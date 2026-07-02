Brais Méndez se muda a la MLS

Las escasas posibilidades de que Brais Méndez retornase esta temporada al Celta se esfumaban este jueves de un plumazo con el sorprendente fichaje del mediocampista mosense por el Columbus Crew, de la MLS. El club de Ohio anunciaba a media tarde la incorporación del futbolista de la Real Sociedad a cambio de 6 millones de euros. Brais se ha comprometido con el cuadro estadounidense por tres temporadas, hasta junio de 2029, con opción a una cuarta. El mosense era una de las alternativas que el Celta manejaba en el caso de que no lograse un acuerdo con el Wolverhampton para extender otra temporada la cesión de Fer López. Brais ha sido adquirido como Designated Player (Jugador Franquicia), con lo que podrá exceder el tope salarial de la plantilla. El club estadounidense explica el centrocampista ocupará una plaza de jugador internacional, a la espera de recibir su Certificado de Transferencia Internacional y su visa P-1 y se unirá a la plantilla del Crew cuando se abra el mercado de fichajes secundario de la MLS el próximo 13 de julio.

«Estamos encantados de incorporar a Brais a nuestro equipo y darle la bienvenida a Columbus. Su gran habilidad técnica y su profundo conocimiento del juego, demostrados en una de las mejores ligas del mundo, tendrán un impacto positivo en nuestra plantilla», anunciaba Issa Tall, gerente general del Crew. «La llegada de Brais le brinda a nuestro equipo otro jugador talentoso a corto y largo plazo, y esperamos con ilusión su llegada para impulsarnos en la segunda parte de la temporada», precisaba el directivo en un comunicado que resumía la trayectoria del mosense, resaltando su papel en la Copa del Rey conquistada la pasada temporada por el conjunto txuri-urdin.

La Real Sociedad, mientras, agradecía los servicios prestados al canterano celeste. «Brais Méndez se marcha con 166 partidos oficiales y 33 goles a sus espaldas. Llegó a Donostia en verano de 2022 y el centrocampista ha completado cuatro exitosas temporadas entre nosotros. El de Mos ha ofrecido un rendimiento magnífico durante todo este tiempo y ha sido uno de los artífices de los recientes éxitos del club txuri urdin. Llegar y aportar fue todo uno. Recordaremos sus actuaciones en la Champions, su magia y ese último pase solo al alcance de los elegidos».

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La creciente pérdida de protagonismo desde la llegada de Pellegrino Matarazzo ha favorecido la marcha de Brais a la MLS. El Celta preguntó el pasado curso precio por el mosense, pero la Real pedía 18 millones por su traspaso, una cifra inasumible que sumada al alto salario del jugador impidió que el interés por recuperarlo pasara de un mero tanteo. Aunque no llegaron a producirse contactos, el Celta pensaba este verano en Brais como posible alternativa a Fer López, siempre bajo la premisa de una reducción del sueldo que venía cobrando en club guipuzcoano.