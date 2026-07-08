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Celta de Vigo | Mercado de fichajes, plantilla y calendario, en directo
Las últimas noticias del mercado de fichajes y el verano en el Celta
El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.
A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.
A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.
Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.
Víctor P. Currás
Masa social
Una afición para llenar un Balaídos mundialista: el Celta alcanza los 43.000 socios
El equivalente al octavo concello de Galicia en población y capaz de llenar un estadio mundialista. El Celta de Vigo alcanzó este lunes 6 de julio un nuevo hito en su crecimiento social: más de 43.000 carnets activos para las distintas modalidades de socio. La cifra supone duplicar las previas a la llegada de David Álvarez al club y constatan la fidelidad de una afición que ha renovado en un 99% los que tenían la temporada pasada.
Julio Bernardo
Pretemporada
La pretemporada arranca con la primera jornada de exámenes médicos
La pretemporada del Celta arrancaba oficialmente el martes con las pruebas de esfuerzo para evaluar estado físico de los futbolistas antes del inicio de los entrenamientos el próximo viernes en las instalaciones de la ciudad deportiva. Durante la jornada pasaron los exámenes médicos una decena de futbolistas y a lo largo del miércoles y el jueves lo harán el resto de los 22 jugadores que han sido citados esta semana por Claudio Giráldez.
Durante esta primera jornada pasaron por la Clínica los jugadores radicados en Vigo y su zona de influencia: Hugo Sotelo, Sergio Carreira, Iago Aspas, Carlos Domínguez, Pablo Durán, Yoel Lago y Miguel Román, además de las dos caras nuevas, el carrilero zurdo Javi Galán y el centrocampista Aleix Febas.
Puedes leer la información completa en este enlace.
R. V.
Mercado de fichajes
Javi Galán: «Soy un jugador más hecho que cuando me fui»
El Celta escenificaba en la mañana de este martes el fichaje de Javi Galán con la foto protocolaria de la firma del contrato que vinculará al lateral paceño con el equipo celeste por las dos próximas temporadas junto a la presidenta, Marián Mouriño. El club difundía la instantánea después de que Galán pasease el pertinente reconocimiento médico en la primera jornada de pruebas de esfuerzo a las que se va a someter la plantilla antes de iniciar los entrenamientos el próximo viernes, que acompañaba con las primeras declaraciones del futbolista tras su retorno a Vigo.
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Julio Bernardo
Mercado de fichajes
El Celta negocia la cesión de Sotelo al Levante
La pretemporada arrancaba oficialmente este martes para el Celta con la primera de las tres jornadas de exámenes médicos que precederán al inicio de los entrenamientos el viernes en la ciudad deportiva. Mientras el equipo da sus primeros pasos, en los despachos de la Calle del Príncipe se afanan en dar prioridad a las salidas de los futbolistas que no entran en los planes de Claudio Giráldez, condición indispensable para poder incorporar fichajes. Media docena de futbolistas con contrato en vigor se encuentran en la casilla de salida: los tres descartes que regresan de cesión y se les busca nuevo destino (Carlos Pérez, Unai Núñez y Manu Sánchez) y tres canteranos con escaso protagonismo el pasado curso que saldrán en busca de un equipo que pueda garantizarles más minutos (Carlos Domínguez, Manu Fernández y Hugo Sotelo).
Aunque varios equipos de Primera División han preguntado por si situación, la primera salida en concretarse, al Levante, podría ser la de Hugo Sotelo. El técnico del cuadro granota el portugués Luis Castro, quiere al canterano celeste para reforzar su medio campo y el club valenciano negocia su incorporación. El fichaje Levase formalizaría mediante una cesión, con la posibilidad de incluir (todavía no se ha discutido este extremo) una opción compra. No se contempla un traspaso.
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Víctor P. Currás
Mercado de fichajes
Mingueza se despide del Celta: «Ha sido un honor defender estos colores.»
Casi una semana después de finalizar su vínculo contractual, Óscar Mingueza ha hecho oficial su adiós del Celta con un post en sus redes sociales. El futbolista catalán, agente libre desde el 1 de julio, repasó la impronta que dejaron estas cuatro temporadas en Vigo como futbolista y persona, ya que en la ciudad nacieron sus dos hijos.
«Me voy con el corazón lleno de amistades, recuerdos y experiencias que son para toda la vida. Gracias por hacerme sentir uno mas. Afouteza e corazón. Ata sempre Celta!», finalizó.
