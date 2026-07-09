Celta de Vigo | Mercado de fichajes, plantilla y calendario, en directo

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.

Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

R. V. Miguel Román y Sergio Carreira, ayer en Afouteza. / CELTA Primeras carreras del verano por Afouteza A punto de comenzar el trabajo de grupo, el Celta continúa con las pruebas físicas y médicas que tienen a la plantilla repartida en turnos y grupos. Ayer fue el primer día en que volvió a verse a los futbolistas corriendo por Afouteza, su lugar habitual de trabajo, aunque dentro de las pruebas a las que se están sometiendo. Oportunidad para ver ya con la ropa de entrenamiento a Aspas en su última pretemporada como futbolista, a Aleix Febas o a Miguel Román, uno de los jugadores a los que más se ha echado de menos últimamente en el Celta. Tras superar la lesión que le apartó los últimos meses de campaña, el medio ya está completamente recuperado.

Juan Carlos Álvarez Marcos Alonso, durante un partido de esta temporada. / LOF Mercado de fichajes El Celta hace oficial la continuidad de Marcos Alonso Quienes comenzaban a inquietarse por el silencio administrativo ya pueden respirar aliviados. El Celta acaba de hacer oficial la renovación de Marcos Alonso por dos temporadas que llevaba pactada desde hace días, pero cuyo anuncio ambas partes decidieron aplazar en el tiempo por cuestiones de carácter personal. En la segunda quincena de junio, como informó este periódico, el Celta y Marcos Alonso decidieron continuar juntos. El defensa se marchó a Bali de vacaciones sin aclarar su futuro y el club decidió concederle tiempo y espacio para que tomase la mejor decisión, no sin dejarle claro antes que seguía siendo una pieza esencial en su proyecto. Marcos descansó, meditó y a su regreso comunicó al Celta que seguiría jugando un año al fútbol en Vigo. La otra posibilidad que pasaba por su cabeza era retirarse pero aplazó esta decisión empujado por la buena experiencia en Vigo y también por la «presión» de algunos compañeros. Puedes leer la información completa en este enlace.

Víctor P. Currás El defensa del Celta Mihailo Ristic (d) juega un balón ante Aitor Ruibal, del Betis, durante el partido de LaLiga de fútbol que Celta de Vigo y Real Betis disputan en el estadio de Balaídos. EFE/Salvador Sas. (Betis) (Celta) / Salvador Sas / EFE Despedidas Ristic se despide de «los tres años más difíciles pero también los más bonitos» Continúan las despedidas de los ya exjugadores del Celta en redes sociales. Mihailo Ristic ha puesto punto y final a su aventura en Vigo con un emotivo mensaje en Instagram. «Han sido los tres años más difíciles de mi carrera, pero también los tres años más bonitos de mi vida», relataba con algunas fotografías de competiciones europeas, viajes y otros momentos de un trienio para recordar. El lateral serbio ha disputado 41 partidos en dos temporadas y media en la disciplina celeste, siendo un recurso de calidad cuando las lesiones lo permitieron.

Víctor P. Currás Aficionados del Celta en el último partido de Liga ante el Sevilla en Balaídos. / Marta G. Brea Masa social Una afición para llenar un Balaídos mundialista: el Celta alcanza los 43.000 socios El equivalente al octavo concello de Galicia en población y capaz de llenar un estadio mundialista. El Celta de Vigo alcanzó este lunes 6 de julio un nuevo hito en su crecimiento social: más de 43.000 carnets activos para las distintas modalidades de socio. La cifra supone duplicar las previas a la llegada de David Álvarez al club y constatan la fidelidad de una afición que ha renovado en un 99% los que tenían la temporada pasada. Continúa leyendo la noticia aquí.

Julio Bernardo La pretemporada arranca con la primera jornada de exámenes médicos / RCCV Pretemporada La pretemporada arranca con la primera jornada de exámenes médicos La pretemporada del Celta arrancaba oficialmente el martes con las pruebas de esfuerzo para evaluar estado físico de los futbolistas antes del inicio de los entrenamientos el próximo viernes en las instalaciones de la ciudad deportiva. Durante la jornada pasaron los exámenes médicos una decena de futbolistas y a lo largo del miércoles y el jueves lo harán el resto de los 22 jugadores que han sido citados esta semana por Claudio Giráldez. Durante esta primera jornada pasaron por la Clínica los jugadores radicados en Vigo y su zona de influencia: Hugo Sotelo, Sergio Carreira, Iago Aspas, Carlos Domínguez, Pablo Durán, Yoel Lago y Miguel Román, además de las dos caras nuevas, el carrilero zurdo Javi Galán y el centrocampista Aleix Febas. Puedes leer la información completa en este enlace.

