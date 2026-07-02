«Me queda un año de contrato en el Alavés y el míster me dijo que voy a tener un rol importante»

Denis Suárez (Salceda de Caselas, 1994) llevó cabo ayer la tercera edición de su gala benéfica, dedicada a recaudar fondos a favor de Bicos de Papel y su labor con los pacientes de cáncer infantil. Antes tuvo tiempo de analizar su propia situación personal, la de su actual club, un Alavés con el que le queda un año de contato, y también la del Celta, que examina con el ojo clínico que le da ser canterano, exjugador y aficionado del conjunto celeste, al que no descarta regresar en un futuro. Además, repasó la evolución del fútbol en los últimos años.

Va por la tercera edición de su gala benéfica. ¿Qué le impulsa a organizarla?

Lo que me mueve es ayudar a los demás. En este caso, lo recaudado va para la entidad Bicos de Papel, que lucha contra el cáncer infantil. El propósito de la Fundación es echarle una mano a personas con necesidades

Otra forma de apoyo social es la Escuela. ¿Está contento con ella?

De momento, va súper bien. Nos encantaría tener muchísima más gente, pero por infraestructura no se puede. Sabiendo la dificultad que tiene un concello pequeño como Salceda, estamos agradecidos porque se ha cambiado el césped, lo cual es un avance. Ojalá en un futuro podamos tener más campos.

Esa apuesta por la formación y cantera va en consonancia con la del Celta. De hecho tienen un convenio.

Sí. Hay varios chicos de la Escuela que han pasado ya a su estructura. El convenio es, básicamente, para que el Celta tenga prioridad sobre los niños ante otros clubes. Obviamente, esto siempre depende de los padres.

"El propósito de la Fundación es echarle una mano a personas con necesidades"

¿Qué tal la visita a los chavales? ¿Le lleva a su niñez y a cuando el fútbol no era tan complicado?

Sí, claro. Me recuerda a cuando yo era pequeño y que no tuve la suerte de jugar en mi pueblo porque no había escuela. Ahora sí la tienen.

Aunque para usted empezó a complicarse pronto. Con 16 años ya jugaba en el Celta B.¿Quien le iba a decir que lo vería ascender a Segunda?

Es algo increíble. Yo jugué una temporada en Segunda con el filial del Barça y no tiene nada que ver con Primera Federación o lo que entonces era Segunda B. Es un paso muy importante para el club y para los chicos. Te da más opciones con jugadores de aquí pretendidos por otros equipo, como el caso de la renovación de un chaval (David Sueiro) que querían Madrid y Barça y se ha quedado. Tener esa posibilidad para cuando acaben su etapa juvenil o si adelantan procesos jugar con el filial en Segunda División, es algo increíble.

También aumenta la exigencia.

Que el filial esté en Segunda y el Celta en Primera y que haya muchos chicos de la casa puede significar que no todo el mundo tenga cabida y que a veces se cierre la puerta. Pero no es lo mismo salir para irte como antiguamente al Racing de Ferrol o al Coruxo, que no tener sitio ahora en Segunda y salir a cualquier equipo del fútbol profesional.

Cuando yo era pequeño no tuve la suerte de jugar en mi pueblo porque no había una escuela; ahora sí la tienen

¿Qué le parece, a nivel general, el momento actual de la cantera del Celta?

Es algo muy positivo para todos. Tanto para el club, como para los chicos. Tanto para reforzar la identidad, como para la afición. El campo está prácticamente lleno cada partido porque el aficionado se siente representado por los muchos jugadores que son de aquí. La gente que viene de fuera se está dando cuenta de lo que es el Celta y lo que es su cantera.

Por otro lado y hablando en general, ¿este gran trabajo formativo no entraña el riesgo de que se extinga el jugador de calle?

El tema es que el fútbol tiende cada vez más a lo táctico y a lo físico. Por eso se puede perder esa esencia, que ahora tiene Lamine Yamal. Pero yo creo que seguirán saliendo esos futbolistas. Igual ya no hay tanta gente que juegue en la calle, pero se sigue viendo. Mismo en la playa ves chavales jugando.

Siempre se dice que el fútbol es de los futbolistas, ¿pero puede que cada vez sea más de los entrenadores?

Sí, bueno. Hay de todo. Es verdad que ellos ahora intervienen más, pero también por la implantación de los cinco cambios. Creo que esto ha mejorado muchísimo el fútbol. Hay más rotación, más protagonismo para más jugadores, pero también más intervencionismo de los entrenadores. Ahí se ven sus capacidades.

Que el Celta B esté en Segunda es algo increíble; es un paso muy importante para el club y para los chicos

En ese sentido, ¿qué le parecen las pausas de hidratación del Mundial? Se dice que podrían quedarse y convertir el fútbol en un juego de cuatro tiempos.

