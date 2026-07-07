Javi Galán: «Soy un jugador más hecho que cuando me fui»

El Celta escenificaba en la mañana de este martes el fichaje de Javi Galán con la foto protocolaria de la firma del contrato que vinculará al lateral paceño con el equipo celeste por las dos próximas temporadas junto a la presidenta, Marián Mouriño. El club difundía la instantánea después de que Galán pasease el pertinente reconocimiento médico en la primera jornada de pruebas de esfuerzo a las que se va a someter la plantilla antes de iniciar los entrenamientos el próximo viernes, que acompañaba con las primeras declaraciones del futbolista tras su retorno a Vigo.

«Estoy muy contento de estar de vuelta», certificaba el carrilero pacense, que destacaba el crecimiento que el club ha tenido en su ausencia: «Desde fuera se ve que ha mejorado mucho en lo deportivo por el estilo del míster, el buen grupo y bueno, la estructura del club, que ha mejorado mucho, pero sobre todo porque aquí viví años muy buenos y lo siento como mi casa».

Galán siente que ha progresado como futbolista desde que dejó el Celta hace tres temporadas. «He cogido experiencia y creo que ahora soy un jugador más hecho que cuando me fui», apuntaba el pacense, que valoraba la capacidad del Celta para transmitir su identidad futbolística a todas las categorías del club: «La identidad que el míster y los jugadores han transmitido al club va en sintonía a con un estilo de juego que marca todo el club, como hemos visto con el ascenso del filial a Segunda División, y es principal en los éxitos que están teniendo».

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El segundo de los fichajes estivales del Celta se mostraba también ansioso por jugar en Balaídos con el nuevo ambiente que se vive en el coliseo celeste desde el centenario. «Cuando jugaba de contrario aquí me hacía mucha ilusión venir a la ciudad y al estadio. Ahora estoy muy ilusionado en poder disfrutarlo como local. Estoy deseando jugar en Balaídos», relataba el pacense, que prometía «darlo todo» con la convicción de que «vendrán muchos éxitos».