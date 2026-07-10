Celta de Vigo | Mercado de fichajes, plantilla y calendario, en directo

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.

Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

R. V. Borja Iglesias, antes del entrenamiento de la selección. / Efe Mundial 2026 Borja Iglesias: «Tras mi debut en el Mundial, Claudio me hizo llorar con su mensaje» El céltico Borja Iglesias desveló ayer, tras su debut en el Mundial, recibió un mensaje de su entrenador en el Celta, Claudio Giráldez, que le hizo llorar al destacar, más que el estreno, la forma en la que lo consiguió. «Que todo el mundo te felicite en el vestuario es muy especial. Hay una mezcla de emociones. Te acuerdas de mucha gente, vi los mensajes de mi mujer y mi familia, que les vi luego. Y en la grada, Claudio -Giráldez- me mandó un mensaje y me dio la enhorabuena por el debut y, sobre todo, por cómo lo había hecho, por el tipo de persona que lo ha hecho. Y estuve llorando un rato», dijo en zona mixta. Puedes leer la información completa en este enlace.

Sergio Álvarez, Javi Galán y Marco Garcés. / Alba Villar Mercado de fichajes Lo que el corazón te susurre: Javi Galán vuelve «a casa» Javi Galán nació en Badajoz hace 31 años. Ha jugado de sur, en Córdoba, a norte, en San Sebastián y Pamplona; en el centro que es Madrid y a su este, en Huesca. En diferentes latitudes y con diferentes camisetas. Apenas había militado dos campañas (21-23) en el Celta durante su década como profesional. Regresa a Vigo, sin embargo, proclamándolo suyo. «Lo siento como mi casa», repetirá. En el club lo sienten como propio. Lo afirma el consejero Sergio Álvarez en su presentación: «Estamos moi contentos de que volva a estar aquí». Habría que ampliar esa naturaleza viguesa al área metropolitana. «La novia es de Baiona. Donde manda capitán...», precisa el director deportivo, Marco Garcés. El mandato del corazón se reflejó en la cartera. Galán renunció a la ampliación de contrato con Osasuna que podía ejecutar de manera unilateral. «Hizo un esfuerzo grande para venir acá. Renunció al salario que ya tenía comprometido para estar con nosotros. Eso te dice el compromiso que tiene con este club, el amor a estos colores». Puedes leer la información completa en este enlace.

Óscar Mingueza, nuevo fichaje del Crystal Palace londinense. / Crystal Palace Mercado de fichajes El campeón de la Conference, nuevo club de Óscar Mingueza Los caminos del RC Celta de Vigo y Óscar Mingueza podrían volver a cruzarse esta temporada. El jugador acaba de ser anunciado como fichaje del flamante campeón de la Conference League, el Crystal Palace londinense. El futbolista terminó su vinculación con el club vigués el pasado 30 de junio sin que, desde el mes de enero, fuera posible llegar a un acuerdo sobre una posible renovación. El equipo del sur de la capital inglesa disputará esta temporada la Europa League, lo que podría encuadrarle en la fase de liguilla contra los de Claudio Giráldez. Mingueza, de 27 años, ha firmado por cuatro campañas. Allí concidirá con su excompañero en Vigo, el noruego Larsen. Puedes leer la información completa en este enlace.

Armando Álvarez Claudio da instrucciones a sus jugadores. / Marta G. Brea Mercado de fichajes Un extremo y un portero, objetivos prioritarios del Celta «Me espero un verano bastante largo», augura el director deportivo del Celta, Marco Garcés. Pudiera parecer que los veranos siempre duran igual. El fútbol acentúa la relatividad del tiempo. Este verano resultará especialmente extenso. El Mundial, aunque al club vigués no le afecte directamente, ha congelado el frenesí que ya se hubiera desatado en estas fechas. El ingente número de operaciones que deben acometer en Príncipe rellenará de afanes los días, entreteniéndoselos. Algunos casos difícilmente se resolverán antes de las postrimerías. Paradójicamente, los fichajes están más próximos, siendo menos, que las muchas salidas. Puedes leer la información completa en este enlace.

