Celta de Vigo | Mercado de fichajes, plantilla y calendario

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario.

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Juan Carlos Álvarez Mingueza y Marcos Alonso protestan a Hernández Hernández. | ALBA VILLAR Celta, con los deberes pendientes Acaba junio y llega el momento de los anuncios y algunas decisiones. En los próximos días el Celta dará oficialidad a cuestiones que ya están resueltas desde hace tiempo como la despedida de aquellos futbolistas que acaban contrato el martes 30 de junio y que pondrán fin a su estancia en el Celta. Son los casos de Ristic, Aidoo, Franco Cervi y Óscar Mingueza. La otra de las noticias que debe fructificar en el comienzo de semana es la continuidad de Marcos Alonso que también es de los futbolistas cuyo contrato acaba este año. Pero su situación es distinta. Lee la información completa aquí

Julio Bernardo Marián Mouriño y Marco Garcés durante un acto del Celta en Balaídos. / Alba Villar Un mercado más pausado para el Celta, que se acerca al cierre del ejercicio sin la venta esperada El Celta encara un mercado de fichajes más pausado que hace un año y se acerca al cierre del ejercicio sin tener avanzada la gran venta prevista para cuadrar las cuentas. A cuatro días del 30 de junio, el club solo ha cerrado la llegada de Aleix Febas, a coste cero hasta 2029 tras acabar contrato con el Elche. Las renovaciones de Iago Aspas y Marcos Alonso, el ascenso del Fortuna y el Mundial han ralentizado los tiempos. Ilaix Moriba y Williot Swedberg son los principales candidatos a un traspaso, pero por ahora todo sigue en tanteos. Pincha aquí para leer la noticia completa

Marta Clavero Partido de fútbol entre el Celta Fortuna y el Unionistas disputado en el campo de Barreiro. Dela, autor del segundo gol, en un momento del partido. Fútbol. Primera RFEF. Temporada 2025 2026 / Jose Lores / FDV Despedida Dela dice adiós al Celta Fortuna tras siete años en A Madroa David de la Iglesia Rey, futbolísticamente conocido como Dela, ha anunciado su salida del Celta Fortuna después de siete años ligado al club vigués. El propio futbolista comunicó su despedida a través de un mensaje dirigido al celtismo. «Después de 7 años ha llegado el momento de separar nuestros caminos», escribió Dela, que reconoció la dificultad de cerrar una etapa tan larga en A Madroa. «No es nada fácil despedirme de la que ha sido mi casa durante tantos años y donde he sido muy feliz», añadió el centrocampista, que encontró el mejor broche posible a su ciclo: «No podía haber mejor manera de irme que logrando el ascenso a Segunda División». Toda la información en este enlace.

Julio Bernardo Hugo Álvarez celebra con Anxo, Meixús y Joel López y Antañón el primero de sus dos goles a la Ponferradina. / Marta G. Brea Cantera Hugo González y Joel López apuntan a LaLiga Joel y Hugo, de 24 y 25 años respectivamente, apuntan directamente a la primera plantilla tras convertirse, especialmente el atacante valenciano, en piezas fundamentales de la descomunal temporada firmada por el segundo equipo celeste. La decisión final dependerá de Claudio, que tendrá la última palabra, pero en la Calle del Príncipe consideran que ambos están ya preparados para dar el salto a la máxima categoría. Ambos van a realizar la pretemporada y, si el porriñés da su visto bueno, se harán con una de las cotizadas 25 fichas profesionales del primer equipo. Toda la información en este enlace.

Julio Bernardo Hugo Álvarez, Manu Fernández, Román, Yoel, Sotelo, Aidoo y Radu, tras la victoria sobre el Rayo. / Marta G. Brea El Celta abre la puerta de salida a varios canteranos para aligerar la plantilla La necesidad de adelgazar plantilla dibuja un futuro incierto sobre la continuidad en el Celta de varios canteranos incorporados en los últimos años al primer equipo. El club se ha impuesto la tarea de rebajar a 23 o 24 el número de fichas profesionales y ello implica encontrar un nuevo destino a futbolistas de la casa con poco protagonismo el pasado curso y escasas opciones de disponer de minutos la próxima temporada. El Celta contempla tanto la posibilidad de una cesión como una venta, aunque en este último caso se guardaría una opción de recompra, como ocurrió en el reciente traspaso de Miguel Rodríguez al Utrecht. En esta situación se encuentran Hugo Sotelo, Carlos Domínguez y Manu Fernández, además de Damián Rodríguez, que ya jugó la mitad de la pasada temporada a préstamo en el Racing de Santander, y podría repetir (ahora en Primera División) cesión en el conjunto cántabro. Lee aquí toda la información.

