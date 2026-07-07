El Celta negocia la cesión de Sotelo al Levante

La pretemporada arrancaba oficialmente este martes para el Celta con la primera de las tres jornadas de exámenes médicos que precederán al inicio de los entrenamientos el viernes en la ciudad deportiva. Mientras el equipo da sus primeros pasos, en los despachos de la Calle del Príncipe se afanan en dar prioridad a las salidas de los futbolistas que no entran en los planes de Claudio Giráldez, condición indispensable para poder incorporar fichajes. Media docena de futbolistas con contrato en vigor se encuentran en la casilla de salida: los tres descartes que regresan de cesión y se les busca nuevo destino (Carlos Pérez, Unai Núñez y Manu Sánchez) y tres canteranos con escaso protagonismo el pasado curso que saldrán en busca de un equipo que pueda garantizarles más minutos (Carlos Domínguez, Manu Fernández y Hugo Sotelo).

La primera salida en concretarse, al Levante, podría ser la de Hugo Sotelo. El técnico del cuadro granota el portugués Luis Castro, quiere al canterano celeste para reforzar su medio campo y el club valenciano negocia su incorporación. El fichaje Levase formalizaría mediante una cesión, con la posibilidad de incluir (todavía no se ha discutido este extremo) una opción compra. No se contempla un traspaso.

Hugo Sotelo, durante los exámenes médicos celebrados ayer en la Clínica del Celta. / RCCV

La operación está encarrilada por la disposición de las tres partes para alcanzar un acuerdo, pero no se va a cerrar de modo inminente. El jugador quiere un club de Primera División que le garantice el protagonismo que últimamente le estaba faltando en Vigo, el técnico del Levante considera prioritario su fichaje y el Celta ve con buenos ojos una operación que le permitiría aligerar plantilla y al mismo tiempo revalorizar con minutos en la máxima categoría a un jugador de la casa con contrato en vigor hasta junio de 2028. Se esperan avances a partir de la próxima semana.

El Levante podría ser también el destino de Manu Sánchez, que ya jugó el pasado curso a préstamo en el equipo granota. El club valenciano ha declinado ejercer la opción preferencial de compra que tenía sobre el lateral madrileño y tampoco parece proclive a pagar una cantidad inferior por su traspaso, pero sí contempla la posibilidad de renovar otro año su cesión. El Levante noes el único club que se ha interesado por Sánchez. Osasuna, club en el que el madrileño militó cedido antes de firmar con el Celta, también contempla repescarlo para cubrir la vacante de Javi Galán, aunque no es su opción prioritaria.

Alfon en la recámara

El que podría retornar a Vigo, también cedido, es Alfon González. Según ha podido averiguar este diario, el futbolista ha tanteado la posibilidad de volver a Vigo tras una discreta campaña con el Sevilla y el Villarreal, donde jugó los últimos seis meses a préstamo. El Celta no ve con malos ojos su vuelta. No es un secreto que el albaceteño gusta a Claudio, que promovió su ascenso al fútbol profesional, el coste de la operación sería bajo y el Celta incorporaría a un atacante de rendimiento inmediato. El fichaje de Alfon, sin embargo, no es prioritario y no se emprendería de manera inminente. El club necesita primero dar un buen número de salidas y, si más adelante tuviese encaje en la plantilla, se abordaría su contratación.

La lesión muscular sufrida ayer por Alfon en su primer día de entrenamientos con el Sevilla no será un impedimento para su fichaje. Pese a que el albaceteño estará entres seis y siete semanas de baja (prácticamente toda la pretemporada), el Celta abordaría igualmente su cesión en las condiciones anteriormente citadas. No se trata, al fin y al cabo, de una lesión grave y Alfon no necesita adaptación a un esquema de juego que conoce sobradamente y con el que ha ofrecido sus mejores prestaciones.

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Marcos Alonso

Por otra parte, el anuncio de la renovación de Marcos Alonso no va a demorarse mucho más. Su continuidad se hará oficial este miércoles, a lo sumo el jueves. Lo que es seguro es que el defensa central madrileño va a estar a las órdenes de Claudio Giráldez en la primera jornada de entrenamientos, programada para este viernes en las instalaciones de la ciudad deportiva.