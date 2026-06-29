Con los deberes pendientes

Acaba junio y llega el momento de los anuncios y algunas decisiones. En los próximos días el Celta dará oficialidad a cuestiones que ya están resueltas desde hace tiempo como la despedida de aquellos futbolistas que acaban contrato el martes 30 de junio y que pondrán fin a su estancia en el Celta. Son los casos de Ristic, Aidoo, Franco Cervi y Óscar Mingueza.

La pérdida de este último es la que más duele a Claudio Giráldez que pierde una pieza que tenía enorme valor para su forma de entender el juego. Su caso ha sido el más curioso de todos ellos porque en el último mes el entorno del futbolista, que no tiene aún resuelto su futuro, hizo un movimiento de aproximación para ver si la puerta de la continuidad en el Celta aún estaba abierta y se encontró con la negativa del club. El fichaje de Álvaro Núñez en el pasado mercado de invierno ya se hizo pensando en la salida de Mingueza y el club hace meses que planifica sin él. Lo hace a efectos deportivos y también económicos.

La otra de las noticias que debe fructificar en el comienzo de semana es la continuidad de Marcos Alonso que también es de los futbolistas cuyo contrato acaba este año. Pero su situación es distinta. El futbolista pidió unos días para pensar en su futuro y el club entendió que se merecía ese periodo de reflexión en calma. El defensa regresó hace semanas a España tras un viaje y comunicó la decisión de seguir defendiendo la camiseta del Celta. Se iniciaron entonces las conversaciones -que no parecían complicadas– y lo único que falta es que se haga oficial el acuerdo que como es lógico tampoco debería irse mucho más allá del 30 de junio porque ese día Marcos también se convierte en un jugador libre.

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El final del mes también supone la constatación de que el Celta no ha podido cumplir con el objetivo económico que se propuso para cerrar el ejercicio sin pérdidas, una situación que se ha venido dando en las últimas temporadas. Marián Mouriño ha insistido públicamente en la necesidad de vender antes del cierre económico de la temporada por un valor de quince millones (eran 32 años cuando comenzó la temporada). Insistió la presidenta en que no venderían en caso de que las propuestas no fuesen satisfactorias. Y así ha sucedido. El Celta no ha vendido aún, pero no por falta de ganas sino de ofertas. El club ha movido a las piezas que podían resultar más atractivas para el mercado (Moriba sobre todo y Williot por detrás de él) pero el interés de los clubes europeos no ha llegado al punto de ofertar cifras que pudiesen resultar tentadoras en Príncipe. Sin esa venta antes del 30 de junio el Celta seguirá insistiendo en los meses de verano para completar esa operación aunque no la pueda cuantificar en las cuentas que se cierran ahora. Pero le ayudará a ajustar las de la próxima temporada en la que la exigencia de vender, al no haberlo hecho ahora, será más importante. Por eso cumplir con ese primer requisito pronto puede evitar apuros y agobios en el futuro. El verano del Celta que aún empieza será muy intenso, pero en el fondo de todas las operaciones que vienen (o se pretenden realizar) está el objetivo de reducir la masa salarial de una plantilla que no hace mucho estaba cerca de los noventa millones. Por eso equilibrar las cuentas ahora era un objetivo esencial que por ahora no han podido cumplir.