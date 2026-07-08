Una afición para llenar un Balaídos mundialista: el Celta alcanza los 43.000 socios

El equivalente al octavo concello de Galicia en población y capaz de llenar un estadio mundialista. El Celta de Vigo alcanzó este lunes 6 de julio un nuevo hito en su crecimiento social: más de 43.000 carnets activos para las distintas modalidades de socio. La cifra supone duplicar las previas a la llegada de David Álvarez al club y constatan la fidelidad de una afición que ha renovado en un 99% los que tenían la temporada pasada.

«Los datos reflejan una respuesta prácticamente unánime por parte de los aficionados, consolidando el momento de ilusión que vive el club», reivindican desde A Sede. Y es que el 97% de los abonados con derecho a asiento han marcado el suplemento de Europa en la segunda travesía internacional de los de Claudio Giráldez. El pago de esta cantidad que va de los 11 a los 155 euros será entre el 3 y 10 de agosto, evitando un desembolso mayor de golpe a principios de verano. En las últimas semanas el club ha contactado con algunos aficionados en lista de espera al liberarse algunas butacas —principalmente por fallecimientos— para tramitar su alta como abonados de pleno de recho. Sin embargo, no será hasta la apertura de la grada de Gol en invierno cuando se podrá dar cabida a las miles de personas que aguardan por su asiento.

Es por ello que este crecimiento llega a través del Carnet Celtista, modalidad en el que por 32 euros (dos más que las campañas anteriores) se adquieren el grueso de derechos de cualquier abonado: descuento del 10% en tienda, prioridad en compra de entradas, posibilidad de reservar para los partidos como visitante y acceder a los partidos del Celta Fortuna y el Celta Zorka de baloncesto en Navia. El ascenso del filial dirigido por Fredi Álvarez a Segunda ha generado una oleada de nuevas altas, con más de 100 entre el viernes y el lunes.

De esta manera se alcanza una cifra de gran simbolismo: los 43.000 espectadores que podría acoger el estadio de Balaídos al finalizar la reforma prevista para ser sede del Mundial 2030. Actualmente el aforo del estadio es de 22.803 personas, aunque en agosto dará un pequeño paso adelante con más butacas en las primeras filas de Gol. En diciembre, con la finalización de las obras en curso desde hace 16 meses, se alcanzarán los 30.000 asientos. Paralelamente el Concello de Vigo ya ha iniciado el traslado de los colectores de aguas situados delante de Tribuna para poder retranquear su fachada y añadir el tercer anillo.

Gol ya se va tiñendo de celeste con las nuevas butacas en su parte inferior. / Marta G. Brea

La primera experiencia en Estados Unidos, Canadá y México deja buen sabor de boca

La ampliación hasta alcanzar los 40.000 espectadores netos —descontando las plazas reservadas para compromisos de la FIFA— planteaba varios interrogantes ante el nuevo formato del Mundial. El aumento del número de selecciones a 48 traía consigo un descenso en el nivel medio de la fase de grupos, al menos, a priori. Sin embargo, los encuentros de combinados como Paraguay, Cabo Verde, Noruega o Irán han emocionado a miles de espectadores, en televisión y en el recinto.

En el BMO Field de Toronto, el más similar por aforo al futuro nuevo Balaídos (43.036 espectadores), registró una ocupación media del 99,95% en los seis encuentros que acogió, con cuatro llenos absolutos: Alemania-Costa de Marfil, Panamá-Croacia, Senegal-Irak en fase de grupos y los dieciseisavos de final entre Portugal y Croacia. Solo el inaugural entre Canadá-Bosnia y Herzegovina (43.002) y el Ghana-Panamá (42.942) dejaron un puñado de lugares sin ocupar.

Similar resultado deja el Estadio Akron de Guadalajara, en México, al alcanzar el 99,06% de asistencia en los cuatro partidos disputados. Aunque no registró el lleno absoluto en ninguno (45.664) butacas) sí que lo rozó con choques únicamente de la fase de grupos. Corea del Sur-República Checa (44.985), México-Corea (45.522), Colombia-RD Congo (45.358) y especialmente el Uruguay-España (45.065) lograron unas cifras superiores a lo que se esperaba con los precios de muchos boletos.

Cuestión aparte será la gestión que se hace de las infraestructuras después del torneo. En ese sentido Marián Mouriño ha calificado como «reto» el llenar un estadio con ese aforo. Si bien es cierto que no se pueden equiparar los aficionados que pagan 30 euros —con un alto índice de carnets regalados a familiares y amigos— con los abonos de más de 300 euros, las bases para ese crecimiento ya son vigorosas.