R. V. Jaime Vázquez (i.) y Milla tratan de frenar al ataque del Osasuna Promesas. / Tajonar Mercado de fichajes Jaime Vázquez ficha por la Cultural Leonesa tras dejar el Fortuna Continúan las presentaciones de exfutbolistas de la disciplina del Celta en sus nuevos equipos. Jaime Vázquez (Oviedo, 2006) ha sido anunciado como nuevo fichaje de la Cultural Leonesa. El defensa cierra así su etapa en el Fortuna, en la que en año y medio jugó 27 partidos en Primera RFEF. En las últimas temporadas ha jugado en las canteras de Real Madrid, Sporting y Oviedo, club que tenía su ficha hasta el 30 de junio. Con el equipo leonés intentará contar con los minutos que le faltaron en Vigo en un nuevo asalto a la Segunda División.

R. V. Los jugadores españoles celebran uno de sus goles. / UEFA Cantera Los canteranos del Celta Antañón y Anxo Rodríguez, a la final del Europeo Sub-19 La selección española sub 19, con los canteranos célticos Andrés Antañón y Anxo Rodríguez en sus filas, se clasificó para la final del Europeo de la categoría que se disputa en Gales después de superar con comodidad a Croacia por 3-0 y demostrar una vez más la fortaleza del fútbol formativo en España. El partido no tuvo gran historia. España fue claramente mejor que los croatas desde el primer momento. Los dos jugadores del Celta, que han alternado partidos en este campeonato en los que han sido titulares, se quedaron en esta ocasión en el banquillo. Pudes leer la información completa en este enlace.

R. V. Miguel Román y Sergio Carreira, ayer en Afouteza. / CELTA Primeras carreras del verano por Afouteza A punto de comenzar el trabajo de grupo, el Celta continúa con las pruebas físicas y médicas que tienen a la plantilla repartida en turnos y grupos. Ayer fue el primer día en que volvió a verse a los futbolistas corriendo por Afouteza, su lugar habitual de trabajo, aunque dentro de las pruebas a las que se están sometiendo. Oportunidad para ver ya con la ropa de entrenamiento a Aspas en su última pretemporada como futbolista, a Aleix Febas o a Miguel Román, uno de los jugadores a los que más se ha echado de menos últimamente en el Celta. Tras superar la lesión que le apartó los últimos meses de campaña, el medio ya está completamente recuperado.

Juan Carlos Álvarez Marcos Alonso, durante un partido de esta temporada. / LOF Mercado de fichajes El Celta hace oficial la continuidad de Marcos Alonso Quienes comenzaban a inquietarse por el silencio administrativo ya pueden respirar aliviados. El Celta acaba de hacer oficial la renovación de Marcos Alonso por dos temporadas que llevaba pactada desde hace días, pero cuyo anuncio ambas partes decidieron aplazar en el tiempo por cuestiones de carácter personal. En la segunda quincena de junio, como informó este periódico, el Celta y Marcos Alonso decidieron continuar juntos. El defensa se marchó a Bali de vacaciones sin aclarar su futuro y el club decidió concederle tiempo y espacio para que tomase la mejor decisión, no sin dejarle claro antes que seguía siendo una pieza esencial en su proyecto. Marcos descansó, meditó y a su regreso comunicó al Celta que seguiría jugando un año al fútbol en Vigo. La otra posibilidad que pasaba por su cabeza era retirarse pero aplazó esta decisión empujado por la buena experiencia en Vigo y también por la «presión» de algunos compañeros. Puedes leer la información completa en este enlace.

Víctor P. Currás El defensa del Celta Mihailo Ristic (d) juega un balón ante Aitor Ruibal, del Betis, durante el partido de LaLiga de fútbol que Celta de Vigo y Real Betis disputan en el estadio de Balaídos. EFE/Salvador Sas. (Betis) (Celta) / Salvador Sas / EFE Despedidas Ristic se despide de «los tres años más difíciles pero también los más bonitos» Continúan las despedidas de los ya exjugadores del Celta en redes sociales. Mihailo Ristic ha puesto punto y final a su aventura en Vigo con un emotivo mensaje en Instagram. «Han sido los tres años más difíciles de mi carrera, pero también los tres años más bonitos de mi vida», relataba con algunas fotografías de competiciones europeas, viajes y otros momentos de un trienio para recordar. El lateral serbio ha disputado 41 partidos en dos temporadas y media en la disciplina celeste, siendo un recurso de calidad cuando las lesiones lo permitieron.