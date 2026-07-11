Los canteranos del Celta Andrés Antañón y Anxo Rodríguez, campeones de Europa imbatidos

Andrés Antañón y Anxo Rodríguez completaron ayer una temporada que ya va a ser inolvidable para ellos. Ambos formaron parte de la selección española sub-19 que se proclamó campeona de Europa juvenil tras derrotar a Alemania (2-0) en la final de la cita continental que acogió Gales estos días. El centrocampista vigués, que se recuperó de unas molestias en el gemelo, gozó de18 minutos. El zaguero pontevedrés participó en los tres últimos. No obstante, los dos tuvieron mucha presencia en la cita, con titularidades para ambos, en un intachable camino hacia el título que se culminó con cinco victorias en otros tantos partidos, en los que España anotó 19 goles y no encajó ninguno.

A este cetro europeo, los dos canteranos célticos tienen que sumar el ascenso a Segunda División con el Fortuna. En el caso de Antañón, hay que añadir su debut con el primer equipo. En el de Anxo, su papel de gran revelación del curso tras hacer la pretemporada a las órdenes de Fredi, quedarse en la plantilla por la lesión de Ribes y la falta de fichajes para acabar siendo insustituible en la defensa.

En cuanto al partido, nada tuvo que ver con el de la fase de grupos. Alemania, esta vez sí, fue lo que siempre ha sido. España, con un viaje inmaculado durante todo el torneo hasta el día de autos, supo desde el himno que la batalla sería muy diferente a cualquier otra, que el trayecto era empinado. No en vano, era una final, era la gran final, aunque acabó exhibiendo una superioridad indiscutible.

En el tramo final del primer acto cuajó el plan de España. En una presión alta para recuperar de inmediato, la pelota cayó en los pies de Hugo López, al que el larguero le negó el gol del torneo. Su vaselina fue preciosa, sutil, muy fina, pero la madera se alió con Hellstern. Cinco minutos después, ya al filo del descanso, volvió a aparecer el delantero del Villarreal para hacer de cazagoles. Estuvo vivo después de que un tiro de Yáñez, con un doble rebote entre un defensor y el palo quedara muerto en el área pequeña.

Oportunidad de gol

Nada más salir de la caseta, España dejó encarrilada la final. A la salida de un saque de esquina ejecutado por Morante, Mario Rivas, en el primer palo, remataba de manera inapelable con la cabeza. Golazo para premiar también el buen hacer desde la pizarra.

Con el camino despejado, y alargando España la posesión de manera abusiva, a Alemania no le quedaba otra que avanzar líneas y vaciarse para meterse en el partido. Pudo hacerlo con un disparo de Reimers que no fue gol porque Manu y el palo se aliaron de manera casi milagrosa. Pero ese aviso anticipaba un último arreón de orgullo alemán. En el 78, otra buena parada de Manu en una aparición rapidísima de Fields y al rato fallaba Culbreath un cabezazo cuando estaba solo en el segundo palo.

Ya con Antañón en el campo, la selección supo aguantar en un ejercicio de resistencia colectiva. El combinado juvenil supo defender con balón, pero también sin él ante los arreones germanos. Anxo tuvo su momento cuando ingresó en el minuto 87 para blindar el resultado y España hasta pudo hacer el tercero en una contra mal resuelta. No importó. La selección juvenil era ya campeona de Europa de su categoría. Y los dos canteranos célticos, también.

Lo hacen además con unas cifras de escándalo: 19 goles a favor y ninguno en contra en los cinco partidos: Gales (0-7), Dinamarca (0-3), Alemania (4-0), Croacia (3-0) y la citada final.