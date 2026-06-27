Galerías históricas
25 años de la final de la Copa del Rey que el Celta perdió ante el Zaragoza: «El sueño acabó en drama»
Aquel 30 de junio de 2001 aún duele al celtismo. La Copa del Rey era el trofeo que ansiaba aquel EuroCelta de Víctor Fernández, el de las gestas, el que había paseado su fútbol por media Europa rubricando noches épicas. Pero los vigueses se quedaron por tercera vez sin el soñado título, a pesar de adelantarse en el minuto cinco con un gol del «Zar» Mostovoi. El Zaragoza reaccionó y se fue al descanso por delante en el marcador, con goles de Aguado (una falta que remató de cabeza) y Jamelli (de penalti). Para mayor desolación, el tercero de los aragoneses cayó en el descuento, obra de Yordi.
Con el pitido final, los jugadores se desplomaron abatidos sobre el césped. Los 23.000 aficionados que les arroparon en el estadio de La Cartuja compartieron sus lágrimas y su amargura.
«El sueño acabó en drama», abrió a toda página Faro de Vigo al día siguiente con la crónica del episodio más triste del celtismo. Aquel EuroCelta de Víctor Fernández merecía un título que nunca llegó.
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