España jugará la final del Europeo

La selección española sub 19, con los célticos Antañón y Anxo Rodríguez en sus filas, se clasificó para la final del Europeo de la categoría que se disputa en Gales después de superar con comodidad a Croacia por 3-0 y demostrar una vez más la fortaleza del fútbol formativo en España.

El partido no tuvo gran historia. España fue claramente mejor que los croatas desde el primer momento. Los dos jugadores del Celta, que han alternado partidos en este campeonato en los que han sido titulares, se quedaron en esta ocasión en el banquillo.

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En el minuto doce del partido España se puso en ventaja gracias a un gol de Xavi Espart que permitió a la selección dominar los nervios y mostrar un control más importante sobre el partido. Después del descanso Salina hizo el segundo (en el minuto 54) y a partir de ese instante el seleccionador comenzó a manejar la diferencia y los minutos de sus futbolistas. Anxo Rodríguez entró poco después (minuto 63) en el lugar de Andrés Cuenca. En el tramo final del partido Ousmane (minuto 83) cerró la goleada para España que disputará el sábado la final ante el Ucrania-Alemania que se disputaba a última hora. España tratará de lograr en esa final su décimo entorchado en la categoría, confirmando su dominio en el palmarés de este Europeo.