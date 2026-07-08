El Celta hace oficial la continuidad de Marcos Alonso

Quienes comenzaban a inquietarse por el silencio administrativo ya pueden respirar aliviados. El Celta acaba de hacer oficial la renovación de Marcos Alonso por dos temporadas que llevaba pactada desde hace días, pero cuyo anuncio ambas partes decidieron aplazar en el tiempo por cuestiones de carácter personal.

En la segunda quincena de junio, como informó este periódico, el Celta y Marcos Alonso decidieron continuar juntos. El defensa se marchó a Bali de vacaciones sin aclarar su futuro y el club decidió concederle tiempo y espacio para que tomase la mejor decisión, no sin dejarle claro antes que seguía siendo una pieza esencial en su proyecto. Marcos descansó, meditó y a su regreso comunicó al Celta que seguiría jugando un año al fútbol en Vigo. La otra posibilidad que pasaba por su cabeza era retirarse pero aplazó esta decisión empujado por la buena experiencia en Vigo y también por la “presión” de algunos compañeros. Las dudas tenían más que ver con la exigencia física que para él supuso una temporada en la que estuvo cerca de los cuatro mil minutos de juego disputados. La idea de Claudio era dosificarlo un poco más, pero a la hora de la verdad no había cita importante en la que prescindiese de él. Eso aumentó los dolores, el esfuerzo y complicó las recuperaciones, una situación que el defensa puso en la balanza antes de dar el sí definitivo para el Celta.

Negociación sencilla

El acuerdo entre ambas partes fue rápido. El central no se descolgó con un aumento desproporcionado de su sueldo aunque el Celta estaba dispuesto a hacer un esfuerzo con él dada la importancia que tiene en el funcionamiento del equipo. Una de las cosas que acordaron fue dejar el anuncio para después de la primera semana de julio. Por eso el Celta ha mantenido el silencio durante estos días sobre Marcos Alonso lo que comenzó a despertar algunas dudas en un sector de la afición. Pero el hecho de que el 30 de junio, cuando el club despidió a todos los futbolistas que acababan contrato, no se le incluyese en la lista era una evidencia de que el asunto estaba arreglado. Pero permaneció el silencio que siempre abre la puerta a las incógnitas.

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Pero todo respondía al acuerdo del Celta con Marcos. A primera hora de la tarde se despejó todo. Marcos firma por una temporada más con el club vigués y Claudio seguirá teniendo a una de sus piezas básicas como se ha demostrado en las dos temporadas que lleva en Vigo. De cara a la planificación de la plantilla también es un alivio para Marco Garcés porque una cosa es buscar centrales que complemente a Alonso y otra bien diferente buscar uno que lo sustituya.