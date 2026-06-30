Mercado de fichajes: Javi Galán regresa al Celta

Javi Galán se convertirá en el segundo fichaje del Celta de cara a la próxima temporada después del de Febas que fue anunciado hace varias semanas. El lateral extremeño vivirá su segunda etapa en Vigo tras abandonar el club en 2023 cuando se convirtió en futbolista del Atlético de Madrid.

Galán tenía la posibilidad de renovar de forma unilateral por dos temporadas su relación con el Osasuna. Tenía hasta hoy para hacerlo pero finalmente ha tomado la decisión de no hacerlo para tener la libertad de marcharse a coste cero al Celta. De este modo el club vigués incorpora a sus dos primeros fichajes sin hacer ningún desembolso.

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El lateral zurdo fue una de las opciones que manejó el club con la idea de encontrar un recambio a Ristic, que ayer cerró su etapa en el Celta, y complementar a Carreira. Galán quería regresar al Celta donde pasó dos años en los que dio buen rendimiento y se ganó su fichaje por el Atlético. Y finalmente su deseo se va a hacer realidad