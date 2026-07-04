Celta de Vigo | Mercado de fichajes, plantilla y calendario, en directo

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.

Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

Víctor P. Currás El Celta Fortuna-Ponferradina, en imágenes Celta y Fortuna compartirán Balaídos en seis jornadas de Primera y Segunda División esta temporada El sorteo del calendario oficial de RFEF para la próxima temporada en Primera y Segunda División dejó varios titulares. El retorno del derbi gallego contra el Deportivo el 3 de enero y 18 de abril, la hoja de ruta de los de Fredi Álvarez en su debut en la categoría de plata o los desplazamientos más aguardados son los principales, pero uno de los puntos calientes llega en los partidos como local. RC Celta de Vigo y Celta Fortuna deberán compartir el estadio de Balaídos hasta en seis jornadas, lo que supondrá un test de estrés para el césped y la capacidad logística del club. Lee la información completa aquí

Víctor P. Currás Pablo Meixús (d.) durante el partido entre Tenerife y Celta Fortuna esta temporada. / Rafael Arturo Jiménez Rivero / ELD Cantera El Celta renueva a Pablo Meixús, capitán del Fortuna, por tres temporadas más «Inteligente, con personalidad y una gran capacidad para anticiparse a las jugadas». Así definen desde el Celta de Vigo al capitán de su filial ante uno de los anuncios más esperados (y previsibles) del conjunto. Pablo González Meixús (Pontevedra, 2003), capitán del histórico Fortuna que certificó el pasado 20 de junio el ascenso a Segunda, ha renovado por el conjunto celeste hasta junio de 2029. Su anterior renovación había sido solamente por dos campañas. El defensa prolonga así durante al menos tres temporadas más su periplo con un club al que llegó por primera vez en categoría benjamín, concretamente en su equipo B. Desde entonces ha ido superando todas las etapas en A Madroa, incluyendo el paso por el Celta C Gran Peña ahora desaparecido. A sus 23 años se convertirá en futbolista profesional para liderar al equipo de Claudio Giráldez en su debut en LaLiga Hypermotion, previsto el 16 de agosto en casa del Cádiz. Puedes leer la información completa en este enlace.

Ulises Ollero Abel Caballero reunido junto la presidenta y varios miembros de la directiva de Cofradía del Santísimo Cristo de la Victoria Agenda social Marian Mouriño leerá el Pregón del Cristo de la Victoria Nuevo reconocimiento para la máxima mandataria celeste en la ciudad. Marian Mouriño, presidenta del Celta de Vigo, leerá el pregón del Cristo de la Victoria el próximo 1 de agosto, mientras que José Enrique Pereira, presidente del grupo Pereira, portará el estandarte de la cofradía durante la procesión. Así lo confirmó la Cofradía del Santísimo Cristo de la Victoria tras la reunión mantenida entre el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, y varios integrantes de la entidad encabezados por su presidenta, Marora Martín-Caloto. Puedes leer la información completa en este enlace.

Borja Refojos Jose Lores Entrevista Denis Suárez: «Me queda un año de contrato en el Alavés y el míster me dijo que voy a tener un rol importante» Denis Suárez (Salceda de Caselas, 1994) lleva a cabo este jueves la tercera edición de su gala benéfica, dedicada a recaudar fondos a favor de Bicos de Papel y su labor con los pacientes de cáncer infantil. Antes tuvo tiempo de analizar su propia situación personal, la de su actual club, un Alavés con el que le queda un año de contato, y también la del Celta, que examina con el ojo clínico que le da ser canterano, exjugador y aficionado del conjunto celeste, al que no descarta regresar en un futuro. Además, repasó la evolución del fútbol en los últimos años. Con él ha estado nuestro compañero Borja Refojos. Puedes leer la entrevista completa en este enlace.

Julio Bernardo Damián Rodrígúez, el día de su presentación como jugador del Racing de Santander. / Efe Mercado de fichajes Damián seguirá otra temporada en el Racing de Santander Damián Rodríguez tiene resuelto su futuro a corto plazo en el Racing de Santander. El mediocentro pontareano extenderá otra temporada su cesión al club cántabro para jugar a las órdenes de José Alberto López en Primera División. La prórroga del préstamo se pactó ya el pasado mes de enero, cuando el canterano dejó el Celta en busca de minutos. Damián acordó entonces con el Racing (y el Celta no puso impedimentos) que si el equipo cántabro ascendía a Primera División la cesión se ampliaría de forma automática hasta el 30 de junio de 2027. Será entonces cuando el canterano tenga que regresar a Vigo para cumplir el año que contrato que le resta. Puedes leer la información completa en este enlace.

