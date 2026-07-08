Primeras carreras del verano por Afouteza

A punto de comenzar el trabajo de grupo, el Celta continúa con las pruebas físicas y médicas que tienen a la plantilla repartida en turnos y grupos. Ayer fue el primer día en que volvió a verse a los futbolistas corriendo por Afouteza, su lugar habitual de trabajo, aunque dentro de las pruebas a las que se están sometiendo.

Oportunidad para ver ya con la ropa de entrenamiento a Aspas en su última pretemporada como futbolista, a Aleix Febas o a Miguel Román, uno de los futbolistas a los que más se ha echado de menos últimamente en el Celta. Tras superar la lesión que le apartó los últimos meses de campaña, el medio ya está completamente recuperado.