Yo eso sí que no lo veo. Si hace mucho calor, sí. Pero meter pausa de hidratación en Vitoria, en el mes de diciembre... No me gustaría parar en el minuto 25 (se ríe).

Usted también eres ejemplo de esa evolución. De mediapunta de último pase a centrocampista completo.

Hay que adaptarse para poder jugar. No hay otra. La figura del mediapunta prácticamente ya no existe. A partir de ahí, tienes dos opciones: o jugar en banda, que tienes que ser muy explosivo y rápido, o reconvertirte y dar un paso atrás a esa posición de 8, que requiere otras capacidades. Eso es lo que yo he hecho.

¿Cómo vivió la temporada en el Alavés? El final fue feliz, pero pasaron muchas cosas.

Como bien dices, pasaron muchas cosas. Muchos altibajos. Pero fue buena a nivel colectivo porque conseguimos nuestro objetivo y a nivel personal también porque jugué 33 partidos, más de la mitad de ellos de titular. El cambio de entrenador fue atípico porque no se dio por una mala situación, sino porque se fue a otro club (Eduardo Coudet). Llegó otro técnico totalmente diferente (Quique Sánchez Flores), que se tuvo que adaptar a una plantilla que quizás no encaja mucho con lo que él propone. Muchos equipos estuvimos ahí metidos, pero estábamos convencidos de que nos íbamos a salvar. Otros que pensaban que iban a pelear por Europa se han ido a Segunda.

Denis apura sus últimos días de vacaciones en su tierra. / Jose Lores

El Mallorca bajó con 42 puntos y 7 equipos acabaron en un margen de dos. ¿Fue algo puntual o puede convertirse en dinámica?

La tendencia va hacia a eso salvando los tres equipos... diría cuatro con el Villarreal, que han demostrado estar a otro nivel. El resto, a pelear. Unos años, te meterás en Europa y otros te irás a Segunda. La igualdad es máxima y cualquier equipo de la Liga tiene jugadores diferenciales.

¿Seguirá en Vitoria el año que viene?

Me queda un año de contrato en el Alavés. El lunes empiezo a entrenar. Cuando acabó la temporada, el club me expresó el deseo de que siguiese porque para ellos soy un jugador muy importante. Hace una semana me llamó el míster para decirme que voy a tener un rol importante para él y que soy un futbolista diferente. Que no tiene otro así en la plantilla. Estoy contento allí porque tengo el respeto de mis compañeros, del entrenador y del club.

Se lo pregunto porque alguna vez se le ha relacionado con el Celta. ¿Existe la posibilidad de un regreso?

Posibilidades hay de muchas cosas. Pero a día de hoy soy jugador con contrato.

La igualdad de la Liga es máxima y salvo cuatro equipos, el resto se meterá en Europa unos años y otros se irá a Segunda

¿A usted le gustaría volver?

Puede ser. También porque he sido padre de un niño y me gustaría estar cerca de mi familia. Pero me quedan muchos años de fútbol y en el futuro pueden pasar muchas cosas.

¿Qué le pareció la temporada pasada del Celta y qué espera de la siguiente?

Fue de sobresaliente. El equipo llegó a cuartos de final de la Europa League y se ha vuelto a clasificar. Mantener esa estabilidad no es fácil y cada año costará más, pero tienen plantilla para intentarlo y sobre todo para dar continuidad a la línea del club en los últimos años.

Como canterano, aficionado del Celta e, incluso, como aficionado al fútbol, ¿qué desea para la última temporada de Iago Aspas como profesional?

Que se valore todo lo que ha hecho en el Celta en la Liga. Y que lo ovacionen en cada campo al que vaya porque repetir lo que ha hecho durante tanto tiempo no va a ser nada fácil. Y más en un club como el Celta, que estuvo muchos años peleando por no bajar. Ahí están esos números, que no sé si superan o están cerca de jugadores como David Villa o Fernando Torres. De lo mejor de España.

Espero que se valore todo lo que ha hecho Iago Aspas en el Celta y en la Liga y que lo ovacionen en cada campo al que vaya

¿Que se retiren Aspas u otros compañeros suyos le hace pensar? ¿Hasta cuándo se ve jugando?

A mí me gustaría seguir muchos años mientras me vea físicamente bien. Pero mira, el lunes empezamos la pretemporada y soy el mayor del equipo. Con eso te lo digo todo.

Más allá del terreno de juego, ¿qué planes tiene con la Fundación?

Noticias relacionadas

Esta noche vamos a presentar proyectos que iniciaremos este mismo año y en 2027 y que van más allá de lo local y lo nacional. Será internacional. Tenemos un plan para hacer campos de fútbol en África y en Latinoamérica.