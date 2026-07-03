Celta de Vigo | Mercado de fichajes, plantilla y calendario, en directo

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

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Partido de vuelta de la final por el ascenso a Segunda División disputado en el estadio Abanca Balaídos entre el Real Club Celta de Vigo Fortuna y la Ponferradina, con victoria para los locales, que se convierten en el primer equipo filial gallego en subir a dicha categoría. Alfredo Álvarez Paredes (Fredi Álvarez), entrenador céltico. FUTBOL. CELTA B. CELTAB. VIGOB. VIGO B. FILIAL. PRIMERA RFEF. FEDERACION. ASCENSO HISTORICO / Marta G. Brea / FDV Fredi Álvarez seguirá siendo el entrenador del Celta Fortuna en Segunda El Celta y Fredi Álvarez han resuelto la incógnita. El entrenador del Fortuna, artífice del histórico ascenso a Segunda División, seguirá al frente del filial celeste al menos hasta 2028 para liderar a esta nueva generación de canteranos en su nueva aventura en el fútbol profesional. «O rompexeos continúa a súa travesía», proclamó el club en sus redes sociales. Noticia completa, en este enlace

Marcos Romero Iago Aspas, Pablo Durán y Borja Iglesias posan con las nuevas camisetas del Celta para la temporada 2026-2027 / RC Celta El Celta presenta la que será la última camiseta de Iago Aspas: celeste, crema y rojo Todos los veranos futbolísticos tienene sus fechas marcadas en rojo en el calendario: la campaña de abonados, el inicio de LaLiga, el cierre del mercado de fichajes... y la presentación de las nuevas equipaciones que el Celta lucirá a lo largo de toda la temporada. Y este miércoles ha llegado el momento de conocer las nuevas camisetas que el club ha diseñado de la mano de Hummel para la campaña 2026-2027. Este será el tercer año de colaboración con la marca danesa y la apuesta ha sido más clásica que la anterior. La primera camiseta prioriza, como no podía ser de otra manera, el celeste. Las novedades están en el diseño canalé, con unas finas líneas que atraviesas la zamarra de arriba a abajo imitando aquellas camisetas que el Celta vistió en la 97/98. La gran novedad, y probablemente los detalles que generarán más debate entre la afición, son los remates del cuello y de las mangas, con un acabado circular en colores rojo y crema. Lee la información completa aquí.

Víctor P. Currás Williot Swedberg celebra su segundo gol en el Bernabéu con Iago Aspas. / Oscar J. Barroso Calendario 2026/27 Las fechas contra Mourinho, Flick y Simeone Los otros partidos marcados en rojo para el celtismo por el nivel del contrincante son los de Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid. Los de Jose Mourinho visitarán Balaídos en la jornada 29 del 21 de marzo ; mientras que el Celta intentará repetir la gesta del pasado diciembre en la 13 del 22 de noviembre en el Santiago Bernabéu. El vigente campeón de Liga viajará a Vigo el 21 de abril para jugar la jornada número 33; mientras que el Spotify Camp Nou recibirá de nuevo a los vigueses el 6 de diciembre, en la jornada 15. El conjunto dirigido por el Cholo Simeone jugará la jornada 17 en el coliseo celeste el 20 de diciembre; mientras que la visita al Metropolitano tendrá lugar el 7 de marzo en la jornada 27. Puedes leer la información completa en este enlace.

Víctor P. Currás Gol de Iago Aspas en el último derbi entre Deportivo y Celta en Riazor en diciembre de 2017 / Jose Lores Calendario 2026/27 Vuelve O Noso Derbi: Celta y Deportivo se enfrentarán 3 de enero y 18 de abril Han tenido que pasar ocho temporadas con el RC Celta de Vigo como único representante del fútbol gallego en Primera, pero O Noso Derbi ya tiene fecha para su regreso. El sorteo del calendario de La Liga para la temporada 2026/27 realizado este martes 30 de junio en Madrid ha tenido como principal novedad para el conjunto olívico el retorno de su eterno rival. El equipo celeste y el RC Deportivo da Coruña volverán a verse las caras en las jornadas 18 y 32 del campeonato. La ida tendrá lugar en el estadio de Balaídos el 3 de enero , mientras que la vuelta será en Riazor el 18 de abril. Esta espera de 3.165 días será la más larga de la historia para volver a vivir un partido oficial entre ambos conjuntos. Hasta ahora el mayor periodo sin un partido oficial habían sido los 4 años y 224 días entre el 15 de abril de 2007 y el 13 de noviembre de 2011, aunque en aquel lustro en Segunda el Celta disputaron la I Copa Galiza en O Couto el 20 de mayo de 2008. La mayor ausencia en Primera se corresponde con las dos décadas que el Deportivo se mantuvo en Segunda, con 19 temporadas entre el 22 de abril de 1973 y el 6 de septiembre de 1992. Puedes leer la información completa en este enlace.

