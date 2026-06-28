Antañón y Anxo participan en la goleada de España en Gales
La selección sub19 se estrenó en el Europeo con un triunfo abrumador (0-7) | Los célticos jugaron en el segundo tiempo
Redacción
La selección española de fútbol sub-19 debutó con una goleada de escándalo, 0-7, en su debut en la competición ante la anfitriona Gales, en el encuentro de este domingo disputado en el estadio Racecourse Ground de la ciudad de Wrexham. Los célticos Anxo y Antañón participaron en el segundo tiempo. El central disputó la segunda parte y el centrocampista entró en el campo a falta de un cuarto de hora.
De esta forma, ‘La Rojita’ se coloca ya como líder del grupo A, en el que además de Gales, también se encuentran Dinamarca y Alemania.
España ejerció pronto su dominio y el centrocampista Xavi Espart avisó con un potente disparo que se estrelló en el larguero en el minuto 13. Al tercer tiro a puerta, solo tres minutos después, el extremo Dani Yáñez marcó el 0-1, tras una incursión desde la banda derecha.
El tanto desató la tormenta perfecta y el conjunto español dejó el partido resuelto con tres goles más, uno de Espart y un doblete de José Morante, en diez minutos de absoluto monólogo.
En la segunda parte continuó el poderío español. A los 34 segundos, el centrocampista Thiago Pitarch, del Real Madrid, conectó con Quim Junyent, del Barça, que marcó el 0-5 con una bella y precisa vaselina sobre la portería defendida por el meta galés Luis Lines. El punta Sergio Esteban amplió aún más la goleada con una excelente definición en el minuto 77. Cinco minutos después Diego Aguado cerró la goleada.
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