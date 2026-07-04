Celta y Fortuna compartirán Balaídos en seis jornadas de Primera y Segunda División esta temporada

El sorteo del calendario oficial de RFEF para la próxima temporada en Primera y Segunda División dejó varios titulares. El retorno del derbi gallego contra el Deportivo el 3 de enero y 18 de abril, la hoja de ruta de los de Fredi Álvarez en su debut en la categoría de plata o los desplazamientos más aguardados son los principales, pero uno de los puntos calientes llega en los partidos como local. RC Celta de Vigo y Celta Fortuna deberán compartir el estadio de Balaídos hasta en seis jornadas, lo que supondrá un test de estrés para el césped y la capacidad logística del club.

La primera de ellas tendrá lugar el 30 de agosto con las visitas de Athletic Club y CD Castellón en lo que será la tercera jornada de ambos campeonatos. Dos semanas después, dos viejos conocidos de la máxima categoría como Málaga CF —que regresa una década después— y la SD Eibar visitarán Vigo el 13 de septiembre para la quinta jornada, en lo que será el fin de semana previo al debut en Europa League de los de Giráldez. Hasta el 28 de agosto no se conocerán los rivales ni el calendario de la competición continental, que afectará también a la siguiente fecha.

El 18 de octubre jugarán en tierras gallegas el Deportivo Alavés y CD Tenerife, lo que obligará a coordinarse con la segunda y tercera jornada de Europa League que se juega los jueves 15 y 22 de octubre. En la pasada temporada fue habitual que el filial jugara el viernes, apenas 24 horas después del choque del primer equipo, para darle al menos dos días de descanso al césped antes del siguiente partido de Primera.

El resto de «jornadas dobles» no aparecen, a priori, condicionadas por la competición internacional. Atlético de Madrid y CD Eldense cerrarán el año en Balaídos el 20 de diciembre. Ya en primavera, Elche y Cádiz recalarán en Vigo el 11 de abril. El último fin de semana con encaje de bolillos en cuanto a horarios sería el del 2 de mayo, con las visitas de Sevilla y AD Ceuta para las jornadas 34 y 37 de Primera y Segunda.

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