Edgar Melchor
Mercado de fichajes
Ilaix Moriba, ¿más cerca del Aston Villa tras la grave lesión de Onana?
El supuesto interés del Aston Villa por el celeste Ilaix Moriba podría haberse acentuado desde la pasada madrugada. El centrocampista Amadou Onana, de la confianza de Unai Emery, se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en una acción en el duelo del Mundial disputado entre su selección, Bélgica, y Estados Unidos.
Onana jugó la pasada temporada 38 partidos con el conjunto inglés, vigente campeón de la Europa League tras vencer en la final al verdugo del Celta en la competición, el Friburgo. Sufrió varias lesiones musculares a lo largo de la campaña, pero llegó en forma a la cita mundialista, aunque su peripló terminó en una anticipación por el balón frente a Christian Pulisic ya en el minuto 17 de encuentro.
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R. V.
Mundial 2026
Insípido minuto glorioso de Borja Iglesias
Minuto paradójico, casi contradictorio, en la carrera de Borja Iglesias. Uno de los más insípidos de su carrera y a la vez uno de los más gloriosos. El delantero santiagués, inédito hasta ahora en la Copa del Mundo, ya ha debutado en la cita más importante que el fútbol ha concebido. Suceda lo que suceda en cuartos de final, se ha liberado de ese casillero en blanco que seguramente le estaba amargando un tanto la experiencia, aunque a la vez le haya sabido a poco.
Puedes leer la información completa de su debut ante Portugal en este enlace.
Julio Bernardo
Cantera
Hugo González iniciará la pretemporada a las órdenes de Claudio Giráldez
Hugo González, autor de 18 goles y 3 asistencias el pasado curso con el Fortuna, iniciará la pretemporada en dinámica del primer equipo. Claudio Giráldez quiere evaluar al atacante valenciano en la fase preparatoria, con idea de incorporarlo a la primera plantilla, aunque por el momento no se ha decidido si el mejor jugador del filial celeste la pasada temporada defenderá el escudo del Celta en Primera o en Segunda División. Se reincorporará al trabajo una vez concluyan sus vacaciones, que se prolongarán al menos otra semana debido a su participación en la fase de ascenso hasta finales del mes de junio.
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Edgar Melchor
Cantera
De benjamines a Segunda División: Ángel Davila renueva con el Celta
El canterano celeste Ángel Davila ha renovado con el Celta hasta 2030. El atacante, que milita en el club vigués desde benjamines, pasará a formar parte del Fortuna, en Segunda División.
Juan Carlos Álvarez
Newsletter de Deportes
'El Celta de Novoa', por Juan Carlos Álvarez
Aparco la cara más despreciable del fútbol y vuelvo a casa para rendir homenaje a un gigante de la historia del Celta. La grandeza no siempre viene dada por el tiempo sino por la magnitud de tu obra. Eso debe aplicarse a Díaz Novoa, que ayer falleció a los 82 años de edad. Después de Gijón («él era el Sporting» como bien recordó alguien) en ningún otro lugar se ha sentido tanto su pérdida como en Vigo. Jugó tres años a finales de los sesenta en el Celta, pero si por algo se le recuerda en Vigo es por aquel año y medio que dirigió en Balaídos entre 1988 y 1989. Ese fue «mi Celta».
He admirado y disfrutado de muchos equipos y generaciones de futbolistas (la actual especialmente) pero si mañana me dijesen que solo puedo volver a ver un partido en mi vida del Celta elegiría al de Novoa (Maté, Atilano, Otero, Espinosa, Vicente, Zambrano, Amarildo…). Y a ser posible el 2-0 al Real Madrid en Balaídos, el único partido que perdieron en esa Liga los de Beenhakker. El inmenso valor de aquel equipo no estaba solo en el campo. Esa fue la temporada trágica que comenzó en agosto con el accidente de Alvelo que le dejó postrado en una silla de ruedas y que continuó en octubre con el asesinato de Quinocho al intentar proteger lo que más quería, además de su familia, el Celta.
Con una plantilla seca por tantas lágrimas derramadas, devastada, Díaz Novoa recompuso los trozos de aquel grupo con la ayuda de un vestuario irrepetible y de unos capitanes que hoy son leyenda para quedarse a un paso de lograr la clasificación para Europa. Era imposible no conmoverse con aquel equipo y su entrega. Entonces no se hablaba de afouteza, pero nada la explica mejor que el ejemplo de un grupo que en un momento terrible honró esa camiseta como nadie.
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