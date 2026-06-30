Celta de Vigo | Mercado de fichajes, plantilla y calendario

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario.

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Julio Bernardo David Sueiro conduce la pelota en un partido con el Celta. / FDV Cantera celeste El Celta retiene al canterano David Sueiro, pretendido por el Barcelona No todo son fichajes. David Sueiro, una de las más prometedoras perlas de A Madroa, continuará progresando en el Celta. El club vigués ha alcanzado un acuerdo pare retener al joven media punta, según ha adelantado el podcast TQHT y ha podido constatar este periódico. El acuerdo se hará oficial en el mes de agosto, cuando el jugador cumpla los 16 años, edad mínima legal para trabajar, y pueda firmar su primer contrato. Puedes leer la información completa sobre esta joven promesa en este enlace.

R. V. Una flota por carretera con 10.000 aficionados celestes / EFE / MIGUEL RIOPA Historia del Celta Veinticinco años de un sueño roto: la final de la Cartuja cumple un cuarto de siglo Hay trenes que pasan pocas veces en la vida y el de la Copa del Rey ha pasado de largo por la estación del Celta ya en tres ocasiones. La última el 30 de junio de 2001, hace ahora justamente 25 años, cuando el equipo que dirigía Víctor Fernández cayó contra todo pronóstico ante el Zaragoza en la final disputada en La Cartuja rompiendo el corazón a los más de 20.000 aficionados celtistas que se habían desplazado hasta Sevilla para ver a su equipo del alma alzar su primer su primer título copero. Puedes rememorar aquella calurosa y fatídica jornada en nuestra galería histórica.

Julio Bernardo Marián Mouriño y Marco Garcés, en el banquillo de Balaídos antes de un partido amistoso. / Marta G. Brea Mercado de fichajes Límite 24 horas: el Celta apura el 30 de junio sin una gran venta encarrilada El mercado de fichajes se adivina este verano más largo y pausado para el Celta. La celebración del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá está ralentizando los movimientos y son pocas las operaciones que se han podido formalizar antes de que concluya el mes de junio, fecha en que muchos clubes suelen acometer un traspaso importante para cuadrar las cuentas de la temporada anterior. Este ha sido el caso del Celta en los últimos años y era el plan previsto también este verano para evitar un cuarto ejercicio consecutivo con pérdidas. El club cifró en diciembre en 32 millones la cantidad por la que tendría que vender para equilibrar el balance, pero esta cifra se ha reducido en más de la mitad, hasta unos 15 millones, gracias a los ingresos extraordinarios obtenidos por la participación en la Europa League. Esta circunstancia ha permitido al Celta llegar más desahogado que en temporadas anteriores a la fecha límite del 30 de junio. Puedes leer la información completa en este enlace.

Víctor P. Currás El centrocampista Dani Noya, del Celta Juvenil, en un partido ante la UD Solares en abril de 2026 / Alba Villar / FDV Mercado de fichajes El Sporting ficha por tercera vez en la cantera del Celta: el juvenil Dani Noya, primer fichaje de los asturianos La gran cantera de Galicia ya no nutre solamente al fútbol profesional autonómico. El Sporting de Gijón ha encontrado un auténtico filón en el producto «Feito na Madroa» y está a punto de cerrar la tercera incorporación de un jugador formado en el Celta de Vigo en apenas dos años. El centrocampista Dani Noya Grela (Santiago, 2007) será el primer refuerzo para su filial, tal y como ha avanzado LA NUEVA ESPAÑA, perteneciente al mismo grupo editorial que FARO. En este viaje de Vigo a Gijón no estará solo, ya que contará con dos excompañeros de la cantera del Celta. El de Noya será el tercer movimiento entre ambos clubes en apenas dos años. El mediocentro Manu Rodríguez (Catoira, 2005) y el delantero Miguel Conde (Puerto del Rosario, 2006) llegaron en operaciones similares al fichar por el filial rojiblanco al cumplir la mayoría de edad. Puedes leer la información completa de esta operación en este enlace.

