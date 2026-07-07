De benjamines a Segunda División: Ángel Davila renueva con el Celta

El canterano Ángel Davila ha renovado con el Celta hasta 2030. El atacante, que milita en el club vigués desde benjamines, pasará a formar parte del histórico Fortuna que disputará la Segunda División con Fredi Álvarez al mando.

El ponteareano, según ha anunciado el propio Celta, suma más de 80 goles con la camiseta celeste, 15 concretamente durante esta última temporada con el Xuvenil A. El conjunto dirigido por Alberto Suárez —técnico que ahora dará el salto al primer equipo como responsables de las acciones a balón parado y que será relevado por Juan Recondo— alzó la División de Honor y llegó a las semifinales de la Copa del Rey y a los cuartos de final de la Copa de Campeones.

«Dianteiro físico, con boa definición e gran toma de decisións no último terzo, Ángel Davila representa á perfección os valores dunha canteira que segue formando talento e que agora continuará a súa progresión en LaLiga Hypermotion», referencia la entidad de Príncipe en su página web.

Este paso de Ángel Davila de A Madroa al Celta Fortuna se suma, por ahora, a las prolongaciones de contrato de tres jugadores del filial hasta 2029: Pablo Meixús, Pablo Gavián y Joel López. Asimismo, Coke Carrillo, con vinvulación en vigor también por tres cursos más, seguirá defendiendo la portería en la categoría de plata. Fredi Álvarez, por su parte, firmó su continuidad hasta 2028.

Por otro lado, causan baja para la próxima campaña Dela, Jaime Vázquez, Vicente y Luis Bilbao.

Segundo partido de pretemporada confirmado

En las últimas horas, además, el club ha confirmado el segundo amistoso de pretemporada del Fortuna: ante el CD Lugo. El partido se disputará el Día de Galicia, el sábado 25 de julio, a las 19.00 horas en el Estadio Municipal de Pol.

Antes de medirse al conjunto dirigido por el ex de la UD Ourense Borja Fernández, los jóvenes se estrenarán de corto este verano frente al Sporting de Gijón el miércoles 22 de julio igualmente a las 19.00 h en A Madroa.