Fredi Alvarez: "El proyecto del Fortuna no va a cambiar"

Como si el corazón aún siguiese en aquella hermosa tarde de junio en la que el Celta Fortuna alcanzó el soñado ascenso a Primera División, Fredi Alvarez compareció emocionado, al borde del llanto en algunos momentos, en la rueda de prensa que celebraba su renovación hasta 2028 como entrenador del filial. No estuvo solo en el derroche emocional porque a su derecha, Marián Mouriño, trataba de contener las lágrimas también, sobre todo cuando aseguró que el ascenso del Fortuna era el mejor regalo que le podía haber dado a su padre. Rebajaba un poco la dosis lacrimógena Marco Garcés, feliz igualmente por la continuidad de Fredi. La presidenta escarbó en el momento en que el moañés asumió el reto de dirigir al Fortuna en un momento difícil por el listón tan alto que dejaba Claudio y que acabó por mejorar; mientras el director de fútbol recordó que “vienen retos muy fuertes y hay que poner en valor muchas cosas del año pasado, pero la principal es que ganó. Simplemente ganó y la victoria requiere de pocas explicaciones. Y hay que poner en valor cómo lo hizo, porque ganó con una idea que no estoy seguro si desde el principio era suya, pero que la hizo suya”.

En el medio Fredi expuso el tránsito que su cabeza ha hecho durante los últimos días, pero también en el periodo que lleva al frente del filial. “Para mí estos últimos dos años y medio fueron muy exigentes en cuanto a lo que demandaba el proyecto, en cuanto a la exigencia de mi antecesor que todos sabemos lo que Claudio ha demostrado en este club y que está a la altura de muy pocos. Esa exigencia me ha generado un desgaste muy grande y ese desgaste ha permitido que el club me diera un tiempo para pensármelo. El club desde hace mucho tiempo me planteó la renovación, desde hace meses, pero yo necesitaba tiempo por el desgaste que tenía y por eso hemos tardado, pero estoy extremadamente contento porque en todo momento me han trasladado esa confianza, en todo momento me han dicho que yo era la persona adecuada para seguir. En el 2018 estaba sin entrenar, estuve cuatro años sin entrenar y solo un club y una persona que es Álex Otero se acordó de mí para volver a entrenar en un nuevo proyecto. No hubo un sueño mejor que cinco años después de volver al Celta Fortuna ascender al equipo a Segunda”. Y fue más allá al recordar los momentos delicados que también ha pasado en el filial: “Hace 16 meses el Celta Fortuna se metió en descenso y 16 meses después el Celta Fortuna ascendió a Segunda. En los momentos de dificultad me dieron su confianza para seguir con el proyecto. Es gracias a Marco, Marián, a todo el consejo de administración. Estoy aquí porque quiero estar aquí. No planteé ninguna otra opción para salir. Mi objetivo era quedarme en el Celta, sea entrenando al Fortuna o sea en otra parte de la estructura del club. Y no me planteé ningún otro sitio".

El bloque del equipo, que comenzará a entrenarse el próximo lunes, se mantendrá porque entiende que la línea está muy clara: “Ya salieron los nombres de las cuatro bajas (Dela, Jaime Vázquez, Vicente Nunes y Luis Bilbao). El proyecto del club no va a cambiar. El bloque del equipo tampoco lo va a hacer. Subimos a una categoría muy exigente y vamos a mantener a más de 20 jugadores, más 6 juveniles que suben al equipo. Tenemos que hacer 3 o 4 incorporaciones como todos los años y acertar. Luego adaptarnos lo más rápido posible, a la competición“.

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Tampoco cambia Fredi el objetivo primordial. Quiere competir, aspira a lograr la permanencia, pero no se aparta un metro de lo realmente esencial: “Tenemos que pensar que los futbolistas que están con nosotros pueden llegar al primer equipo, ese es nuestro primer objetivo. Si los jugadores crecen a nivel colectivo podemos conseguir metas. Vamos a tratar de conseguir la permanencia. Pero el objetivo principal es que tengan potencial para llegar a Primera División”.