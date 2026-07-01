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Celta de Vigo | Mercado de fichajes, plantilla y calendario
Las últimas noticias del mercado de fichajes y el verano en el Celta
El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.
A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario.
Puedes seguir el minuto a minuto de todos los movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.
Marcos Romero
El Celta presenta la que será la última camiseta de Iago Aspas: celeste, crema y rojo
Todos los veranos futbolísticos tienene sus fechas marcadas en rojo en el calendario: la campaña de abonados, el inicio de LaLiga, el cierre del mercado de fichajes... y la presentación de las nuevas equipaciones que el Celta lucirá a lo largo de toda la temporada. Y este miércoles ha llegado el momento de conocer las nuevas camisetas que el club ha diseñado de la mano de Hummel para la campaña 2026-2027.
Este será el tercer año de colaboración con la marca danesa y la apuesta ha sido más clásica que la anterior. La primera camiseta prioriza, como no podía ser de otra manera, el celeste. Las novedades están en el diseño canalé, con unas finas líneas que atraviesas la zamarra de arriba a abajo imitando aquellas camisetas que el Celta vistió en la 97/98. La gran novedad, y probablemente los detalles que generarán más debate entre la afición, son los remates del cuello y de las mangas, con un acabado circular en colores rojo y crema.
Víctor P. Currás
Calendario 2026/27
Las fechas contra Mourinho, Flick y Simeone
Los otros partidos marcados en rojo para el celtismo por el nivel del contrincante son los de Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid.
Los de Jose Mourinho visitarán Balaídos en la jornada 29 del 21 de marzo ; mientras que el Celta intentará repetir la gesta del pasado diciembre en la 13 del 22 de noviembre en el Santiago Bernabéu.
El vigente campeón de Liga viajará a Vigo el 21 de abril para jugar la jornada número 33; mientras que el Spotify Camp Nou recibirá de nuevo a los vigueses el 6 de diciembre, en la jornada 15.
El conjunto dirigido por el Cholo Simeone jugará la jornada 17 en el coliseo celeste el 20 de diciembre; mientras que la visita al Metropolitano tendrá lugar el 7 de marzo en la jornada 27.
Puedes leer la información completa en este enlace.
Víctor P. Currás
Calendario 2026/27
Vuelve O Noso Derbi: Celta y Deportivo se enfrentarán 3 de enero y 18 de abril
Han tenido que pasar ocho temporadas con el RC Celta de Vigo como único representante del fútbol gallego en Primera, pero O Noso Derbi ya tiene fecha para su regreso. El sorteo del calendario de La Liga para la temporada 2026/27 realizado este martes 30 de junio en Madrid ha tenido como principal novedad para el conjunto olívico el retorno de su eterno rival. El equipo celeste y el RC Deportivo da Coruña volverán a verse las caras en las jornadas 18 y 32 del campeonato. La ida tendrá lugar en el estadio de Balaídos el 3 de enero , mientras que la vuelta será en Riazor el 18 de abril.
Esta espera de 3.165 días será la más larga de la historia para volver a vivir un partido oficial entre ambos conjuntos. Hasta ahora el mayor periodo sin un partido oficial habían sido los 4 años y 224 días entre el 15 de abril de 2007 y el 13 de noviembre de 2011, aunque en aquel lustro en Segunda el Celta disputaron la I Copa Galiza en O Couto el 20 de mayo de 2008. La mayor ausencia en Primera se corresponde con las dos décadas que el Deportivo se mantuvo en Segunda, con 19 temporadas entre el 22 de abril de 1973 y el 6 de septiembre de 1992.
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Víctor P. Currás
Calendario
El calendario del Celta Fortuna en su estreno en Segunda: debutará en Cádiz el 16 de agosto
Con la ilusión del debutante y la ausencia de presión de quien ya ha cumplido su mayor objetivo. El Celta Fortuna debutará en La Liga Hypermotion ante el Cádiz el 16 de agosto en el estadio de Nueva Mirandilla, anteriormente conocido como Ramón de Carrranza. Así lo ha deparado el sorteo de calendarios oficiales de la RFEF para la temporada 2026/27. El histórico ascenso a Segunda División logrado ante la Ponferradina el pasado 20 de junio garantizará a los canteranos 42 jornadas en la categoría de plata para seguir formándose.
El mismo rival será el que visite Balaídos en la jornada retro asignada a la número 34 tendrá el 11 de abril. En esta fecha, donde vestirán equipaciones históricas como la del año pasado, los gaditanos volverán a Vigo. El primer partido en casa será el 23 de agosto recibiendo al FC Andorra de Gerard Piqué.
