En Directo
Última hora
Celta de Vigo | Mercado de fichajes, plantilla y calendario, en directo
Las últimas noticias del mercado de fichajes y el verano en el Celta
El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.
A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.
A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.
Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.
Julio Bernardo
Cantera
Hugo González iniciará la pretemporada a las órdenes de Claudio Giráldez
Hugo González, autor de 18 goles y 3 asistencias el pasado curso con el Fortuna, iniciará la pretemporada en dinámica del primer equipo. Claudio Giráldez quiere evaluar al atacante valenciano en la fase preparatoria, con idea de incorporarlo a la primera plantilla, aunque por el momento no se ha decidido si el mejor jugador del filial celeste la pasada temporada defenderá el escudo del Celta en Primera o en Segunda División. Se reincorporará al trabajo una vez concluyan sus vacaciones, que se prolongarán al menos otra semana debido a su participación en la fase de ascenso hasta finales del mes de junio.
Puedes leer la información completa en este enlace.
Edgar Melchor
De benjamines a Segunda División: Ángel Davila renueva con el Celta
El canterano celeste Ángel Davila ha renovado con el Celta hasta 2030. El atacante, que milita en el club vigués desde benjamines, pasará a formar parte del Fortuna, en Segunda División.
Juan Carlos Álvarez
Newsletter de Deportes
'El Celta de Novoa', por Juan Carlos Álvarez
Aparco la cara más despreciable del fútbol y vuelvo a casa para rendir homenaje a un gigante de la historia del Celta. La grandeza no siempre viene dada por el tiempo sino por la magnitud de tu obra. Eso debe aplicarse a Díaz Novoa, que ayer falleció a los 82 años de edad. Después de Gijón («él era el Sporting» como bien recordó alguien) en ningún otro lugar se ha sentido tanto su pérdida como en Vigo. Jugó tres años a finales de los sesenta en el Celta, pero si por algo se le recuerda en Vigo es por aquel año y medio que dirigió en Balaídos entre 1988 y 1989. Ese fue «mi Celta».
He admirado y disfrutado de muchos equipos y generaciones de futbolistas (la actual especialmente) pero si mañana me dijesen que solo puedo volver a ver un partido en mi vida del Celta elegiría al de Novoa (Maté, Atilano, Otero, Espinosa, Vicente, Zambrano, Amarildo…). Y a ser posible el 2-0 al Real Madrid en Balaídos, el único partido que perdieron en esa Liga los de Beenhakker. El inmenso valor de aquel equipo no estaba solo en el campo. Esa fue la temporada trágica que comenzó en agosto con el accidente de Alvelo que le dejó postrado en una silla de ruedas y que continuó en octubre con el asesinato de Quinocho al intentar proteger lo que más quería, además de su familia, el Celta.
Con una plantilla seca por tantas lágrimas derramadas, devastada, Díaz Novoa recompuso los trozos de aquel grupo con la ayuda de un vestuario irrepetible y de unos capitanes que hoy son leyenda para quedarse a un paso de lograr la clasificación para Europa. Era imposible no conmoverse con aquel equipo y su entrega. Entonces no se hablaba de afouteza, pero nada la explica mejor que el ejemplo de un grupo que en un momento terrible honró esa camiseta como nadie.
Puedes leer la Newsletter completa de Juan Carlos Álvarez en este enlace.
Víctor P. Currás
Pretemporada
El Napoli de Lobotka y Allegri, próxima parada del Celta en pretemporada
Un rival de altura para medirse en la recta final de la pretemporada. Diversos medios especializados apuntan que el Napoli y el Celta disputarán el 8 de agosto un amistoso en Castel di Sangro, en L'Aquila. El choque sería el segundo del stage previsto por el equipo de Claudio Giráldez en Italia esa semana, ya que el día 5 se medirán al Sassuolo.
El conjunto napolitano, entrenado por Allegri y con el exceleste Lobotka como uno de los pilares de su mediocampo, presentó este lunes la equipación de su centenario que celebrará el día 1 de agosto. El diseño celeste y con el «Corcel del Sol», un caballo rampante considerado el primer símbolo de la entidad, fue vestida gracias a la IA por Diego Armando Maradona. Esa misma semana jugarán otro amistoso contra el CA Osasuna.
Puedes leer la información completa en este enlace.
R. V.
Cantera
Joel López renueva con el Celta hasta 2029
Continúan las renovaciones en el Fortuna de cara al gran reto de la Segunda División. El defensa Joel López, al que todavía le resta un año de contrato con el Celta, amplió dos años más su vinculación con el club celeste, hasta junio de 2029.
«Lateral con gran recorrido, intensidad y capacidad para aportar en ambas áreas, ha demostrado temporada tras temporada su compromiso, esfuerzo y ambición por seguir mejorando», destaca el club vigués en su comunicado.
