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Celta de Vigo | Mercado de fichajes, plantilla y calendario, en directo

Las últimas noticias del mercado de fichajes y el verano en el Celta

Rueda de prensa de la renovación de Iago Aspas en el Salón Regio de A Sede del Real Club Celta de Vigo. Marián Mouriño y Marco Garcés , presidenta y director de Fútbol de dicha entidad. FUTBOL. PRIMERA DIVISION

Rueda de prensa de la renovación de Iago Aspas en el Salón Regio de A Sede del Real Club Celta de Vigo. Marián Mouriño y Marco Garcés , presidenta y director de Fútbol de dicha entidad. FUTBOL. PRIMERA DIVISION / Pablo Hernández Gamarra / FDV

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R. V.

Víctor P. Currás

Vigo

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

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