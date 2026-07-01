Renovación
Fredi Álvarez seguirá siendo el entrenador del Celta Fortuna en Segunda
El entrenador, que había llamado la atención de otros clubes, decide permanecer en Vigo hasta 2028 para dar continuidad a su proyecto
El Celta y Fredi Álvarez han resuelto la incógnita. El entrenador del Fortuna, artífice del histórico ascenso a Segunda División, seguirá al frente del filial celeste al menos hasta 2028 para liderar a esta nueva generación de canteranos en su nueva aventura en el fútbol profesional. «O rompexeos continúa a súa travesía», proclamó el club en sus redes sociales.
El técnico moañés, que se hizo cargo del proyecto hace dos temporadas, ve recompensado un trabajo que no parecía sencillo dado que tomaba el testigo de Claudio Giráldez. Y Fredi cumplió con creces, logrando un objetivo que nadie antes que él había alcanzado en Vigo.
Con su renovación, además, se cumplen los deseos de Marián Mouriño. La presidenta había abogado por la continuidad del entrenador, ya que «ha demostrado en el campo lo que significa para el proyecto y para la cantera». Pero la pelota estaba en el tejado de Fredi Álvarez, que había llamado la atención de otros clubes y también manejaba otras propuestas del fútbol profesional.
«Su apuesta por acelerar el crecimiento del talento hecho en 'Feito na Madroa' se reflejó durante toda la temporada, dando la oportunidad a numerosos jugadores en edad juvenil de debutar y consolidarse en el Celta Fortuna, siempre con el objetivo de seguir acercándolos al primer equipo», se justifica el Celta en su comunicado.
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