Formado en las categorías inferiores del Barça, de dio el salto al Arsenal con 16 años, Joel López llegó a Balaídos en el verano de 2023 tras militar una temporada en la Cultural Leonesa.
Puedes leer la noticia completa en este enlace.
Julio Bernardo
El Celta calienta motores
El Celta retorna este martes, un día después de lo anunciado inicialmente, al trabajo para iniciar la puesta a punto de una campaña especialmente ilusionante, con nueva aventura europea y la novedad del debut de su filial en Segunda División. Tras 43 días de vacaciones, el grupo de Claudio Giráldez se pone en marcha con dos fichajes, exceso de equipaje y mucho mercado por delante en su objetivo de elevar el listón competitivo bajo la premisa de mantener el actual núcleo de futbolistas con una plantilla más corta.
Borja Refojos
Dos gurús para el balón parado
No es ningún secreto que en este fútbol cada vez más trabado, más igualado, más complejo, la pelota parada tiene un valor capital. Desde siempre ha habido equipos muy poderosos en ese aspecto y otros que lo son menos. Tradicionalmente, el Celta ha pertenecido al segundo grupo. Puede que por cuestiones de idiosincrasia, de las cualidades de sus futbolistas o, sencillamente, porque se han trabajado más otros campos. Pero este mundo hipercompetitivo ya no permite debilidades. Por eso, Claudio Giráldez ha apostado por subir a Alberto Suárez a su cuerpo técnico desde el Juvenil A. La fe del porriñés en el joven entrenador lucense es absoluta y está convencido de que su trabajo va a mejorar el rendimiento en esta faceta tan trascendental del juego.
Víctor P. Currás
Celta y Fortuna compartirán Balaídos en seis jornadas de Primera y Segunda División esta temporada
El sorteo del calendario oficial de RFEF para la próxima temporada en Primera y Segunda División dejó varios titulares. El retorno del derbi gallego contra el Deportivo el 3 de enero y 18 de abril, la hoja de ruta de los de Fredi Álvarez en su debut en la categoría de plata o los desplazamientos más aguardados son los principales, pero uno de los puntos calientes llega en los partidos como local. RC Celta de Vigo y Celta Fortuna deberán compartir el estadio de Balaídos hasta en seis jornadas, lo que supondrá un test de estrés para el césped y la capacidad logística del club.
Víctor P. Currás
Cantera
El Celta renueva a Pablo Meixús, capitán del Fortuna, por tres temporadas más
«Inteligente, con personalidad y una gran capacidad para anticiparse a las jugadas». Así definen desde el Celta de Vigo al capitán de su filial ante uno de los anuncios más esperados (y previsibles) del conjunto. Pablo González Meixús (Pontevedra, 2003), capitán del histórico Fortuna que certificó el pasado 20 de junio el ascenso a Segunda, ha renovado por el conjunto celeste hasta junio de 2029. Su anterior renovación había sido solamente por dos campañas.
El defensa prolonga así durante al menos tres temporadas más su periplo con un club al que llegó por primera vez en categoría benjamín, concretamente en su equipo B. Desde entonces ha ido superando todas las etapas en A Madroa, incluyendo el paso por el Celta C Gran Peña ahora desaparecido. A sus 23 años se convertirá en futbolista profesional para liderar al equipo de Claudio Giráldez en su debut en LaLiga Hypermotion, previsto el 16 de agosto en casa del Cádiz.
Puedes leer la información completa en este enlace.
Ulises Ollero
Agenda social
Marian Mouriño leerá el Pregón del Cristo de la Victoria
Nuevo reconocimiento para la máxima mandataria celeste en la ciudad. Marian Mouriño, presidenta del Celta de Vigo, leerá el pregón del Cristo de la Victoria el próximo 1 de agosto, mientras que José Enrique Pereira, presidente del grupo Pereira, portará el estandarte de la cofradía durante la procesión. Así lo confirmó la Cofradía del Santísimo Cristo de la Victoria tras la reunión mantenida entre el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, y varios integrantes de la entidad encabezados por su presidenta, Marora Martín-Caloto.
Puedes leer la información completa en este enlace.
- Los barcos vuelven a invadir la zona de baño ante las quejas de los usuarios
- Muere un integrante de la agrupación folclórica Cantigas e Agarimos en plena actuación en Agolada
- Calcinado por completo de madrugada un chiringuito en la playa de A Lanzada
- «Afouteza», el artesanal bólido creado desde cero en un garaje
- Un helicóptero para combatir los incendios más virulentos: resiste los 35 grados, vuela a 300 kilómetros por hora y transporta 2.500 litros de agua
- Siete vecinos acaban en urgencias por el ataque de velutina al desbrozar fincas
- Seek, el muralista que convirtió su enfermedad en impulso para vivir del arte
- Proponen multas de más de 3.000 euros a cuatro pilotos por navegar con motos de agua en las islas Cíes