El Celta presenta la que será la última camiseta de Iago Aspas: celeste, crema y rojo

Todos los veranos futbolísticos tienene sus fechas marcadas en rojo en el calendario: la campaña de abonados, el inicio de LaLiga, el cierre del mercado de fichajes... y la presentación de las nuevas equipaciones que el Celta lucirá a lo largo de toda la temporada. Y este miércoles ha llegado el momento de conocer las nuevas camisetas que el club ha diseñado de la mano de Hummel para la campaña 2026-2027.

Este será el tercer año de colaboración con la marca danesa y la apuesta ha sido más clásica que la anterior. La primera camiseta prioriza, como no podía ser de otra manera, el celeste. Las novedades están en el diseño canalé, con unas finas líneas que atraviesas la zamarra de arriba a abajo imitando aquellas camisetas que el Celta vistió en la 97/98. La gran novedad, y probablemente los detalles que generarán más debate entre la afición, son los remates del cuello y de las mangas, con un acabado circular en colores rojo y crema.

«La paleta toma como punto de partida códigos históricos del club y los traslada a una colección coherente, reconocible y fiel a la identidad del Celta», explica la entidad viguesa en un comunicado. También confirman que el habitual trisquel de la nuca seguirá presente.

Estas nuevas elásticas ya están a la venta en la tienda del club por un precio de 79,95 euros para las tallas de adulto y de 74,95 para las de niño. Como es habitual, todos los celtistas disfrutarán de un 10% de descuento en toda la colección, tanto en la tienda online como en las tiendas oficiales del club.

Y por si fuera poco, también ha sido revelada la segunda equipación, que mantiene el tono azul marino del último año aunque con un diseño más simplificado. «El diseño recupera una estética muy reconocible para el celtismo, con una base sobria y elegante sobre la que destacan los detalles en celeste, blanco y rojo. Además, incorpora la bandera de Galicia en la nuca».

Ropa de entrenamiento

Con la pretemporada a la vuelta de la esquina, el Celta también ha presentado toda la ropa de entrenamiento y también de paseo. Para la primera, vuelve el color celeste, combinado con detalles en azul marino y rojo. El cuerpo técnico lucirá una versión invertida, con azul marino como color principal. La colección de paseo se inspira en una imagen muy reconocible para varias generaciones de celtistas: A Madroa de principios de los 2000.

El celtismo celebrará una de las novedades de este curso y es la posibilidad de personalizar la equipación de entrenamiento, pudiendo retirar los parches de los patrocinadores del club.