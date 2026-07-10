El primer día en la oficina

Tras el acercamiento a la rutina en forma de pruebas físicas y médicas de esta semana, ayer volvió a sonar el despertador en los dormitorios de los futbolistas del Celta para recordarles que las vacaciones terminaron y que la temporada 2026/27 ya está en marcha sobre el césped de la ciudad deportiva de Mos. Claudio Giráldez y sus hombres llevaron a cabo la primera sesión del curso, que también fue bautismal para Aleix Febas. No tanto para Javi Galán, que sí que dio comienzo a su segunda etapa de celeste. En cualquier caso, un día especial para los dos fichajes que, hasta el momento, ha cerrado la dirección deportiva que comanda Marco Garcés.

Ambos formaron parte de los 24 futbolistas que tuvo a su disposición el entrenador porriñés y su cuerpo técnico, en el que también vivió su primer día Alberto Suárez, ya expreparador del conjunto juvenil y nuevo encargado de las jugadas a balón parado en la escuadra principal del club. Todo en una sesión progresiva, a modo de toma de contacto con la actividad.

La sesión sirvió para ver de nuevo a Carles Pérez, Manu Sánchez y Unai Núñez con la cruz de Santiago en el pecho. No fue el caso de otros dos cedidos el curso pasado. Damián Rodríguez y Carlos Dotor cuentan con permiso del club por sus campañas pasadas, más largas. Y, de paso, para intentar resolver su salida del club.

No acudieron Javi Rodríguez y Jones El Abdellaoui. Ambos comenzarán el trabajo el próximo lunes después de extender algo más la campaña pasada por compromisos internacionales que, en el caso del zaguero de Poio, supusieron su debut como internacional absoluto. Como es lógico, Borja Iglesias y Carl Starfelt se incorporarán a la disciplina celeste en las próximas semanas debido a su participación en el Mundial.

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También estuvieron en el entrenamiento los cinco jugadores del filial citados -Hugo González, Joel, Burcio, Óscar Marcos y Ángel Arcos-, además del portero juvenil Izan Server, que trabajó junto a Iván Villar y Ionut Radu.