El Celta calienta motores

El Celta retorna este martes, un día después de lo anunciado inicialmente, al trabajo para iniciar la puesta a punto de una campaña especialmente ilusionante, con nueva aventura europea y la novedad del debut de su filial en Segunda División. Tras 43 días de vacaciones, el grupo de Claudio Giráldez se pone en marcha con dos fichajes, exceso de equipaje y mucho mercado por delante en su objetivo de elevar el listón competitivo bajo la premisa de mantener el actual núcleo de futbolistas con una plantilla más corta.

El equipo arranca con algunos deberes hechos, pero también con una ingente tarea por delante en la que la prioridad antes de incorporar nuevas caras será reducir el número de futbolistas en nómina con el recurrente problema de encontrar acomodo a los jugadores que no entran en los planes del técnico, un problema de momento sin resolver que marcará la hoja de ruta del club en las próximas semanas. Iago Aspas volverá a liderar al Celta en la que será su temporada de despedida del fútbol, con Marcos Alonso, cuya renovación debe anunciarse en los próximos días, a su lado.

El nuevo ciclo deportivo arranca con 28 futbolistas en nómina, a la espera de que se haga oficial la renovación de Alonso y contando con que Damián, con una cláusula de renovación automática de su cesión al Racing, debería iniciar la pretemporada con el equipo cántabro. No todos, sin embargo, se reincorporan esta semana. Borja Iglesias y Starfelt lo harán bastante más adelante debido a su participación en el Mundial y tampoco se espera estos días a Carlos Dotor, cuya temporada terminó a finales de junio por su participación en el play-off de ascenso a Primera División con el Málaga y prolongará algunos días más sus vacaciones. No se descarta que algunos de los cedidos a los que se busca nuevo destino cuenten con permiso del club para retrasar su vuelta al trabajo. Las primeras pruebas médicas arrancan este martes, aunque la mayoría de ellas están programadas para el miércoles y el jueves. El equipo realizará la mayor parte de la fase preparatoria en la ciudad deportiva, con una concentración en el extranjero que incluirá amistosos contra rivales de jerarquía.

Dos fichajes sin pagar traspaso. El equipo celeste inicia su puesta a punto con dos fichajes, el catalán Aleix Febas, centrocampista muy del gusto de Giráldez que llega libre tras concluir su contrato con el Elche, y Javi Galán, un viejo conocido que refuerza el carril izquierdo tras desvincularse de Osasuna (no ejerció su opción de renovar por dos años con el club navarro) para retornar a Vigo. A mayores, el Celta intentará extender por otra temporada la cesión de Fer López e incorporar dos defensas y un atacante, aunque antes debe rebajar plantilla.

Un problema recurrente. La tarea más urgente que afronta la dirección deportiva es la de dar salida a los futbolistas que retornan de cesión y no entran en los planes del técnico, particularmente a Carles Pérez y Unai Núñez, cuyos prohibitivos salarios suponen un gran lastre. La patata caliente del verano será de nuevo Pérez, con quien se intentará llegar a un acuerdo de desvinculación o, en el peor de los casos, una nueva cesión en la que habría que asumir una parte del salario hasta la extinción de su contrato. Con Unai, Carlos Dotor y Manu Sánchez existen mejores expectativas de venta o recolocación gracias a su buena temporada con el Valencia, el Málaga y el Levante, respectivamente.

El caso de Damián es diferente. El canterano acordó en enero una prórroga de su cesión al Racing de Santander en caso de ascenso y debería retornar al equipo cántabro, aunque el futbolista podría buscar otro destino que le proporcione más minutos. Al Celta, en principio, no tiene que volver hasta junio de 2027 para cumplir el año que le restaría de contrato.

Canteranos en rampa de salida. El Celta tratará de colocar, bien mediante un traspaso, bien mediante una cesión, a otros tres canteranos a la cola en el orden de prioridades del técnico: Carlos Domínguez, Manu Fernández y Hugo Sotelo. Su salida facilitaría nuevas incorporaciones y el encaje en el equipo de Hugo González y Joel López, que realizarán la pretemporada a las órdenes de Giráldez con la idea de unirse a la primera plantilla.

Tres amistosos. El Celta arranca con tres amistosos confirmados de la media docena de encuentros preparatorios programados para la pretemporada. El primero será frente al Sporting de Braga, semifinalista de la Europa League, el 18 de julio en el Municipal de Braga. Siete días después, el Día de Galicia, los de Claudio Giráldez se medirán en A Lomba al Sporting de Gijón. El último de los amistosos confirmados se celebrará el 5 de agosto, contra el Sassuolo, undécimo de la última Serie A, en el Estadio Enzo Ricci.

Noticias relacionadas

Lesionados. Dos jugadores, Miguel Román y Pablo Durán, inician la fase preparatoria tras sufrir el pasado curso lesiones de consideración. El centrocampista gondomareño ha concluido la fase de rehabilitación de la rotura de un dedo del pie izquierdo que sufrió en el mes de marzo y debería iniciar el trabajo normalmente. Durán esperó hasta final de temporada para operarse del hombro, sigue en fase de recuperación e iniciará los entrenamientos al margen del grupo.