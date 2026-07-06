Un centenario doblemente celeste: el Celta se enfrentará al Nápoles de Lobotka y Allegri en su gira por Italia

Pocos equipos con más mística e historia comparten colores con el Celta de Vigo. El SSC Napoli celebrará el 1 de agosto su primer centenario con un gran acto en el corazón de la ciudad. Sin embargo, las celebraciones ya han arrancado este lunes con uno de los anuncios más esperados por los tiffosi: el de la camiseta que vestirán en tan importante campaña. El conjunto, que oficializó la semana pasada la contratación de Massimo Allegri como técnico, apuesta por el celeste como principal elemento de una prenda con la que, IA mediante, han vestido a Diego Armando Maradona para su presentación.

La camiseta luce además el «Corcel del Sol», un caballo rampante considerado el primer símbolo de la entidad. Y según informan varios medios especializados como Pianeta Napoli, el celtismo podría disfrutar de esta camiseta este mismo verano. El equipo dirigido por Claudio Giráldez sería uno de los dos rivales ya previstos para el stage que los napolitanos realizarán en Castel di Sangro, en L'Aquila. El choque estaría previsto para el 8 de agosto, apenas tres días después del amistoso ya confirmado contra el Sassuolo (20 horas, 5 de agosto) en el Emilio Ricci de la localidad de Emilia Romagna.

El choque ante el Nápoles será el más exigente de la pretemporada anunciada por el momento por parte del club vigués. «Perfume de Europa», destacaban desde el medio especializado, apuntando que el CA Osasuna también jugaría ese miércoles 5 de agosto contra un conjunto que tendrá varios reencuentros. En él juega Stanislav Lobotka, quien en enero de 2020 se convirtió en la entonces mayor venta en dinero de la historia del Celta. Después de 90 partidos con los vigueses dio el salto a la Seria A, donde acumula 239 encuentros (también) de celeste en los que ha logrado levantar dos Scudetto (2023 y 2025), una Copa (2020) y una Supercopa (2026) con el conjunto napolitano.

TVG emitirá los seis encuentros del Celta

Este lunes también se ha dado a conocer que la Televisión de Galicia (TVG) emitirá en abierto los seis partidos de pretemporada del Celta. El conjunto vigués regersará al trabajo este martes 7 de julio con sesiones de entrenamiento en la Cidade Deportiva Afouteza de Mos. El primer encuentro llegará el sábado 18 de julio en la presentación del SC Braga ante su afición en el icónico estadio portugués. El choque se ha convertido ya en un clásico veraniego y está marcado por buena parte del celtismo como desplazamiento a realizar.

El segundo amistoso será el 25 de julio en el campo de A Lomba, en Vilagarcía de Arousa, ante el Sporting de Gijón. En él encontrarán a varios excanteranos celestes y podría servir para rendir homenaje a la leyenda de ambos clubes, José Manuel Díaz Novoa, fallecido este domingo a los 82 años de edad. El asturiano dirigió al conjunto vigués en una de las temporadas más convulsas y tristes de su historia, en la que rozaron la clasificación europea después de dos duros golpes al vestuario: el accidente de Alvelo que le dejó en silla de ruedas y el asesinato del gerente del club, Quinocho, cuando intentaba evitar un atraco en las oficinas de Balaídos.

Con el mes de agosto iniciarán una minigira por Italia que les llevará a enfrentarse al US Sassuolo (5 de agosto, Ricci Stadium, 20 horas) y el citado Napoli el sábado 8. El arranque de Liga será en casa ante el Osasuna el siguiente fin de semana en un horario por determinar.