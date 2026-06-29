El Sporting de Gijón ficha por tercera vez en la cantera del Celta: el juvenil Dani Noya, primer refeuerzo de los asturianos

La gran cantera de Galicia ya no nutre solamente al fútbol profesional autonómico. El Sporting de Gijón ha encontrado un auténtico filón en el producto «Feito na Madroa» y está a punto de cerrar la tercera incorporación de un jugador formado en el Celta de Vigo en apenas dos años. El centrocampista Dani Noya Grela (Santiago, 2007) será el primer refuerzo para su filial, tal y como ha avanzado LA NUEVA ESPAÑA, perteneciente al mismo grupo editorial que FARO.

El futbolista del Juvenil A llegó a la disciplina celeste hace tres años procedente de las categorías inferiores de la SD Compostela. En las dos últimas temporadas se convirtió en una pieza importante del equipo de Alberto Suárez, campeón de Liga y semifinalista en la Copa del Rey celebrada en Lugo. En este tiempo también debutó con el Celta Fortuna, sumándose a una hornada en la que también figuraban nombres como Hugo Burcio, Andrés Antañón y Óscar Marcos. Sin embargo, no compartirá la aventura de la LaLiga Hypermotion con ellos.

Según confirmó LA NUEVA ESPAÑA la operación está ya acordada en cuanto a los números y variables que atarán al futbolista de 18 años por las próximas dos temporadas al equipo gijonés. Noya se convierte así en el primer fichaje del Sporting Atlético que liderará Óscar López con el objetivo de ascender a Segunda RFEF. En el filial de la escuela de fútbol de Mareo lo consideran una «apuesta a medio y largo plazo» dentro de los perfiles que buscan para recuperar el prestigio de décadas anteriores, cuando eran un habitual en la categoría de bronce del fútbol nacional.

Manu Rodríguez y Miguel Conde, los precedentes

En este viaje de Vigo a Gijón no estará solo, ya que contará con dos excompañeros de la cantera del Celta. El de Noya será el tercer movimiento entre ambos clubes en apenas dos años. El mediocentro Manu Rodríguez (Catoira, 2005) y el delantero Miguel Conde (Puerto del Rosario, 2006) llegaron en operaciones similares al fichar por el filial rojiblanco al cumplir la mayoría de edad.

Rodríguez, quien comparte a Toni Otero como representante con el santiagués, debutó en octubre de 2025 en Copa del Rey ante el Caudal Deportivo. Con el paso de los meses se asentó en la plantilla dirigida por Borja Jiménez, quien lo ha alineado en 30 partidos en los que anotó dos goles. En marzo se anunció su renovación hasta 2030, asumiendo una ficha con el primer equipo para dar el salto al fútbol profesional.

En la misma terna se encuentra Conde, otrora pichichi del fútbol juvenil nacional (temporadas 2023/2024 y 2024/2025) con más de 150 tantos en las categorías inferiores del Celta. Tras un breve e infructuoso paso por el filial del Zaragoza, el ariete canario pero criado en O Grove desde su niñez se trasladó a Asturias hace ahora un año.

Su debut en Segunda División llegaría el pasado 1 de abril ante el Racing de Santander. Aunque sus minutos fueron muy limitados en seis partidos en total, se espera que el próximo año asuma un rol más importante en el proyecto de ascenso a Primera.

En él no estará otro ilustre canterano celeste, Kevin Vázquez, ya que el excapitán abandonó el Sporting este verano después de dos temporadas en las que jugó 40 partidos.