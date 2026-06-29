La camiseta de Iago Aspas cruza medio mundo: la sorpresa de un tiktoker en Tailandia

El celtismo volvió a demostrar que no entiende de fronteras. Durante un viaje por Tailandia, el tiktoker futbolero miguelito_16, una cuenta con más de 5.000 seguidores en TikTok, se encontró con una escena tan inesperada como reconocible para cualquier aficionado del Celta: un tailandés luciendo la camiseta blanca de la Oliveira dos Cen Anos con el nombre de Iago Aspas y el dorsal 10 a la espalda.

El vídeo, compartido por el creador de contenido en su perfil, arranca con una imagen que resume toda la anécdota: en plena calle, a miles de kilómetros de Balaídos, aparece un aficionado local con la elástica conmemorativa del centenario celeste. Sobre la pantalla, el propio autor del vídeo destaca la sorpresa: «Incredible, Iago Aspas in the espald (espalda)!, apuntilla en un inglés medio inventado el tiktoker.

Entre la incredulidad y la emoción, se acerca al joven para comentar el hallazgo y dejar constancia de un momento que conecta con el sentimiento celtista. La camiseta no es una cualquiera: es la blanca asociada a la Oliveira dos Cen Anos, uno de los símbolos más reconocibles del centenario del club vigués.

La escena deja una imagen poderosa para el celtismo: el nombre de Aspas, emblema de Moaña y leyenda viva del club, convertido en carta de presentación del Celta en un rincón de Asia. Encontrarte esto en Tailandia no estaba en los planes, podría resumir la sorpresa de un vídeo que refleja hasta dónde puede llegar la huella celeste.

Hay que decir que el protagonista del vídeo llevaría puesta la camiseta por una cuestión de gusto más que de fanatismo, y es que a las preguntas del tiktoker sobre si conoce al capitán céltico o si le suena el club en el que milita, la respuesta del tailandés fue negativa, al menos a la segunda cuestión. «No tiene ni idea. 'This, Celta de Vigo'», le informa el futbolero español a su interlocutor.