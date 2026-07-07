Ilaix Moriba, ¿más cerca del Aston Villa tras la grave lesión de Onana?

El supuesto interés del Aston Villa por el celeste Ilaix Moriba podría haberse acentuado desde la pasada madrugada. El centrocampista Amadou Onana, de la confianza de Unai Emery, se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en una acción en el duelo del Mundial disputado entre su selección, Bélgica, y Estados Unidos.

Onana jugó la pasada temporada 38 partidos con el conjunto inglés, vigente campeón de la Europa League tras vencer en la final al verdugo del Celta en la competición, el Friburgo. Sufrió varias lesiones musculares a lo largo de la campaña, pero llegó en forma a la cita mundialista, aunque su peripló terminó en una anticipación por el balón frente a Christian Pulisic ya en el minuto 17 de encuentro.

No podrá participar, por lo tanto, en los cuartos de final ante España, duelo que se celebrará el próximo viernes a las 21.00 horas, ni tampoco se le espera durante un amplio período del curso venidero, en el que el Villa regresará a la Champions League.

Unai Emery precisará con más urgencia todavía de un mediocentro que cubra la presencia del futbolista nacido en Senegal e Ilaix Moriba se asemeja en cuanto al perfil.

En las últimas semanas, habrían sonado varios equipos como el Galatasaray, la Juventus y el Brighton para hacerse con los servicios de un Ilaix que en Vigo ha desempeñado un rol fundamental tras su salida del Leipzig. El conjunto vigués ejecutó en junio del 2025 la opción de compra -jugó el primer año cedido- por él por 6 millones de euros y firmó un contrato hasta 2029.

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Si se acaba efectuando su salida, se prevé que el Celta se embolse un montante considerablemente mayor por la operación.