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Celta de Vigo | Mercado de fichajes, plantilla y calendario
Las últimas noticias del mercado de fichajes y el verano en el Celta
El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.
A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario.
Puedes seguir el minuto a minuto de todos los movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.
Juan Carlos Álvarez
Celta, con los deberes pendientes
Acaba junio y llega el momento de los anuncios y algunas decisiones. En los próximos días el Celta dará oficialidad a cuestiones que ya están resueltas desde hace tiempo como la despedida de aquellos futbolistas que acaban contrato el martes 30 de junio y que pondrán fin a su estancia en el Celta. Son los casos de Ristic, Aidoo, Franco Cervi y Óscar Mingueza.
La otra de las noticias que debe fructificar en el comienzo de semana es la continuidad de Marcos Alonso que también es de los futbolistas cuyo contrato acaba este año. Pero su situación es distinta.
Julio Bernardo
Un mercado más pausado para el Celta, que se acerca al cierre del ejercicio sin la venta esperada
El Celta encara un mercado de fichajes más pausado que hace un año y se acerca al cierre del ejercicio sin tener avanzada la gran venta prevista para cuadrar las cuentas. A cuatro días del 30 de junio, el club solo ha cerrado la llegada de Aleix Febas, a coste cero hasta 2029 tras acabar contrato con el Elche. Las renovaciones de Iago Aspas y Marcos Alonso, el ascenso del Fortuna y el Mundial han ralentizado los tiempos. Ilaix Moriba y Williot Swedberg son los principales candidatos a un traspaso, pero por ahora todo sigue en tanteos.
Marta Clavero
Despedida
Dela dice adiós al Celta Fortuna tras siete años en A Madroa
David de la Iglesia Rey, futbolísticamente conocido como Dela, ha anunciado su salida del Celta Fortuna después de siete años ligado al club vigués.
El propio futbolista comunicó su despedida a través de un mensaje dirigido al celtismo. «Después de 7 años ha llegado el momento de separar nuestros caminos», escribió Dela, que reconoció la dificultad de cerrar una etapa tan larga en A Madroa. «No es nada fácil despedirme de la que ha sido mi casa durante tantos años y donde he sido muy feliz», añadió el centrocampista, que encontró el mejor broche posible a su ciclo: «No podía haber mejor manera de irme que logrando el ascenso a Segunda División».
Julio Bernardo
Cantera
Hugo González y Joel López apuntan a LaLiga
Joel y Hugo, de 24 y 25 años respectivamente, apuntan directamente a la primera plantilla tras convertirse, especialmente el atacante valenciano, en piezas fundamentales de la descomunal temporada firmada por el segundo equipo celeste.
La decisión final dependerá de Claudio, que tendrá la última palabra, pero en la Calle del Príncipe consideran que ambos están ya preparados para dar el salto a la máxima categoría. Ambos van a realizar la pretemporada y, si el porriñés da su visto bueno, se harán con una de las cotizadas 25 fichas profesionales del primer equipo.
Julio Bernardo
El Celta abre la puerta de salida a varios canteranos para aligerar la plantilla
La necesidad de adelgazar plantilla dibuja un futuro incierto sobre la continuidad en el Celta de varios canteranos incorporados en los últimos años al primer equipo. El club se ha impuesto la tarea de rebajar a 23 o 24 el número de fichas profesionales y ello implica encontrar un nuevo destino a futbolistas de la casa con poco protagonismo el pasado curso y escasas opciones de disponer de minutos la próxima temporada. El Celta contempla tanto la posibilidad de una cesión como una venta, aunque en este último caso se guardaría una opción de recompra, como ocurrió en el reciente traspaso de Miguel Rodríguez al Utrecht. En esta situación se encuentran Hugo Sotelo, Carlos Domínguez y Manu Fernández, además de Damián Rodríguez, que ya jugó la mitad de la pasada temporada a préstamo en el Racing de Santander, y podría repetir (ahora en Primera División) cesión en el conjunto cántabro.
