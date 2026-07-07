Hugo González iniciará la pretemporada a las órdenes de Claudio Giráldez

Hugo González, autor de 18 goles y 3 asistencias el pasado curso con el Fortuna, iniciará la pretemporada en dinámica del primer equipo. Claudio Giráldez quiere evaluar al atacante valenciano en la fase preparatoria, con idea de incorporarlo a la primera plantilla, aunque por el momento no se ha decidido si el mejor jugador del filial celeste la pasada temporada defenderá el escudo del Celta en Primera o en Segunda División. Se reincorporará al trabajo una vez concluyan sus vacaciones, que se prolongarán al menos otra semana debido a su participación en la fase de ascenso hasta finales del mes de junio.

Sí se conoce el destino de Joel López, quien seguirá en el Fortuna a las órdenes de Fredi Álvarez. El Celta anunciaba este lunes la renovación por dos temporadas más, hasta junio de 2029, del carrilero barcelonés, que militará en el segundo equipo -al igual que los recientemente renovados Pablo Gavián, Coke Carillo y Pablo Meixús- en su estreno en la categoría de plata. «Desde su llegada a Vigo, Joel ha seguido creciendo en A Madroa hasta convertirse en un jugador muy importante para el Fortuna. Lateral con gran recorrido, intensidad y capacidad para aportar en ambas áreas, ha demostrado temporada tras temporada su compromiso, esfuerzo y ambición por seguir mejorando», apunta el Celta, que pone al jugador como «ejemplo de que los sueños se cumplen» por su «perseverancia y sacrificio» para superar la grave lesión de rodilla que lo mantuvo ocho meses alejado de los terrenos de juego.

Unas horas después de hacerse oficial la renovación de Joel, el Celta ofrecía los primeros detalles de la vuelta al trabajo del primer equipo, que arranca hoy con la ronda de exámenes médicos que preceden al inicio de los entrenamientos. Las pruebas se celebran entre este martes y el jueves en la Clínica de A Sede. El viernes Claudio Giráldez dirigirá su primera sesión preparatoria en la ciudad deportiva.

El club celeste ofrecía igualmente la relación de futbolistas citados esta semana para iniciar los entrenamientos a las órdenes del preparador porriñés a partir de las 10 .30 horas de este viernes: Hugo Sotelo, Iván Villar, Sergio Carreira, Pablo Durán, Iago Aspas, Hugo Álvarez, Yoel Lago, Miguel Román, Álvaro Núñez, Manu Fernández, Carlos Domínguez, Williot Swedberg, Ilaix Moriba, Javi Rueda, Ferran Jutglà, Matías Vecino y Andrei Radu.

En esta relación no aparecen los jugadores celestes cuya temporada ha finalizado más tarde debido a compromisos internacionales, esto es Javi Rodríguez, convocado por Luis de la Fuente para el amistoso contra Irak en Riazor, y Jones El Abdellaoui, con Marruecos. Ambos se unirán al grupo el próximo lunes, mientras que los mundialistas Carl Starfelt y Borja Iglesias lo harán en las próximas semanas.

Tampoco figura en la lista Marco Alonso, cuya renovación por otra temporada va a hacerse oficial a lo largo de esta semana, probablemente este miércoles. Entre los citados por Claudio Giráldez se encuentran también tres de los cuatro descartes que el pasado curso jugaron a préstamo en otros equipos y a los que se les intentará encontrar un nuevo destino en las próximas semanas mediante un traspaso o una nueva cesión: Carles Pérez, Manu Sánchez y Unai Núñez. Más adelante se reincorporará Carlos Dotor, de vacaciones tras participar hasta finales de junio en la fase de ascenso a Primera División con el Málaga.

Amistoso contra el Nápoles

El Celta ha confirmado también tres de la media docena de partidos amistosos que ha programado para la pretemporada. El primero será el 18 de julio contra el SC Braga, en el Estadio Municipal de Braga. Posteriormente, el equipo de Giráldez se enfrentará al Sporting de Gijón el 25 de julio en A Lomba y el 5 de agosto visitará al US Sassuolo en el Estadio Ricci. Un cuarto amistoso, el 8 de agosto contra el Nápoles, fue adelantado ayer desde Italia, sin confirmación por parte de Celta, que apunta a realizar este año su minigira de pretemporada en el país transalpino.

El duelo contra el conjunto que dirige Massimiliano Allegri, segundo de la Serie A la pasada temporada, será el plato fuerte de una pretemporada que se adivina intensa y el último test preparatorio antes del debut liguero en Balaídos contra Osasuna el fin de semana del 15 de agosto. Quedarían por confirmar otros dos amistosos, que se celebrarían los días 28 de julio y 31 de julio o 1 de agosto. Los seis amistosos serán retransmitidos por la TVG.

43.000 abonados

Por otra parte, el Celta anunciaba este lunes que el club ha superado los 43.000 socios al cierre de la campaña de abonados, que se ha clausurado con un 99 por ciento de renovaciones, de los que el 97 por ciento de ellos ha optado por suscribir el suplemento para asistir a los partidos de competición europea.

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La extraordinaria tasa de renovación ha dado como resultado un número muy reducido de plazas disponibles, por lo que las nuevas inscripciones de abonos de temporada se han visto limitadas. Sin embargo, el club recuerda que se abrirá un nuevo periodo de inscripción una vez finalizadas las obras de la grada de Gol.