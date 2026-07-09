Mingueza firma por el Crystal Palace inglés

Óscar Mingueza, después de cerrar su etapa de cuatro temporadas en el Celta, firmó un contrato por las próximas cuatro campañas con el Crystal Palace, según anunció el club londinense. El futbolista es el primer fichaje del conjunto dirigido desde este curso por Pierre Sage, extécnico del Lens.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a un jugador de la calidad y carácter de Óscar al club. Su trayectoria habla por sí sola, con experiencia al más alto nivel tanto para el club como para la selección. Creemos que encajará de manera fantástica en el Crystal Palace", explicó Steve Parish, presidente de la entidad.

"Estoy muy emocionado de estar aquí. Es un honor unirme al Crystal Palace y estoy deseando ver a los aficionados en Selhurst Park", expresó Mingueza, en declaraciones a los medios oficiales del club, tras el contrato que lo liga al club hasta el 30 de junio de 2030.

En declaraciones a 'Palace TV', el defensa consideró que Londres "es un lugar realmente bueno" para él y su familia. "Estoy muy ilusionado. Ya quiero empezar a entrenar y jugar. Es un momento emocionante. Es algo que me hizo querer venir al Crystal Palace: el nuevo entrenador (Pierre Sage, procedente del Lens), la forma en que juega y que los últimos años en este club han sido realmente buenos", explicó el futbolista, según recoge la página web del equipo.

"Espero que podamos seguir adelante y que intentemos ganar más trofeos", expuso sobre el vigente campeón de la Conference League, en la que se impuso en la final al Rayo Vallecano por 1-0.

"Soy un jugador que intenta encontrar un buen pase. Me gusta hacer muchos pases a la primera, avanzar y centrar el balón. Puedo defender alto y usar mi velocidad. Pero estoy emocionado por que los seguidores me conozcan y de que pueda dar lo mejor de mí", apuntó.

En el Crystal Palace coincidirá con su compatriota Yéremy Pino y con su excompañero en el Celta Jorgen Strand Larsen. "Conozco a Yéremy de la selección nacional y jugué con Jorgen Strand Larsen en el Celta. Tuvimos muy buena química y espero que siga así", declaró.