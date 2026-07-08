Celta de Vigo | Mercado de fichajes, plantilla y calendario, en directo

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.

Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

Víctor P. Currás Aficionados del Celta en el último partido de Liga ante el Sevilla en Balaídos. / Marta G. Brea Masa social Una afición para llenar un Balaídos mundialista: el Celta alcanza los 43.000 socios El equivalente al octavo concello de Galicia en población y capaz de llenar un estadio mundialista. El Celta de Vigo alcanzó este lunes 6 de julio un nuevo hito en su crecimiento social: más de 43.000 carnets activos para las distintas modalidades de socio. La cifra supone duplicar las previas a la llegada de David Álvarez al club y constatan la fidelidad de una afición que ha renovado en un 99% los que tenían la temporada pasada. Continúa leyendo la noticia aquí.

Julio Bernardo La pretemporada arranca con la primera jornada de exámenes médicos / RCCV Pretemporada La pretemporada arranca con la primera jornada de exámenes médicos La pretemporada del Celta arrancaba oficialmente el martes con las pruebas de esfuerzo para evaluar estado físico de los futbolistas antes del inicio de los entrenamientos el próximo viernes en las instalaciones de la ciudad deportiva. Durante la jornada pasaron los exámenes médicos una decena de futbolistas y a lo largo del miércoles y el jueves lo harán el resto de los 22 jugadores que han sido citados esta semana por Claudio Giráldez. Durante esta primera jornada pasaron por la Clínica los jugadores radicados en Vigo y su zona de influencia: Hugo Sotelo, Sergio Carreira, Iago Aspas, Carlos Domínguez, Pablo Durán, Yoel Lago y Miguel Román, además de las dos caras nuevas, el carrilero zurdo Javi Galán y el centrocampista Aleix Febas. Puedes leer la información completa en este enlace.

R. V. Javi Galán y con Marián Mouriño sostienen la camiseta del pacense tras la firma del contrato. / RCCV Mercado de fichajes Javi Galán: «Soy un jugador más hecho que cuando me fui» El Celta escenificaba en la mañana de este martes el fichaje de Javi Galán con la foto protocolaria de la firma del contrato que vinculará al lateral paceño con el equipo celeste por las dos próximas temporadas junto a la presidenta, Marián Mouriño. El club difundía la instantánea después de que Galán pasease el pertinente reconocimiento médico en la primera jornada de pruebas de esfuerzo a las que se va a someter la plantilla antes de iniciar los entrenamientos el próximo viernes, que acompañaba con las primeras declaraciones del futbolista tras su retorno a Vigo. Puedes leer la información completa en este enlace.

Julio Bernardo Hugo Sotelo en el calentamiento antes del partido ante el Alavés en Balaídos / Pedro Mina Mercado de fichajes El Celta negocia la cesión de Sotelo al Levante La pretemporada arrancaba oficialmente este martes para el Celta con la primera de las tres jornadas de exámenes médicos que precederán al inicio de los entrenamientos el viernes en la ciudad deportiva. Mientras el equipo da sus primeros pasos, en los despachos de la Calle del Príncipe se afanan en dar prioridad a las salidas de los futbolistas que no entran en los planes de Claudio Giráldez, condición indispensable para poder incorporar fichajes. Media docena de futbolistas con contrato en vigor se encuentran en la casilla de salida: los tres descartes que regresan de cesión y se les busca nuevo destino (Carlos Pérez, Unai Núñez y Manu Sánchez) y tres canteranos con escaso protagonismo el pasado curso que saldrán en busca de un equipo que pueda garantizarles más minutos (Carlos Domínguez, Manu Fernández y Hugo Sotelo). Aunque varios equipos de Primera División han preguntado por si situación, la primera salida en concretarse, al Levante, podría ser la de Hugo Sotelo. El técnico del cuadro granota el portugués Luis Castro, quiere al canterano celeste para reforzar su medio campo y el club valenciano negocia su incorporación. El fichaje Levase formalizaría mediante una cesión, con la posibilidad de incluir (todavía no se ha discutido este extremo) una opción compra. No se contempla un traspaso. Puedes leer la información completa de este enlace.

