Límite 24 horas

El mercado de fichajes se adivina este verano más largo y pausado para el Celta. La celebración del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá está ralentizando los movimientos y son pocas las operaciones que se han podido formalizar antes de que concluya el mes de junio, fecha en que muchos clubes suelen acometer un traspaso importante para cuadrar las cuentas de la temporada anterior. Este ha sido el caso del Celta en los últimos años y era el plan previsto también este verano para evitar un cuarto ejercicio consecutivo con pérdidas.

El club cifró en diciembre en 32 millones la cantidad por la que tendría que vender para equilibrar el balance, pero esta cifra se ha reducido en más de la mitad, hasta unos 15 millones, gracias a los ingresos extraordinarios obtenidos por la participación en la Europa League. Esta circunstancia ha permitido al Celta llegar más desahogado que en temporadas anteriores a la fecha límite del 30 de junio. El club aún necesita vender, pero formalizar este gran traspaso ya "no es tan acuciante" y no se va a "vender por vender" a ninguno de los futbolistas importantes que están en la primera línea del escaparate: Ilaix Moriba, principalmente, pero también Williot o Javi Rodríguez, que son los jugadores por los se podría obtener mayor beneficio.

Al Celta no le faltan ganas por vender, pero la realidad es que las ofertas que han llegado a la Calle del Príncipe están lejos de colmar sus expectativas. No han sido pocos los clubes que se han puesto directa o indirectamente con el club para interesarse por la situación de estos jugadores, pero muchas de estas aproximaciones no han pasado de un mero tanteo o no han sido tenidas en consideración por estimarse demasiado bajas. A unas pocas horas para el cierre del ejercicio, no había nada "medianamente avanzado" y la sensación generalizada en A Sede era que no iba a cerrarse ninguna operación, si bien queda algo de tiempo por delante y nada puede darse ahora mismo por seguro.

Esto no quiere decir que, si en las próximas horas no hay novedades, el Celta no vaya a realizar una venta importante en las próximas semanas, más aún sabiendo que a medida que avance el Mundial el mercado comenzará a moverse con mayor rapidez. La hoja de ruta se mantiene. Aunque el ejercicio vuelva a presentar pérdidas, esta importante venta veraniega ayudaría a ajustar las cuentas de la próxima campaña, en la que la necesidad de vender ya no sería tan significativa.

Ya el pasado verano el club vendió por menos cantidad de la programada, lo que incidió de forma negativa en el balance. Al mismo tiempo, LaLiga siempre otorga a los clubes unos días de margen para el cierre de este tipo de operaciones, si bien tienen que demostrar documentalmente que la negociación de la venta se produjo durante el mes de junio. Así ocurrió, por ejemplo, con el traspaso de Brais Méndez a la Real Sociedad, que fue anunciado por el Celta el 7 de julio de 2023.

La venta de un futbolista importante al final de cada temporada ha sido moneda de curso corriente en los últimos años en el Celta. Y la mayoría de estas ventas corresponden a futbolistas formados en A Madroa. El pasado curso, con diez días de antelación sobre el cierre del ejercicio, se anunció la venta de Fer López al Wolverhampton por 23 millones fijos más 3 en variables. El año anterior la gran venta fue, por 30 millones, también a los Wolves y con el mismo intermediario, Jorge Mendes, la del delantero noruego Jörgen Strand Larsen, si bien la operación se formuló como una cesión con compra obligatoria al final de la temporada siguiente.

En el verano anterior se produjo el traspaso de otra de las perlas de A Madroa, Gabri Veiga, al Al Alhali saudí, por 30 millones. En los días siguientes se formalizaron también las ventas Orbelín Pineda al AEK, Javi Galán al Atlético de Madrid y Gabriel Fernández al Pumas mexicano por un montante conjunto de 14,7 millones más Manu Sánchez, incluido en la venta de Galán al conjunto colchonero. Si no hay novedades en las próximas horas o días, este será el primer mes de junio de los últimos cinco años en que el Celta no cierre una venta al final del ejercicio.

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Cuatro despedidas y un retorno

Por otra parte, se espera que el Celta haga oficial a lo largo de la jornada de hoy la despedida de los futbolistas que concluyen contrato y no van a seguir el próximo curso: Franco Cervi, Joseph Aidoo, Mihailo Ristic y Óscar Mingueza. Ayer el Málaga hizo oficial el fin de la cesión de Carlos Dotor, que en un par de semanas debe reincorporarse a los entrenamientos con el Celta para realizar la pretemporada a las órdenes de Claudio Giráldez. Dotor no entra en principio en los planes del técnico, pero su buena temporada con el conjunto andaluz hace pensar que no va a ser difícil encontrarle un nuevo destino. El Málaga, que quiere seguir contando con él, es ahora mismo el equipo mejor situado para hacerse con sus servicios, bien mediante un traspaso, bien mediante una nueva cesión. Dotor concluye contrato con el Celta en junio de 2028.