Julio Bernardo
Canteranos del Celta en la casilla de salida
La necesidad de adelgazar plantilla dibuja un futuro incierto sobre la continuidad en el Celta de varios canteranos incorporados en los últimos años al primer equipo. El club se ha impuesto la tarea de rebajar a 23 o 24 el número de fichas profesionales y ello implica encontrar un nuevo destino a futbolistas de la casa con poco protagonismo el pasado curso y escasas opciones de disponer de minutos la próxima temporada. El Celta contempla tanto la posibilidad de una cesión como una venta, aunque en este último caso se guardaría una opción de recompra, como ocurrió en el reciente traspaso de Miguel Rodríguez al Utrecht. En esta situación se encuentran Hugo Sotelo, Carlos Domínguez y Manu Fernández, además de Damián Rodríguez, que ya jugó la mitad de la pasada temporada a préstamo en el Racing de Santander, y podría repetir (ahora en Primera División) cesión en el conjunto cántabro.
Julio Bernardo
Veintiocho son multitud: el Celta activa la operación salida sin ofertas aún por Williot y Moriba
Concluida con el ascenso del Fortuna una de las mejores temporadas de su historia, el Celta concentra ya todo su esfuerzo en la planificación del ilusionante curso venidero bajo la premisa de mantener al actual núcleo de futbolistas con una plantilla más corta. Claudio Giráldez considera «una locura» manejar un elenco de 28 jugadores, que es el número actual con el retorno de los cedidos, y el departamento que encabeza Marco Garcés se ha propuesto conseguir este verano el objetivo que no pudo lograr en los dos anteriores.
R. V.
Ascenso a Segunda División
El Celta Fortuna sigue de fiesta
El Celta Fortuna sigue de fiesta en el día después. Tras firmar el sábado en Balaídos ante la Ponferradina la página más brillante de su historia al conseguir el ansiado ascenso a Segunda División, hoy toca celebrarlo.
La plantilla que dirige Fredi Álvarez, con la presidenta del club, Marián Mouriño, a la cabeza fue recibida por el alcalde, Abel Caballero, en el Concello.
Tras la felicitación del máximo mandatario de la ciudad por la proeza alcanzada en la tarde del domingo, directivos, jugadores y técnicos trasladaron la algarabía a la Puerta del Sol, centro neurálgico de la celebración, donde también se unió la plantilla del Celta Integra, campeón de su categoría.
Toda la información en este enlace.
Rumores
El baile de nombres alrededor del Celta: el AEK de Atenas, interesado en Ristić
Al margen de noticias oficiales, el mercado de fichajes sigue dejando especulaciones sobre idas y venidas, y en el Celta el nombre que ha sonado es el de Mihailo Ristić. El perfil de noticias sobre futbol Football Inside News apunta a que el AEK de Atenas está negociando el fichaje del defensa céltico Mihailo Ristić.
Todo apunta a que el lateral izquierdo serbio, que queda libre, dejará el club vigués. El AEK se ha convertido en una opción seria y ya se están llevando a cabo conversaciones para llegar a un acuerdo, afirma esa fuente en X.
Víctor P. Currás
Celta Fortuna
Una asistencia de Primera: los 18.007 espectadores del Celta-Fortuna superaron los del Almería-Málaga
Era un día para recordar y la respuesta estuvo a la altura. El partido entre el Celta Fortuna y la Ponferradina de este sábado forma parte ya de la historia del fútbol gallego por múltiples motivos. No sólo por el ascenso del conjunto de Fredi Álvarez a Segunda División, sino por la asistencia registrada en un estadio de Balaídos que vivió una gran fiesta para despedir la temporada 2025/26 de la mejor forma posible.
La movilización del celtismo —y los aficionados bercianos— agotó casi todo el aforo del recinto, donde ya se vislumbran las nuevas 792 butacas que se estrenarán en agosto. La cifra oficial de espectadores fueron 18.007 personas según los datos divulgados por el club, récord histórico para el filial al superar los 13.500 registrados ante el Deportivo de La Coruña en enero de 2024.
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