Víctor P. Currás Òscar Mingueza medita su continuidad en Vigo / EFE Mercado de fichajes Mingueza se despide del Celta: «Ha sido un honor defender estos colores.» Casi una semana después de finalizar su vínculo contractual, Óscar Mingueza ha hecho oficial su adiós del Celta con un post en sus redes sociales. El futbolista catalán, agente libre desde el 1 de julio, repasó la impronta que dejaron estas cuatro temporadas en Vigo como futbolista y persona, ya que en la ciudad nacieron sus dos hijos. «Me voy con el corazón lleno de amistades, recuerdos y experiencias que son para toda la vida. Gracias por hacerme sentir uno mas. Afouteza e corazón. Ata sempre Celta!», finalizó.

Edgar Melchor A la izquierda, Ilaix Moriba en un partido de LaLiga. A la derecha, Amadou Onana en el lance en el que se lesiona la rodilla. / FDV | CHRISTOPHER TORRES (EFE) Mercado de fichajes Ilaix Moriba, ¿más cerca del Aston Villa tras la grave lesión de Onana? El supuesto interés del Aston Villa por el celeste Ilaix Moriba podría haberse acentuado desde la pasada madrugada. El centrocampista Amadou Onana, de la confianza de Unai Emery, se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en una acción en el duelo del Mundial disputado entre su selección, Bélgica, y Estados Unidos. Onana jugó la pasada temporada 38 partidos con el conjunto inglés, vigente campeón de la Europa League tras vencer en la final al verdugo del Celta en la competición, el Friburgo. Sufrió varias lesiones musculares a lo largo de la campaña, pero llegó en forma a la cita mundialista, aunque su peripló terminó en una anticipación por el balón frente a Christian Pulisic ya en el minuto 17 de encuentro. Puedes leer la información completa en este enlace.

R. V. Borja felicita a Unai Simón. / Jeffrey McWorther Mundial 2026 Insípido minuto glorioso de Borja Iglesias Minuto paradójico, casi contradictorio, en la carrera de Borja Iglesias. Uno de los más insípidos de su carrera y a la vez uno de los más gloriosos. El delantero santiagués, inédito hasta ahora en la Copa del Mundo, ya ha debutado en la cita más importante que el fútbol ha concebido. Suceda lo que suceda en cuartos de final, se ha liberado de ese casillero en blanco que seguramente le estaba amargando un tanto la experiencia, aunque a la vez le haya sabido a poco. Puedes leer la información completa de su debut ante Portugal en este enlace.

Julio Bernardo Hugo González celebra un gol a la Ponferradina con Meixús con Joel López y Antañón detrás. / Marta G. Brea Cantera Hugo González iniciará la pretemporada a las órdenes de Claudio Giráldez Hugo González, autor de 18 goles y 3 asistencias el pasado curso con el Fortuna, iniciará la pretemporada en dinámica del primer equipo. Claudio Giráldez quiere evaluar al atacante valenciano en la fase preparatoria, con idea de incorporarlo a la primera plantilla, aunque por el momento no se ha decidido si el mejor jugador del filial celeste la pasada temporada defenderá el escudo del Celta en Primera o en Segunda División. Se reincorporará al trabajo una vez concluyan sus vacaciones, que se prolongarán al menos otra semana debido a su participación en la fase de ascenso hasta finales del mes de junio. Puedes leer la información completa en este enlace.

Edgar Melchor Ángel Davila. / Celta Cantera De benjamines a Segunda División: Ángel Davila renueva con el Celta El canterano celeste Ángel Davila ha renovado con el Celta hasta 2030. El atacante, que milita en el club vigués desde benjamines, pasará a formar parte del Fortuna, en Segunda División. Lee aquí toda la información.