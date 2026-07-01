Celta de Vigo | Mercado de fichajes, plantilla y calendario

Calendario 2026/27

Vuelve O Noso Derbi: Celta y Deportivo se enfrentarán 3 de enero y 18 de abril

Han tenido que pasar ocho temporadas con el RC Celta de Vigo como único representante del fútbol gallego en Primera, pero O Noso Derbi ya tiene fecha para su regreso. El sorteo del calendario de La Liga para la temporada 2026/27 realizado este martes 30 de junio en Madrid ha tenido como principal novedad para el conjunto olívico el retorno de su eterno rival. El equipo celeste y el RC Deportivo da Coruña volverán a verse las caras en las jornadas 18 y 32 del campeonato. La ida tendrá lugar en el estadio de Balaídos el 3 de enero , mientras que la vuelta será en Riazor el 18 de abril.

Esta espera de 3.165 días será la más larga de la historia para volver a vivir un partido oficial entre ambos conjuntos. Hasta ahora el mayor periodo sin un partido oficial habían sido los 4 años y 224 días entre el 15 de abril de 2007 y el 13 de noviembre de 2011, aunque en aquel lustro en Segunda el Celta disputaron la I Copa Galiza en O Couto el 20 de mayo de 2008. La mayor ausencia en Primera se corresponde con las dos décadas que el Deportivo se mantuvo en Segunda, con 19 temporadas entre el 22 de abril de 1973 y el 6 de septiembre de 1992.

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