El calendario del Celta Fortuna en su estreno en Segunda: debutará en Cádiz el 16 de agosto

Con la ilusión del debutante y la ausencia de presión de quien ya ha cumplido su mayor objetivo. El Celta Fortuna debutará en La Liga Hypermotion ante el Cádiz el 16 de agosto en el estadio de Nueva Mirandilla, anteriormente conocido como Ramón de Carrranza. Así lo ha deparado el sorteo de calendarios oficiales de la RFEF para la temporada 2026/27. El histórico ascenso a Segunda División logrado ante la Ponferradina el pasado 20 de junio garantizará a los canteranos 42 jornadas en la categoría de plata para seguir formándose.

El mismo rival será el que visite Balaídos en la jornada retro asignada a la número 34 tendrá el 11 de abril. En esta fecha, donde vestirán equipaciones históricas como la del año pasado, los gaditanos volverán a Vigo. El primer partido en casa será el 23 de agosto recibiendo al FC Andorra de Gerard Piqué.

Los desplazamientos más apetecibles por cercanía serán los de Gijón, Oviedo y Valladolid. Al Sporting de varios excanteranos celestes lo visitarán en la jornada 8 del 4 de octubre. A la capital asturiana se desplazarán en la jornada 16 del 19 de noviembre, mientras que la nueva edición de "Pucela Celeste" será un frío 31 de enero en la jornada 24.

Los otros viajes más exóticos permitirán a los seguidores del Fortuna cambiar de país o incluso continente. La visita al AD Ceuta FC tendrá lugar en la jornada 4 del 6 de septiembre, lo que permitiría aún aprovechar las vacaciones estivales en un traslado que exige ferry o helicóptero. Al Principado de Andorra se desplazarán el 14 de febrero, en plena temporada invernal.

La temporada la cerrarán el 6 de junio en el Heliodoro Rodríguez López ante el CD Tenerife, con quien ascendió desde el grupo 1 de Primera RFEF

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