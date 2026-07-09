Un extremo y un portero, objetivos prioritarios del Celta

"Me espero un verano bastante largo", augura el director deportivo del Celta, Marco Garcés. Pudiera parecer que los veranos siempre duran igual. El fútbol acentúa la relatividad del tiempo. Este verano resultará especialmente extenso. El Mundial, aunque al club vigués no le afecte directamente, ha congelado el frenesí que ya se hubiera desatado en estas fechas. El ingente número de operaciones que deben acometer en Príncipe rellenará de afanes los días, entreteniéndoselos. Algunos casos difícilmente se resolverán antes de las postrimerías. Paradójicamente, los fichajes están más próximos, siendo menos, que las muchas salidas.

"Estamos muy contentos con el bloque de jugadores y nuestra intención es conservarlo en la medida de lo posible. Este grupo nos ha hecho llegar a dos copas europeas. Estamos contentos y vamos a ser muy pacientes", indica Garcés. Es también un mensaje que se remite a los otros clubes, en su papel de socios o contrincantes; vendedores o compradores. De hecho, en la entidad ya han asumido el cierre del ejercicio 25-26 con pérdidas. No se ha efectuado esa venta por 15 millones (Williot o Ilaix, como los principales productos) que necesitaban para cuadrar las cuentas. Han llegado ofertas, pero ninguna con el atractivo suficiente para el Celta o para el interesado. Y el discurso del club apunta a puede asumir perfectamente retener a todas sus piezas más cotizadas.

Garcés y sus colaboradores, sin otras necesidades que cubrir mientras no haya ese tipo de salidas, trabajan en las prioridades que se marcaron ya hace semanas de acuerdo con el diagnóstico de Claudio Giráldez. Febas colma la necesidad de un centrocampista creativo, capaz de romper líneas en conducción y asociación. Javi Galán ofrece su ímpetu zurdo a la vez que la fiabilidad defensiva que Ristic hubiera proporcionado sin tantas lesiones. No sorprende la necesidad de un extremo con desborde. Eso que se quiso con Bryan Zaragoza y que Alfon oferta. Su lesión por ocho semanas entorpece esa opción. Tampoco el Sevilla facilita la salida.

Más inesperada, por el entorno al menos, es la búsqueda de un portero. A Iván Villar le queda una temporada de contrato. El de Aldán no parece proclive a salir. Pero el Celta considera necesario fichar a alguien que compita de la manera más exigente con Radu y que a la vez permita dosificar más al rumano si la aventura celeste en Europa y la Copa del Rey se prolongan.

Al menos en el primero de los casos la operación (identificación del candidato, contactos iniciales) está más avanzada que en el apartado de las salidas, con tanto cédido que regresa sin ubicación en el proyecto (Carles Pérez, Unai Núñez, Manu Sánchez, Carlos Dotor). Hay también integrantes de la plantilla que están considerando su mudanza. La posible marcha de Hugo Sotelo al Levante se encuentra en un estadío temprano. Carlos Domínguez maneja ofertas, nacionales y del extranjero, para irse a préstamo. Damián Rodríguez atiende a su propia casuística. Su pertenencia al Racing de Santander se ha prolongado de manera automática por una campaña más debido al ascenso santanderino. Si el Sporting de Gijón lo quiere, deberá tratar directamente con la entidad cántabra.

Furor por Borja Iglesias en México

En el Celta, por otra parte, se congratulan por el buen estado físico de Pablo Durán, tras su operación de hombro, y Miguel Román, recuperado de su fractura en el pie. Saben que Starfelt acabó disputando algunos minutos en el Mundial con buenas sensaciones. En Estados Unidos sigue Borja Iglesias, a las órdenes de Luis de la Fuente. El América lo tienta. Aseguran desde México que están dispuestos a pagar 10 millones por él. Ciertamente Borja tiene predicamento en ese mercado. Ya rechazó alguna oferta hace un año. No parece probable que le interese ese traslado, en un momento de plenitud personal y profesional en su hogar, como ha manifestado. El Celta, de cualquier modo, cuenta con él. Aunque su traspaso pudiera resultar elevado a su edad, no realizará ninguna maniobra para incentivar su salida.