R. V. Brais Méndez celebra un gol con la Real Sociedad. / Efe Mercado de fichajes Brais Méndez, rumbo a la MLS Con el 1 de junio el mercado de fichajes se ha reactivado de manera notable, aunque con más malas noticias que buenas para el Celta. Las escasas posibilidades de que Brais Méndez retornase esta temporada a Vigo se esfumaban este jueves de un plumazo con el sorprendente fichaje del mediocampista mosense por el Columbus Crew, de la MLS. El club de Ohio anunciaba a media tarde la incorporación del futbolista de la Real Sociedad a cambio de 6 millones de euros. Brais se ha comprometido con el cuadro estadounidense por tres temporadas, hasta junio de 2029, con opción a una cuarta. El mosense era una de las alternativas que el Celta manejaba en el caso de que no lograse un acuerdo con el Wolverhampton para extender otra temporada la cesión de Fer López. Puedes leer la información completa de la operación en este enlace.

Partido de vuelta de la final por el ascenso a Segunda División disputado en el estadio Abanca Balaídos entre el Real Club Celta de Vigo Fortuna y la Ponferradina, con victoria para los locales, que se convierten en el primer equipo filial gallego en subir a dicha categoría. Alfredo Álvarez Paredes (Fredi Álvarez), entrenador céltico. FUTBOL. CELTA B. CELTAB. VIGOB. VIGO B. FILIAL. PRIMERA RFEF. FEDERACION. ASCENSO HISTORICO / Marta G. Brea / FDV Fredi Álvarez seguirá siendo el entrenador del Celta Fortuna en Segunda El Celta y Fredi Álvarez han resuelto la incógnita. El entrenador del Fortuna, artífice del histórico ascenso a Segunda División, seguirá al frente del filial celeste al menos hasta 2028 para liderar a esta nueva generación de canteranos en su nueva aventura en el fútbol profesional. «O rompexeos continúa a súa travesía», proclamó el club en sus redes sociales. Noticia completa, en este enlace

Marcos Romero Iago Aspas, Pablo Durán y Borja Iglesias posan con las nuevas camisetas del Celta para la temporada 2026-2027 / RC Celta El Celta presenta la que será la última camiseta de Iago Aspas: celeste, crema y rojo Todos los veranos futbolísticos tienene sus fechas marcadas en rojo en el calendario: la campaña de abonados, el inicio de LaLiga, el cierre del mercado de fichajes... y la presentación de las nuevas equipaciones que el Celta lucirá a lo largo de toda la temporada. Y este miércoles ha llegado el momento de conocer las nuevas camisetas que el club ha diseñado de la mano de Hummel para la campaña 2026-2027. Este será el tercer año de colaboración con la marca danesa y la apuesta ha sido más clásica que la anterior. La primera camiseta prioriza, como no podía ser de otra manera, el celeste. Las novedades están en el diseño canalé, con unas finas líneas que atraviesas la zamarra de arriba a abajo imitando aquellas camisetas que el Celta vistió en la 97/98. La gran novedad, y probablemente los detalles que generarán más debate entre la afición, son los remates del cuello y de las mangas, con un acabado circular en colores rojo y crema. Lee la información completa aquí.

Víctor P. Currás Williot Swedberg celebra su segundo gol en el Bernabéu con Iago Aspas. / Oscar J. Barroso Calendario 2026/27 Las fechas contra Mourinho, Flick y Simeone Los otros partidos marcados en rojo para el celtismo por el nivel del contrincante son los de Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid. Los de Jose Mourinho visitarán Balaídos en la jornada 29 del 21 de marzo ; mientras que el Celta intentará repetir la gesta del pasado diciembre en la 13 del 22 de noviembre en el Santiago Bernabéu. El vigente campeón de Liga viajará a Vigo el 21 de abril para jugar la jornada número 33; mientras que el Spotify Camp Nou recibirá de nuevo a los vigueses el 6 de diciembre, en la jornada 15. El conjunto dirigido por el Cholo Simeone jugará la jornada 17 en el coliseo celeste el 20 de diciembre; mientras que la visita al Metropolitano tendrá lugar el 7 de marzo en la jornada 27. Puedes leer la información completa en este enlace.