Celta
Veinticinco años de un sueño roto
Se cumple un cuarto de siglo años de la final de la Copa de Rey de la Cartuja que el Celta perdió frente al Zaragoza partiendo como gran favorito
R.V.
Hay trenes que pasan pocas veces en la vida y el de la Copa del Rey ha pasado de largo por la estación del Celta ya en tres ocasiones. La última el 30 de junio de 2001, hace ahora justamente 25 años, cuando el equipo que dirigía Víctor Fernández cayó contra todo pronóstico ante el Zaragoza en la final disputada en La Cartuja rompiendo el corazón a los más de 20.000 aficionados celtistas que se habían desplazado hasta Sevilla para ver a su equipo del alma alzar su primer su primer título copero.
Los celestes, que el verano anterior habían alzado la Intetoto y llegaban al choque como grandes favoritos tras completar una de las mejores segundas vueltas de la historia en LaLiga y dejar en la cuneta al Mensajero, Compostela, Leganés, Mallorca y FC Barcelona, justamente el equipo que los había eliminado en los cuartos de final de la Copa de la UEFA.
A diferencia de siete años antes, en la final perdida en los penaltis en el Vicente Calderón, el Celta se presentaba como gran favorito frente a un Zaragoza que había sufrido hasta el último instante para mantenerse en Primera División. El problema fue que los celestes creyeron tener ganada al final antes de jugarla y el fútbol le mostró su cara más cruel.
Y eso que Víctor Fernández no se dejó nada en el armero -el maño arrancó con el once de gala: Cavallero; Velasco, Cáceres, Berizzo, Juanfran; Giovanella, Jayo; Karpin, Mosotovoi, Gustavo López; Catanha– y el Celta se adelantó muy pronto en el encuentro (minuto 4) con un golazo de Mostovoi. El Zaragoza se rehizo y dio la vuelta al marcador ya en el primer tiempo con goles de Aguado y Jameli. En el descuento, Yordi dio la puntilla a los celestes, convirtiendo en pesadilla su sueño copero. n
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