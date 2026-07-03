Borja Iglesias pone el broche al meme del hermano de Lamine Yamal al desvelar quién es «la rubia de delante»

Si hubo dos grandes protagonistas de la victoria de España ante Austria en los dieciseisavos del Mundial fueron, sin duda, Mikel Oyarzabal, autor de un decisivo doblete, y Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal, convertido en uno de los memes virales del torneo tras ser captado por las cámaras en plena celebración de uno de los goles de la selección.

Sin embargo, a este último se sumó un tercer protagonista inesperado: el céltico Borja Iglesias que volvió a sentar cátedra a través de su cuenta de X (antes Twitter) para completar el que se ha convertido en el mejor meme del Mundial hasta el momento.

Quién es «la rubia de delante»

Todo empezó cuando las cámaras enfocaron a Keyne en la grada durante la celebración de uno de los goles de España. La reacción del pequeño no tardó en viralizarse, hasta el punto que muchos usuarios en redes sociales quisieron convertirla en «el sticker de todos los tiempos».

Con todo, había un pequeño problema: una mujer rubia que aparecía sentada delante de Keyne y que tapaba parte de la escena. «La rubia de delante nos ha privado del sticker de todos los tiempos», comentaba el periodista Fran Guillén en su cuenta de X.

Fue entonces cuando, a las pocas horas, Borja Iglesias puso el broche al fenómeno viral. El delantero del Celta respondió en X con un breve pero ingenioso mensaje: «La rubia de delante te ha dado un doblete».

Con esa frase desvelaba que la mujer que aparecía delante de Keyne era Dorleta Ugarte, la madre de Mikel Oyarzabal, precisamente el autor de los dos goles que certificaron la clasificación de España para los octavos de final, donde la selección se medirá con Portugal.

La publicación del futbolista compostelano no tardó en viralizarse y fue celebrada por miles de usuarios. Y, los que reclamaban el meme, están de enhorabuena: pues las redes han vuelto a hacer su magia y ya hay un sticker creado circulando.

El fútbol «no es para homófobos»

No es esta la primera respuesta que el delantero del Celta viraliza en redes sociales. Hace tan solo unos días respondía con contundencia a varios comentarios homófobos que reaccionaron a un tuit del club vigués con la bandera del Orgullo. A un usuario que escribió «El fútbol no es para maricones», Iglesias contestó: «Lo que no es, es para homófobos».

También tuvo respuesta para otro que ironizó con su escasa participación en el Mundial con un «estás haciendo buen Mundial», al que el delantero respondió con humor: «Depende cómo lo mires, porque todavía no me has visto fallar».

Fuente: El Correo Gallego