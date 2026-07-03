El Celta renueva a Pablo Meixús, capitán del Fortuna, por tres temporadas más

«Inteligente, con personalidad y una gran capacidad para anticiparse a las jugadas». Así definen desde el Celta de Vigo al capitán de su filial ante uno de los anuncios más esperados (y previsibles) del conjunto. Pablo González Meixús (Pontevedra, 2003), capitán del histórico Fortuna que certificó el pasado 20 de junio el ascenso a Segunda, ha renovado por el conjunto celeste hasta junio de 2029. Su anterior renovación había sido solamente por dos campañas.

El defensa prolonga así durante al menos tres temporadas más su periplo con un club al que llegó por primera vez en categoría benjamín, concretamente en su equipo B. Desde entonces ha ido superando todas las etapas en A Madroa, incluyendo el paso por el Celta C Gran Peña ahora desaparecido. A sus 23 años se convertirá en futbolista profesional para liderar al equipo de Fredi Álvarez en su debut en LaLiga Hypermotion, previsto el 16 de agosto en casa del Cádiz.

Según la dirección del club «destaca también por su salida de balón y por una facilidad para romper líneas a la altura de muy pocos centrales», una característica que refleja el crecimiento del Talento «Feito na Madroa». Al mismo tiempo, elogian su representatividad en los valores de «trabajo, esfuerzo y sentimiento de pertenencia» que le han llevado a portar el brazalete.

Compañeros de hornada

A la espera de las salidas que se puedan producir en el primer equipo, Meixús continuará trabajando para dar un salto que ya ha probado en Copa del Rey. El pasado 30 de octubre debutó en el torneo del KO ante el Puerto de Vega, en una cita en la que Claudio Giráldez dio la alternativa a otros compañeros de hornada como Hugo González, Óscar Marcos y Andrés Antañón. Este último se encuentra junto a Anxo Rodríguez con la selección española disputando el Europeo Sub-19.

Meixús se ha convertido en un fijo de los esquemas de Fredi Álvarez junto a Joel López, quien probablemente tendrá una oportunidad con el primer equipo este verano. En el Fortuna acumula 5.378 minutos en las dos últimas tempordas, con 72 partidos, un gol y una asistencia en su haber.