Claudio Giráldez, Jonatan Giráldez y Borja Fernández, en el centenario del Tyde

El Comité Gallego de Adestradores celebrará el próximo 10 de julio una nueva “Xornada de Actualización e Reciclaxe para Adestradores de Fútbol”, una cita que convertirá a Tui en el epicentro del fútbol gallego y que se enmarca dentro de los actos conmemorativos del centenario del Tyde. La jornada tendrá lugar en el Espazo Sociocultural da Rúa Camilo José Cela y reunirá a tres entrenadores de primer nivel, que compartirán con los asistentes sus experiencias, metodologías y visión del fútbol actual.

El cartel estará encabezado por Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta; Jonatan Giráldez, técnico del OL Lyonnes; y Borja Fernández, entrenador del CD Lugo, tres referentes que representan diferentes realidades del fútbol profesional y cuya presencia convierte esta jornada en una oportunidad única para entrenadores y aficionados.

La inclusión de esta jornada en el calendario del centenario refuerza el trabajo que desde el club se está haciendo para recordar esta efeméride durante todo el año con diferentes iniciativas deportivas, sociales y formativas.

Abierto al público

Con esta iniciativa, el Comité Galego de Adestradores continúa impulsando la formación permanente de los técnicos gallegos, acercando a Galicia a algunos de los entrenadores más destacados del panorama nacional e internacional y favoreciendo el intercambio de experiencias entre profesionales. La jornada empezará a las 17.00 horas y se prolongará hasta las 22.00.

El evento será abierto al público en general, pero es necesario inscribirse previamente a través de la página de la Federación Gallega de Fútbol www.futgal.es ya que el aforo es limitado. Bajo el lema "Formación en estado puro", la jornada volverá a convertir a Tui en un punto de encuentro para el aprendizaje y el debate futbolístico, consolidándose como una de las actividades más destacadas del programa del centenario del Tyde.