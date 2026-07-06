Joel López renueva con el Celta hasta 2029
El defensa catalán amplía su contrato con la entidad gallega hasta junio de 2029, asegurando su continuidad
El defensa Joel López, al que todavía le resta un año de contrato con el Celta, amplió dos años más su vinculación con el club celeste, hasta junio de 2029.
«Lateral con gran recorrido, intensidad y capacidad para aportar en ambas áreas, ha demostrado temporada tras temporada su compromiso, esfuerzo y ambición por seguir mejorando», destaca el club vigués en su comunicado.
Formado en las categorías inferiores del Barça, de dio el salto al Arsenal con 16 años, Joel López llegó a Balaídos en el verano de 2023 tras militar una temporada en la Cultural Leonesa.
El futbolista catalán no tardó en despuntar con el filial celeste, pero una grave lesión de rodilla durante el partido de vuelta de la semifinal del playoff de ascenso a LaLiga Hypermotion del curso 2023-24 le obligó a estar siete meses de baja.
En esta última temporada, ya con Fredi Álvarez como entrenador, disputó 22 partidos en el grupo I de Primera Federación y los cuatro del playoff de ascenso a Segunda, objetivo que el filial celeste acabó celebrando tras derrotar a la Ponferradina en la final.
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