Cinco jugadores del filial harán la pretemporada con el Celta

El verano es terreno abonado para las pruebas y los méritos. Sucede ahora con más frecuencia en el Celta donde los jugadores se asoman al escalón superior a la espera de tener una oportunidad. Este lunes le ocurrirá a los cinco jugadores que estarán en dinámica del primer equipo durante el verano y sobre los que Claudio Giráldez decidirá si regresan al filial, se quedan con él o alternan en el caso de los que puedan hacerlo. Fredi Alvarez lo anunció en la rueda de prensa de su renovación. Hugo Burcio, Joel López, Oscar Marcos, Angel Arcos y Hugo González regresan al trabajo después de las vacaciones que han tenido los futbolistas del filial pero lo harán con los mayores. Claudio Giráldez les tendrá a sus órdenes al menos en el primer tramo de la pretemporada y luego ya se irán tomando decisiones sobre ellos. Queda por ver si cuando regresen tras el Europeo sub 19 (cuya final disputan el sábado) sucede lo mismo con Anxo Rodríguez y Andrés Antañón, otros dos futbolistas de enorme proyección.

En el caso de los futbolistas en cuestión, Marco Garcés fue cuestionado por la situación de Joel López que acaba de firmar su renovación con el Fortuna: “Es un jugador en crecimiento, con capacidades para ocupar el central izquierdo y el lateral donde hay pocos jugadores de gran nivel. Tendrá su oportunidad, ha tenido lesiones que le han hecho perder una parte del proceso de formación, pero estamos esperanzados de que pueda pelear por un sitio en Primera División”.

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Fredi también se manifestó sobre la situación de estos cinco futbolistas y mostró su deseo de que alguno haga los suficientes méritos como para no regresar: “Ojalá a las incorporaciones de las que hablamos tengamos que añadir alguna otra porque se quedan en el primer equipo. Pongo el ejemplo de Javi Rodríguez que hace unos años subió a hacer la pretemporada con Claudio y ya no hizo ni un entrenamiento con nosotros. Ojalá esos casos vuelvan a darse”.