Víctor P. Currás La celebración del ascenso del Celta Fortuna a Segunda División, en imágenes Calendario El calendario del Celta Fortuna en su estreno en Segunda: debutará en Cádiz el 16 de agosto Con la ilusión del debutante y la ausencia de presión de quien ya ha cumplido su mayor objetivo. El Celta Fortuna debutará en La Liga Hypermotion ante el Cádiz el 16 de agosto en el estadio de Nueva Mirandilla, anteriormente conocido como Ramón de Carrranza. Así lo ha deparado el sorteo de calendarios oficiales de la RFEF para la temporada 2026/27. El histórico ascenso a Segunda División logrado ante la Ponferradina el pasado 20 de junio garantizará a los canteranos 42 jornadas en la categoría de plata para seguir formándose. El mismo rival será el que visite Balaídos en la jornada retro asignada a la número 34 tendrá el 11 de abril. En esta fecha, donde vestirán equipaciones históricas como la del año pasado, los gaditanos volverán a Vigo. El primer partido en casa será el 23 de agosto recibiendo al FC Andorra de Gerard Piqué. Consulta aquí el calendario completo.

Víctor P. Currás La Liga Minutos de espera para conocer el calendario liguero A las 20 horas ha comenzado desde la Plaza de Colón de Madrid el acto para el sorteo de calendarios oficiales de todas las competicioens de la RFEF para la próxima temporada 2026/27. El principal aliciente para el Celta es el retorno del derbi gallego contra el RC Deportivo da Coruña, aunque también se mira de reojo las fechas que tendrá el Fortuna en su debut en Segunda. En cualquier caso, la espera aún se prolongará varios minutos mientras se presentan los de las categorías inferiores, fútbol sala y otros compromisos federativos.

Juan Carlos Álvarez Javi Galán con la camiseta celeste en la temporada 2022-2023. / Ricardo Gronas Javi Galán regresa al Celta Javi Galán se convertirá en el segundo fichaje del Celta de cara a la próxima temporada después del de Febas que fue anunciado hace varias semanas. El lateral extremeño vivirá su segunda etapa en Vigo tras abandonar el club en 2023 cuando se convirtió en futbolista del Atlético de Madrid. Lee la información completa aquí

Víctor P. Currás Once inicial de Paraguay en los diecseisavos de final del Mundial ante Alemania, con Júnior Alonso (2º izq. arriba) como titular / @LaAlbirroja Mundial 2026 El exjugador del Celta Júnior Alonso logra el pase a octavos con Paraguay tras eliminar a Alemania El Mundial deja también historias en clave celeste gracias a algunos exjugadores. La histórica eliminación de Alemania en dieciseisavos de final contra Paraguay contó con una notable participación de un hombre cuyo paso por Vigo fue más bien breve. Júnior Alonso (Asunción, 1993) disputó 120 minutos del choque celebrado este 29 de junio en Boston y que acabó, ya de madrugada, con una machada en la tanda de penaltis tras el empate a uno. El nombre y cara de Júnior Alonso para el celtismo está ligado a una etapa agitada, marcada por el baile de nombre de jugadores y entrenadores. El lateral zurdo llegó cedido a Vigo el 14 de agosto de 2018 procedente del Lille de Marcelo Bielsa. A sus 25 años el club destacaba su «solvencia, velocidad y seguridad en defensa y por su capacidad y criterio para combinar y darle continuidad al juego» pese a tener solamente 25 años. Puedes leer la información completa sobre su papel en el combinado guaraní o su trayectoria después de su espantada de Vigo en enero de 2019 en este enlace.

R. V. Entrenamiento de puertas abiertas en el estadio Abanca Balaídos al que acudieron 5.500 personas, organizado por el Real Club Celta de Vigo para celebrar la renovación por una temporada más de Iago Aspas. El entrenador Claudio Giráldez y Mingueza. FUTBOL / PABLO HERNANDEZ GAMARRA / FDV Mercado de fichajes El Celta confirma las salidas de Mingueza, Aidoo, Cervi, Ristic, Marc Vidal y Fer López Llegó el Día D. El Celta oficializó este martes 30 de junio las salidas de Óscar Mingueza, Joseph Aidoo, Franco Cervi, Marc Vidal, Mihailo Ristić y Fer López, aunque este último podría regresar a Balaídos si el Wolverhampton acepta ampliar un año más su cesión en el equipo gallego. Claudio Giráldez ya le ha trasladado al mexicano Marco Garcés, director de fútbol del Celta, su deseo de seguir contando con el internacional sub-21, por el que el conjunto inglés, que esta temporada descendió a la segunda categoría, pagó algo más de 20 millones de euros en el verano de 2025. Sin minutos en la Premier League, Fer López decidió regresar a Balaídos en el pasado mercado invernal. Bajo la dirección de Giráldez, disputó 23 partidos, además de anotar dos goles y repartir otras tantas asistencias. La información completa en este enlace.