Julio Bernardo Oyarzabal lanza contra la portería del Celta ante Manu Fernández y Hugo Sotelo en un partido en Anoeta. / Efe Canteranos del Celta en la casilla de salida La necesidad de adelgazar plantilla dibuja un futuro incierto sobre la continuidad en el Celta de varios canteranos incorporados en los últimos años al primer equipo. El club se ha impuesto la tarea de rebajar a 23 o 24 el número de fichas profesionales y ello implica encontrar un nuevo destino a futbolistas de la casa con poco protagonismo el pasado curso y escasas opciones de disponer de minutos la próxima temporada. El Celta contempla tanto la posibilidad de una cesión como una venta, aunque en este último caso se guardaría una opción de recompra, como ocurrió en el reciente traspaso de Miguel Rodríguez al Utrecht. En esta situación se encuentran Hugo Sotelo, Carlos Domínguez y Manu Fernández, además de Damián Rodríguez, que ya jugó la mitad de la pasada temporada a préstamo en el Racing de Santander, y podría repetir (ahora en Primera División) cesión en el conjunto cántabro. Lee la información completa aquí

Julio Bernardo Marco Garcés y Marián Mouriño, en febrero pasado, antes de emprender el viaje hacia Salónica. / Marta G. Brea Veintiocho son multitud: el Celta activa la operación salida sin ofertas aún por Williot y Moriba Concluida con el ascenso del Fortuna una de las mejores temporadas de su historia, el Celta concentra ya todo su esfuerzo en la planificación del ilusionante curso venidero bajo la premisa de mantener al actual núcleo de futbolistas con una plantilla más corta. Claudio Giráldez considera «una locura» manejar un elenco de 28 jugadores, que es el número actual con el retorno de los cedidos, y el departamento que encabeza Marco Garcés se ha propuesto conseguir este verano el objetivo que no pudo lograr en los dos anteriores. Lee aquí toda la información.

R. V. Vigo celebra con el Celta Fortuna su ascenso a Segunda División / Marta G. Brea / Marta G. Brea Ascenso a Segunda División El Celta Fortuna sigue de fiesta El Celta Fortuna sigue de fiesta en el día después. Tras firmar el sábado en Balaídos ante la Ponferradina la página más brillante de su historia al conseguir el ansiado ascenso a Segunda División, hoy toca celebrarlo. La plantilla que dirige Fredi Álvarez, con la presidenta del club, Marián Mouriño, a la cabeza fue recibida por el alcalde, Abel Caballero, en el Concello. Tras la felicitación del máximo mandatario de la ciudad por la proeza alcanzada en la tarde del domingo, directivos, jugadores y técnicos trasladaron la algarabía a la Puerta del Sol, centro neurálgico de la celebración, donde también se unió la plantilla del Celta Integra, campeón de su categoría. Toda la información en este enlace.

El defensa del Celta Mihailo Ristic (d) juega un balón ante Aitor Ruibal, del Betis, durante el partido de LaLiga de fútbol que Celta de Vigo y Real Betis disputan en el estadio de Balaídos. EFE/Salvador Sas. (Betis) (Celta) / Salvador Sas / EFE Rumores El baile de nombres alrededor del Celta: el AEK de Atenas, interesado en Ristić Al margen de noticias oficiales, el mercado de fichajes sigue dejando especulaciones sobre idas y venidas, y en el Celta el nombre que ha sonado es el de Mihailo Ristić. El perfil de noticias sobre futbol Football Inside News apunta a que el AEK de Atenas está negociando el fichaje del defensa céltico Mihailo Ristić. Todo apunta a que el lateral izquierdo serbio, que queda libre, dejará el club vigués. El AEK se ha convertido en una opción seria y ya se están llevando a cabo conversaciones para llegar a un acuerdo, afirma esa fuente en X.