Celta de Vigo | Mercado de fichajes, plantilla y calendario, en directo

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'El Celta de Novoa', por Juan Carlos Álvarez

Aparco la cara más despreciable del fútbol y vuelvo a casa para rendir homenaje a un gigante de la historia del Celta. La grandeza no siempre viene dada por el tiempo sino por la magnitud de tu obra. Eso debe aplicarse a Díaz Novoa, que ayer falleció a los 82 años de edad. Después de Gijón («él era el Sporting» como bien recordó alguien) en ningún otro lugar se ha sentido tanto su pérdida como en Vigo. Jugó tres años a finales de los sesenta en el Celta, pero si por algo se le recuerda en Vigo es por aquel año y medio que dirigió en Balaídos entre 1988 y 1989. Ese fue «mi Celta».

He admirado y disfrutado de muchos equipos y generaciones de futbolistas (la actual especialmente) pero si mañana me dijesen que solo puedo volver a ver un partido en mi vida del Celta elegiría al de Novoa (Maté, Atilano, Otero, Espinosa, Vicente, Zambrano, Amarildo…). Y a ser posible el 2-0 al Real Madrid en Balaídos, el único partido que perdieron en esa Liga los de Beenhakker. El inmenso valor de aquel equipo no estaba solo en el campo. Esa fue la temporada trágica que comenzó en agosto con el accidente de Alvelo que le dejó postrado en una silla de ruedas y que continuó en octubre con el asesinato de Quinocho al intentar proteger lo que más quería, además de su familia, el Celta.

Con una plantilla seca por tantas lágrimas derramadas, devastada, Díaz Novoa recompuso los trozos de aquel grupo con la ayuda de un vestuario irrepetible y de unos capitanes que hoy son leyenda para quedarse a un paso de lograr la clasificación para Europa. Era imposible no conmoverse con aquel equipo y su entrega. Entonces no se hablaba de afouteza, pero nada la explica mejor que el ejemplo de un grupo que en un momento terrible honró esa camiseta como nadie.

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