis lacrimógena Marco Garcés, feliz igualmente por la continuidad de Fredi. La presidenta escarbó en el momento en que el moañés asumió el reto de dirigir al Fortuna en un momento difícil por el listón tan alto que dejaba Claudio y que acabó por mejorar; mientras el director de fútbol recordó que «vienen retos muy fuertes y hay que poner en valor muchas cosas del año pasado, pero la principal es que ganó. Simplemente ganó y la victoria requiere de pocas explicaciones. Y hay que poner en valor cómo lo hizo, porque ganó con una idea que no estoy seguro si desde el principio era suya, pero que la hizo suya». Puedes leer la información completa en este enlace.

R. V. Oscar Marcos y Hugo González, durante la pretemporada de hace un año. / RC Celta Cantera Cinco jugadores del filial harán la pretemporada con el Celta El verano es terreno abonado para las pruebas y los méritos. Sucede ahora con más frecuencia en el Celta donde los jugadores se asoman al escalón superior a la espera de tener una oportunidad. Este lunes le ocurrirá a los cinco jugadores que estarán en dinámica del primer equipo durante el verano y sobre los que Claudio Giráldez decidirá si regresan al filial, se quedan con él o alternan en el caso de los que puedan hacerlo. Fredi Alvarez lo anunció en la rueda de prensa de su renovación. Hugo Burcio, Joel López, Oscar Marcos, Angel Arcos y Hugo González regresan al trabajo después de las vacaciones que han tenido los futbolistas del filial pero lo harán con los mayores. Claudio Giráldez les tendrá a sus órdenes al menos en el primer tramo de la pretemporada y luego ya se irán tomando decisiones sobre ellos. Queda por ver si cuando regresen tras el Europeo sub 19 (cuya final disputan el sábado) sucede lo mismo con Anxo Rodríguez y Andrés Antañón, otros dos futbolistas de enorme proyección. Puedes leer la información completa en este enlace.

R. V. Borja Iglesias, antes del entrenamiento de la selección. / Efe Mundial 2026 Borja Iglesias: «Tras mi debut en el Mundial, Claudio me hizo llorar con su mensaje» El céltico Borja Iglesias desveló ayer, tras su debut en el Mundial, recibió un mensaje de su entrenador en el Celta, Claudio Giráldez, que le hizo llorar al destacar, más que el estreno, la forma en la que lo consiguió. «Que todo el mundo te felicite en el vestuario es muy especial. Hay una mezcla de emociones. Te acuerdas de mucha gente, vi los mensajes de mi mujer y mi familia, que les vi luego. Y en la grada, Claudio -Giráldez- me mandó un mensaje y me dio la enhorabuena por el debut y, sobre todo, por cómo lo había hecho, por el tipo de persona que lo ha hecho. Y estuve llorando un rato», dijo en zona mixta. Puedes leer la información completa en este enlace.

Sergio Álvarez, Javi Galán y Marco Garcés. / Alba Villar Mercado de fichajes Lo que el corazón te susurre: Javi Galán vuelve «a casa» Javi Galán nació en Badajoz hace 31 años. Ha jugado de sur, en Córdoba, a norte, en San Sebastián y Pamplona; en el centro que es Madrid y a su este, en Huesca. En diferentes latitudes y con diferentes camisetas. Apenas había militado dos campañas (21-23) en el Celta durante su década como profesional. Regresa a Vigo, sin embargo, proclamándolo suyo. «Lo siento como mi casa», repetirá. En el club lo sienten como propio. Lo afirma el consejero Sergio Álvarez en su presentación: «Estamos moi contentos de que volva a estar aquí». Habría que ampliar esa naturaleza viguesa al área metropolitana. «La novia es de Baiona. Donde manda capitán...», precisa el director deportivo, Marco Garcés. El mandato del corazón se reflejó en la cartera. Galán renunció a la ampliación de contrato con Osasuna que podía ejecutar de manera unilateral. «Hizo un esfuerzo grande para venir acá. Renunció al salario que ya tenía comprometido para estar con nosotros. Eso te dice el compromiso que tiene con este club, el amor a estos colores». Puedes leer la información completa en este enlace.

Óscar Mingueza, nuevo fichaje del Crystal Palace londinense. / Crystal Palace Mercado de fichajes El campeón de la Conference, nuevo club de Óscar Mingueza Los caminos del RC Celta de Vigo y Óscar Mingueza podrían volver a cruzarse esta temporada. El jugador acaba de ser anunciado como fichaje del flamante campeón de la Conference League, el Crystal Palace londinense. El futbolista terminó su vinculación con el club vigués el pasado 30 de junio sin que, desde el mes de enero, fuera posible llegar a un acuerdo sobre una posible renovación. El equipo del sur de la capital inglesa disputará esta temporada la Europa League, lo que podría encuadrarle en la fase de liguilla contra los de Claudio Giráldez. Mingueza, de 27 años, ha firmado por cuatro campañas. Allí concidirá con su excompañero en Vigo, el noruego Larsen. Puedes leer la información completa en este enlace.