Víctor P. Currás
La Liga
Minutos de espera para conocer el calendario liguero
A las 20 horas ha comenzado desde la Plaza de Colón de Madrid el acto para el sorteo de calendarios oficiales de todas las competicioens de la RFEF para la próxima temporada 2026/27. El principal aliciente para el Celta es el retorno del derbi gallego contra el RC Deportivo da Coruña, aunque también se mira de reojo las fechas que tendrá el Fortuna en su debut en Segunda.
En cualquier caso, la espera aún se prolongará varios minutos mientras se presentan los de las categorías inferiores, fútbol sala y otros compromisos federativos.
Juan Carlos Álvarez
Javi Galán regresa al Celta
Javi Galán se convertirá en el segundo fichaje del Celta de cara a la próxima temporada después del de Febas que fue anunciado hace varias semanas. El lateral extremeño vivirá su segunda etapa en Vigo tras abandonar el club en 2023 cuando se convirtió en futbolista del Atlético de Madrid.
Víctor P. Currás
Mundial 2026
El exjugador del Celta Júnior Alonso logra el pase a octavos con Paraguay tras eliminar a Alemania
El Mundial deja también historias en clave celeste gracias a algunos exjugadores. La histórica eliminación de Alemania en dieciseisavos de final contra Paraguay contó con una notable participación de un hombre cuyo paso por Vigo fue más bien breve. Júnior Alonso (Asunción, 1993) disputó 120 minutos del choque celebrado este 29 de junio en Boston y que acabó, ya de madrugada, con una machada en la tanda de penaltis tras el empate a uno.
El nombre y cara de Júnior Alonso para el celtismo está ligado a una etapa agitada, marcada por el baile de nombre de jugadores y entrenadores. El lateral zurdo llegó cedido a Vigo el 14 de agosto de 2018 procedente del Lille de Marcelo Bielsa. A sus 25 años el club destacaba su «solvencia, velocidad y seguridad en defensa y por su capacidad y criterio para combinar y darle continuidad al juego» pese a tener solamente 25 años.
Puedes leer la información completa sobre su papel en el combinado guaraní o su trayectoria después de su espantada de Vigo en enero de 2019 en este enlace.
R. V.
Mercado de fichajes
El Celta confirma las salidas de Mingueza, Aidoo, Cervi, Ristic, Marc Vidal y Fer López
Llegó el Día D. El Celta oficializó este martes 30 de junio las salidas de Óscar Mingueza, Joseph Aidoo, Franco Cervi, Marc Vidal, Mihailo Ristić y Fer López, aunque este último podría regresar a Balaídos si el Wolverhampton acepta ampliar un año más su cesión en el equipo gallego.
Claudio Giráldez ya le ha trasladado al mexicano Marco Garcés, director de fútbol del Celta, su deseo de seguir contando con el internacional sub-21, por el que el conjunto inglés, que esta temporada descendió a la segunda categoría, pagó algo más de 20 millones de euros en el verano de 2025. Sin minutos en la Premier League, Fer López decidió regresar a Balaídos en el pasado mercado invernal. Bajo la dirección de Giráldez, disputó 23 partidos, además de anotar dos goles y repartir otras tantas asistencias.
La información completa en este enlace.
Julio Bernardo
Cantera celeste
El Celta retiene al canterano David Sueiro, pretendido por el Barcelona
No todo son fichajes. David Sueiro, una de las más prometedoras perlas de A Madroa, continuará progresando en el Celta. El club vigués ha alcanzado un acuerdo pare retener al joven media punta, según ha adelantado el podcast TQHT y ha podido constatar este periódico. El acuerdo se hará oficial en el mes de agosto, cuando el jugador cumpla los 16 años, edad mínima legal para trabajar, y pueda firmar su primer contrato.
Puedes leer la información completa sobre esta joven promesa en este enlace.
R. V.
Historia del Celta
Veinticinco años de un sueño roto: la final de la Cartuja cumple un cuarto de siglo
Hay trenes que pasan pocas veces en la vida y el de la Copa del Rey ha pasado de largo por la estación del Celta ya en tres ocasiones. La última el 30 de junio de 2001, hace ahora justamente 25 años, cuando el equipo que dirigía Víctor Fernández cayó contra todo pronóstico ante el Zaragoza en la final disputada en La Cartuja rompiendo el corazón a los más de 20.000 aficionados celtistas que se habían desplazado hasta Sevilla para ver a su equipo del alma alzar su primer su primer título copero.
Puedes rememorar aquella calurosa y fatídica jornada en nuestra galería histórica.
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