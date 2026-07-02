Damián seguirá otra temporada en el Racing de Santander

Damián Rodríguez tiene resuelto su futuro a corto plazo en el Racing de Santander. El mediocentro pontareano extenderá otra temporada su cesión al club cántabro para jugar a las órdenes de José Alberto López en Primera División. La prórroga del préstamo se pactó ya el pasado mes de enero, cuando el canterano dejó el Celta en busca de minutos. Damián acordó entonces con el Racing (y el Celta no puso impedimentos) que si el equipo cántabro ascendía a Primera División la cesión se ampliaría de forma automática hasta el 30 de junio de 2027. Será entonces cuando el canterano tenga que regresar a Vigo para cumplir el año que contrato que le resta.

Aunque el Racing, que el pasado miércoles anunciaba que ejecutaba las opciones de compra que guardaba sobre Asier Villalibre y Facundo González, no ha confirmado de forma oficial la continuidad de Damián, el Celta no lo ha incluido en la relación de los futbolistas que deben regresar la próxima semana para iniciar la pretemporada a las órdenes de Claudio Giráldez. En esta relación sí están en principio Carlos Dotor o Manu Sánchez, con muchas probabilidades de salir pronto a un nuevo destino, además de Unai Núñez y Carles Pérez, descartes con mucho peso salarial a los que será bastante más difícil encontrarles acomodo. No se descarta que ambos tengan permiso para reincorporarse más tarde al trabajo, igual que Dotor, éste debido a su participación con el Málaga hasta finales del mes de junio en las eliminatorias de ascenso a Primera División.

La extensión de la cesión de Damián al Racing alivia un tanto el exceso de equipaje con que el Celta va a iniciar la pretemporada en el eje de la línea medular. A la espera de lo que ocurra con Ilaix Moriba, que podría ser la gran venta de este verano, por ahora sin ninguna oferta en firme, Giráldez dispone para esta demarcación de Miguel Román, Matías Vecino, Hugo Sotelo, Carlos Dotor y acaba de fichar a Aleix Febas. Dotor apunta a volver a salir, lo mismo que Sotelo, que parece decidido a incrementar lejos de Vigo su cuota de minutos, por ahora sin un destino claro.

Damián volverá a Primera División, categoría en la que irrumpió con fuerza de la mano de Giráldez en marzo de 2024, pero en la que tuvo un menguante protagonismo en las dos últimas temporadas con el Celta. La falta de minutos propició en enero pasado su cesión al Racing, con el que disputó 21 encuentros (20 de Liga y 1 de Copa), contribuyendo al ascenso del conjunto cántabro. Ahora el pontareano tendrá una nueva oportunidad de lucir en la máxima categoría.

Tercer Amistoso

Por otra parte, el Celta anunció el tercer amistoso de la pretemporada que arranca el próximo lunes. Su rival será el Sassuolo italiano, undécimo clasificado de la Serie A la pasada temporada. El choque, tercero anunciado tras los que el conjunto de Giráldez disputará contra el Sporting de Gijón y el Sporting de Braga, ha sido programado para el 5 de agosto, a las 20.00 horas en el Estadio Enzo Ricci.

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Asimsimo, el club vigués comunicó que Coke Carrillo será uno de los porteros del Fortuna en Segunda División. El Celta no ha decidido aún quién relevará como tercer portero a Marc Vidal, quien el pasado 30 de junio rescindió su contrato con la entidad olívica.