Dos gurús para el balón parado

No es ningún secreto que en este fútbol cada vez más trabado, más igualado, más complejo, la pelota parada tiene un valor capital. Desde siempre ha habido equipos muy poderosos en ese aspecto y otros que lo son menos. Tradicionalmente, el Celta ha pertenecido al segundo grupo. Puede que por cuestiones de idiosincrasia, de las cualidades de sus futbolistas o, sencillamente, porque se han trabajado más otros campos. Pero este mundo hipercompetitivo ya no permite debilidades. Por eso, Claudio Giráldez ha apostado por subir a Alberto Suárez a su cuerpo técnico desde el Juvenil A. La fe del porriñés en el joven entrenador lucense es absoluta y está convencido de que su trabajo va a mejorar el rendimiento en esta faceta tan trascendental del juego.

El italiano dejó su trabajo en banca para incorporarse al Catania, que lo descubrió por su libro y su web sobre balón parado

Y lo cierto es que Suárez llega preparado. Porque, más allá de su labor al frente de los juveniles, ejerció de coordinador de balón parado en toda la estructura de base del Celta. El club, muy concienciado con la importancia de esta variable, contrató de la mano de Marco Garcés a dos auténticos gurús en esta suerte y Alberto se empapó de su sabiduría. Se trata del italiano Gianni Vio -para el balón parado en sí- y del danés Thomas Grønnemark -para los saques de banda-. Son dos especialistas de primer nivel mundial, que colaboraron la pasada campaña con la entidad céltica e incluso visitaron varios días Vigo para implantar sus directrices sobre el terreno.

Thomas Grønnemar (d.) posa conJürgen Klopp en la etapa que ambos compartieron en el Liverpool. / LFC

A sus 73 años, Vio es toda una eminencia en las acciones de pelota parada. Hay quien dice que ha creado casi 5.000 variantes distintas. Pero más allá de la numerología están los hechos. El veneciano trabajaba como empleado de banca. Pero su pasión por esta suerte del fútbol le llevó a abrir una página web y a escribir un libro. Walter Zenga lo descubrió y después de tres años de contacto, lo incorporó a su cuerpo técnico en el Catania de 2008. El resto es historia. Palermo, Fiorentina y Milan antes de saltar a la Premier con Brentford y Tottenham, con pasos intermedios por el SPAL y el Cagliari. Su impacto en el fútbol transalpino fue muy grande, hasta el punto de atraer la atención de técnicos como Vicenzo Montella o Antonio Conte. En su etapa en Florencia popularizó la triple barrera -jugadores propios delante y detrás de los rivales en una falta- y 30 de los 72 goles de la Fiorentina llegaron a pelota parada. Además, ganó la Eurocopa 2020 con Italia y con un gol de Bonucci en la final a la salida de un córner. Actualmente, coopera con la selección femenina de Estados Unidos, además de desarrollar colaboraciones como la que tuvo con el Celta.

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El danés tuvo el récord Guiness del saque de banda más largo con un alcance de 51.33 metros

Ese rol es el que desempeña también Grønnemark, de 50 años. En su caso, totalmente focalizado a los saques de banda. Sabe de lo que habla ya que tuvo el récord Guiness del envío más largo del mundo con 51.33 metros. De hecho, su trabajo incide directamente en la biomecánica del sacador, con notables aumentos en el alcance del futbolista. Sin embargo, la mayor incidencia en los tres días que pasó en Vigo está en el aumento de la velocidad de los saques y la relación con ellos del resto de jugadores. Como Vio, acumula experiencias de primerísimo nivel. Estuvo en el Liverpool con Jürgen Klopp y este mismo año en el Arsenal de Mikel Arteta, campeón de la Premier. Su hoja de servicios incluye también al Ajax y al Borussia Dortmund, entre otros. Son dos maestros de los que Alberto Suárez ha aprendido. Unos conocimientos, ampliados con su propio trabajo, de los que se va a beneficiar el Celta de Claudio.