R. V. Javi Galán y con Marián Mouriño sostienen la camiseta del pacense tras la firma del contrato. / RCCV Mercado de fichajes Javi Galán: «Soy un jugador más hecho que cuando me fui» El Celta escenificaba en la mañana de este martes el fichaje de Javi Galán con la foto protocolaria de la firma del contrato que vinculará al lateral paceño con el equipo celeste por las dos próximas temporadas junto a la presidenta, Marián Mouriño. El club difundía la instantánea después de que Galán pasease el pertinente reconocimiento médico en la primera jornada de pruebas de esfuerzo a las que se va a someter la plantilla antes de iniciar los entrenamientos el próximo viernes, que acompañaba con las primeras declaraciones del futbolista tras su retorno a Vigo. Puedes leer la información completa en este enlace.

Julio Bernardo Hugo Sotelo en el calentamiento antes del partido ante el Alavés en Balaídos / Pedro Mina Mercado de fichajes El Celta negocia la cesión de Sotelo al Levante La pretemporada arrancaba oficialmente este martes para el Celta con la primera de las tres jornadas de exámenes médicos que precederán al inicio de los entrenamientos el viernes en la ciudad deportiva. Mientras el equipo da sus primeros pasos, en los despachos de la Calle del Príncipe se afanan en dar prioridad a las salidas de los futbolistas que no entran en los planes de Claudio Giráldez, condición indispensable para poder incorporar fichajes. Media docena de futbolistas con contrato en vigor se encuentran en la casilla de salida: los tres descartes que regresan de cesión y se les busca nuevo destino (Carlos Pérez, Unai Núñez y Manu Sánchez) y tres canteranos con escaso protagonismo el pasado curso que saldrán en busca de un equipo que pueda garantizarles más minutos (Carlos Domínguez, Manu Fernández y Hugo Sotelo). Aunque varios equipos de Primera División han preguntado por si situación, la primera salida en concretarse, al Levante, podría ser la de Hugo Sotelo. El técnico del cuadro granota el portugués Luis Castro, quiere al canterano celeste para reforzar su medio campo y el club valenciano negocia su incorporación. El fichaje Levase formalizaría mediante una cesión, con la posibilidad de incluir (todavía no se ha discutido este extremo) una opción compra. No se contempla un traspaso. Puedes leer la información completa de este enlace.

Víctor P. Currás Òscar Mingueza medita su continuidad en Vigo / EFE Mercado de fichajes Mingueza se despide del Celta: «Ha sido un honor defender estos colores.» Casi una semana después de finalizar su vínculo contractual, Óscar Mingueza ha hecho oficial su adiós del Celta con un post en sus redes sociales. El futbolista catalán, agente libre desde el 1 de julio, repasó la impronta que dejaron estas cuatro temporadas en Vigo como futbolista y persona, ya que en la ciudad nacieron sus dos hijos. «Me voy con el corazón lleno de amistades, recuerdos y experiencias que son para toda la vida. Gracias por hacerme sentir uno mas. Afouteza e corazón. Ata sempre Celta!», finalizó.

Edgar Melchor A la izquierda, Ilaix Moriba en un partido de LaLiga. A la derecha, Amadou Onana en el lance en el que se lesiona la rodilla. / FDV | CHRISTOPHER TORRES (EFE) Mercado de fichajes Ilaix Moriba, ¿más cerca del Aston Villa tras la grave lesión de Onana? El supuesto interés del Aston Villa por el celeste Ilaix Moriba podría haberse acentuado desde la pasada madrugada. El centrocampista Amadou Onana, de la confianza de Unai Emery, se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en una acción en el duelo del Mundial disputado entre su selección, Bélgica, y Estados Unidos. Onana jugó la pasada temporada 38 partidos con el conjunto inglés, vigente campeón de la Europa League tras vencer en la final al verdugo del Celta en la competición, el Friburgo. Sufrió varias lesiones musculares a lo largo de la campaña, pero llegó en forma a la cita mundialista, aunque su peripló terminó en una anticipación por el balón frente a Christian Pulisic ya en el minuto 17 de encuentro. Puedes leer la información completa en este enlace.