La puesta a punto del Celta
La pretemporada arranca con la primera jornada de exámenes médicos
Sotelo, Iván Villar, Carreira, Galán, Pablo Durán, Aspas, Febas, Hugo Álvarez, Yoel Lago y Miguel Román pasaron las pruebas de esfuerzo en A Sede
La pretemporada del Celta arrancaba oficialmente el martes con las pruebas de esfuerzo para evaluar estado físico de los futbolistas antes del inicio de los entrenamientos el próximo viernes en las instalaciones de la ciudad deportiva. Durante la jornada pasaron los exámenes médicos una decena de futbolistas y a lo largo del miércoles y el jueves lo harán el resto de los 22 jugadores que han sido citados esta semana por Claudio Giráldez.
Durante esta primera jornada pasaron por la Clínica los jugadores radicados en Vigo y su zona de influencia: Hugo Sotelo, Sergio Carreira, Iago Aspas, Carlos Domínguez, Pablo Durán, Yoel Lago y Miguel Román, además de las dos caras nuevas, el carrilero zurdo Javi Galán y el centrocampista Aleix Febas.
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