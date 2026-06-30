El Celta confirma las salidas de Mingueza, Aidoo, Cervi, Ristic, Marc Vidal y Fer López

El Celta oficializó este martes las salidas de Óscar Mingueza, Joseph Aidoo, Franco Cervi, Marc Vidal, Mihailo Ristić y Fer López, aunque este último podría regresar a Balaídos si el Wolverhampton acepta ampliar un año más su cesión en el equipo gallego.

Claudio Giráldez ya le ha trasladado al mexicano Marco Garcés, director de fútbol del Celta, su deseo de seguir contando con el internacional sub-21, por el que el conjunto inglés, que esta temporada descendió a la segunda categoría, pagó algo más de 20 millones de euros en el verano de 2025. Sin minutos en la Premier League, Fer López decidió regresar a Balaídos en el pasado mercado invernal. Bajo la dirección de Giráldez, disputó 23 partidos, además de anotar dos goles y repartir otras tantas asistencias.

La salida de Mingueza es el otro gran problema para el técnico gallego. El internacional español ha sido uno de los habituales en el once inicial desde su llegada en el verano de 2022. El exazulgrana se despide de Balaídos después de haber disputado 147 partidos oficiales con la camiseta celeste.

La etapa de Aidoo en Vigo ha estado marcada por la grave lesión que sufrió en octubre de 2023 jugando con su selección. Hasta ese momento, el internacional ghanés, fichado en 2018 del Genk belga por algo más de 6 millones de euros, era uno de los pilares defensivos del Celta. En este último curso, Aidoo ha disputado 12 partidos, 8 de Liga (639 minutos), 2 de Copa del Rey (101 minutos) y otros 2 de la Liga Europa (135).

El caso de Mihailo Ristic y Franco Cervi es diferente. La dirección deportiva ya intentó el pasado verano su salida del equipo, pero el lateral serbio y el extremo argentino se agarraron a sus contratos para vivir el regreso del Celta a una competición continental. No obstante, su protagonismo ha sido mínimo. En su último año como celeste, Ristic ha participado en 14 partidos, 5 de Liga, 3 de Copa del Rey y 6 de la Liga Europa. En total, acumuló 743 minutos en partidos oficiales. Sin minutos en Liga, la participación del argentino Franco Cervi ha sido mucho menor. El extremo solo fue alineado en 2 partidos de Copa (153 minutos) y frente al Niza (12 minutos) en la fase de grupos de la Liga Europa.

Al portero Marc Vidal, fichado en el verano de 2024 del filial del FC Barcelona, todavía le restaban dos años más de contrato en Vigo, pero el Celta ha decidido ejecutar la cláusula que había incluido para cortar su estancia en Balaídos al finalizar el cuso 2025-26.

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En su comunicado de prensa, el club presidido por Marian Mouriño agradece la «profesionalidad, compromiso y dedicación» de los seis futbolistas durante su estancia en el club, además de desearle «el mayor de los éxitos» en su futuro deportivo.