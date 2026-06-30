El exjugador del Celta Júnior Alonso logra el pase a octavos del Mundial con Paraguay tras eliminar a Alemania

Primera gran sorpresa del Mundial 2026 y con un viejo conocido de la afición del Celta entre los protagonistas. La histórica eliminación de Alemania en dieciseisavos de final contra Paraguay contó con una notable participación de un hombre cuyo paso por Vigo fue más bien breve. Júnior Alonso (Asunción, 1993) disputó 120 minutos del choque celebrado este 29 de junio en Boston y que acabó, ya de madrugada, con una machada en la tanda de penaltis tras el empate a uno.

El defensa paraguayo es un fijo en el esquema del seleccionador Gustavo Alfaro. Con el «cazador de utopías» ha jugado todos los minutos en tres de los cuatro partidos: la derrota ante Estados Unidos (4-1), el triunfo ante Turquía (0-1) y la eliminatoria de ayer con Alemania. Así, solamente descansó en el empate a ceros ante Australia con el que sellaron su pase como tercera clasificada del grupo D.

En el choque ante la tetracampeona del mundo el defensor ha firmado uno de sus mejores encuentros, con más de un 6,5 de puntuación en varias webs. Ante la difícil tarea de frenar a los Havertz, Wirtz, Musiala o Goretzka, a sus 33 años realizó cinco recuperaciones, cuatro despejes y ganó el 75% de sus duelos.

Esto permitió a La Albirroja resistir los envites de los de Julian Nagelsmann, quienes no pudieron hacer valer su condición de clara favorita. Después de 120 minutos de entrega, Alonso fue sustituido por Fabián Balbuena de cara a la tanda de penaltis. Aunque el defensor de Gremio erró el quinto lanzamiento, en el sexto Jose Canale inscribió su nombre en la historia del país guaraní.

Brevísimo paso por Balaídos

El nombre y cara de Júnior Alonso para el celtismo está ligado a una etapa agitada, marcada por el baile de nombre de jugadores y entrenadores. El lateral zurdo llegó cedido a Vigo el 14 de agosto de 2018 procedente del Lille de Marcelo Bielsa. A sus 25 años el club destacaba su «solvencia, velocidad y seguridad en defensa y por su capacidad y criterio para combinar y darle continuidad al juego» pese a tener solamente 25 años.

Internacional con Paraguay y con experiencia en torneos internacionales, estaba llamado a ser una pieza clave en los esquemas de Antonio «El Turco» Mohamed. Aunque fue titular en los primeros tres partidos en un equipo que se situó 3º por detrás de Madrid y Barcelona, los errores defensivos ante Girona, Valladolid o Getafe hicieron que su presencia fuera reduciéndose.

A partir de la derrota en la jornada 9 ante el Alavés no volvió a jugar ningún minuto en Liga y, tras la eliminación copera ante la Real Sociedad a principios de diciembre en la que jugó los 180 minutos, dejó de ir convocado.

Su bagaje de 714 minutos en once partidos con dos tarjetas amarillas llevó a Celta y Lille a buscar una salida ese mercado de invierno, cuando Miguel Cardoso ya era el técnico de un equipo que precipitaba hacia los puestos de descenso. Con el Año Nuevo se oficializó su rescisión de contrato y cesión, por 18 meses, a Boca Juniors.

En ese momento fue noticia por sus mensajes de apoyo y likes en Twitter (actual X) a algunas cuentas vinculadas con la extrema derecha, especialmente con el entonces presidente brasileño Jair Bolsonaro.

Junior Alonso controla un balón durante el partido ante el Atlético. / Cristina Graña

El regreso al fútbol sudamericano no pudo ser más exitoso para Alonso. Con Boca alzó una Supercopa y un título de Liga en su primer año y medio pese a jugar solamente 33 encuentros. En 2020 fichó por el Atlético Mineiro, conjunto que le llevaría a la primera línea del campeonato brasileño. Con el conjunto de blanquinegro alzó tres campeonatos de Minas Gerais, una Serie A y una Copa de Brasil. A su vez, fue incluido en el Bola de Prata de 2020 y 2021 como uno de los mejores futbolistas de la liga brasileña.

Su buen desempeño le valió una nueva oportunidad en Europa, al desembolsar el Kuban Krasnodar la cifra de 8,2 millones de dólares por sus servicios en enero de 2022. Sin embargo, la invasión rusa de Ucrania unas semanas después hizo que se rescindieran todos los contratos con futbolistas extranjeros. Tras una breve cesión de nuevo en Mineiro para todo ese año, regresó al Krasnodar. Allí disputó 54 partidos con un gol y tres asistencias.

Al término de la temporada 2023/24 regresó al Atlético Mineiro, donde ya ha alcanzado los 240 partidos con 4 goles y 7 asistencias, afianzándose como uno de sus capitanes. A nivel internacional, si bien no ha tenido la proyección que se le presuponía hace una década, ha logrado este verano uno de sus mayores sueños: jugar el Mundial, eliminar a una campeona como Alemania y hacer vibrar a un país de apenas 6 millones de habitantes.

Su rival en octavos de final se decidirá entre Francia y Suecia, donde juega el todavía celeste Carl Starfelt. El partido tendrá lugar este sábado 4 de julio en Filadelfia, día en el que Estados Unidos celebrará el 250º aniversario de su independencia. Mientras tanto, el guaraní escribe su propia historia.