Los españoles celebran uno de los goles. | RFEF Europeo sub19 Antañón y Anxo participan en la goleada de España en Gales A la espera de un posible debut de Borja Iglesias con España y con el Francia-Suecia como partido clave para Starflet en el Mundial, la actualidad celeste pasa también por las categorías inferiores. La selección española de fútbol sub-19 debutó en el Europeo con una goleada de escándalo, 0-7, en su debut en la competición ante la anfitriona Gales, en el encuentro de este domingo disputado en el estadio Racecourse Ground de la ciudad de Wrexham. Los célticos Anxo y Antañón participaron en el segundo tiempo. El central disputó la segunda parte y el centrocampista entró en el campo a falta de un cuarto de hora. Puedes leer la crónica completa de este primer paso en la cita continental de los dos canteranos en este enlace.

Juan Carlos Álvarez Mingueza y Marcos Alonso protestan a Hernández Hernández. | ALBA VILLAR Celta, con los deberes pendientes Acaba junio y llega el momento de los anuncios y algunas decisiones. En los próximos días el Celta dará oficialidad a cuestiones que ya están resueltas desde hace tiempo como la despedida de aquellos futbolistas que acaban contrato el martes 30 de junio y que pondrán fin a su estancia en el Celta. Son los casos de Ristic, Aidoo, Franco Cervi y Óscar Mingueza. La otra de las noticias que debe fructificar en el comienzo de semana es la continuidad de Marcos Alonso que también es de los futbolistas cuyo contrato acaba este año. Pero su situación es distinta. Lee la información completa aquí

Julio Bernardo Marián Mouriño y Marco Garcés durante un acto del Celta en Balaídos. / Alba Villar Un mercado más pausado para el Celta, que se acerca al cierre del ejercicio sin la venta esperada El Celta encara un mercado de fichajes más pausado que hace un año y se acerca al cierre del ejercicio sin tener avanzada la gran venta prevista para cuadrar las cuentas. A cuatro días del 30 de junio, el club solo ha cerrado la llegada de Aleix Febas, a coste cero hasta 2029 tras acabar contrato con el Elche. Las renovaciones de Iago Aspas y Marcos Alonso, el ascenso del Fortuna y el Mundial han ralentizado los tiempos. Ilaix Moriba y Williot Swedberg son los principales candidatos a un traspaso, pero por ahora todo sigue en tanteos. Pincha aquí para leer la noticia completa

Marta Clavero Partido de fútbol entre el Celta Fortuna y el Unionistas disputado en el campo de Barreiro. Dela, autor del segundo gol, en un momento del partido. Fútbol. Primera RFEF. Temporada 2025 2026 / Jose Lores / FDV Despedida Dela dice adiós al Celta Fortuna tras siete años en A Madroa David de la Iglesia Rey, futbolísticamente conocido como Dela, ha anunciado su salida del Celta Fortuna después de siete años ligado al club vigués. El propio futbolista comunicó su despedida a través de un mensaje dirigido al celtismo. «Después de 7 años ha llegado el momento de separar nuestros caminos», escribió Dela, que reconoció la dificultad de cerrar una etapa tan larga en A Madroa. «No es nada fácil despedirme de la que ha sido mi casa durante tantos años y donde he sido muy feliz», añadió el centrocampista, que encontró el mejor broche posible a su ciclo: «No podía haber mejor manera de irme que logrando el ascenso a Segunda División». Toda la información en este enlace.

Julio Bernardo Hugo Álvarez celebra con Anxo, Meixús y Joel López y Antañón el primero de sus dos goles a la Ponferradina. / Marta G. Brea Cantera Hugo González y Joel López apuntan a LaLiga Joel y Hugo, de 24 y 25 años respectivamente, apuntan directamente a la primera plantilla tras convertirse, especialmente el atacante valenciano, en piezas fundamentales de la descomunal temporada firmada por el segundo equipo celeste. La decisión final dependerá de Claudio, que tendrá la última palabra, pero en la Calle del Príncipe consideran que ambos están ya preparados para dar el salto a la máxima categoría. Ambos van a realizar la pretemporada y, si el porriñés da su visto bueno, se harán con una de las cotizadas 25 fichas profesionales del primer equipo. Toda la información en este enlace.